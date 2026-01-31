Магнитные бури 31 января: ждать ли удара в конце месяца (график)

Сильного шторма не ожидается, но метеозависимые люди все же могут ощутить некое недомогание.

На выходных магнитных бурьна Земле не ожидается, но ситуация все же не будет полностью спокойной. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По данным ученых, влияние высокоскоростных потоков из корональной дыры сохраняется.

Скорость солнечного ветра постепенно снижается и вернется к нормальному уровню только в начале новой рабочей недели.

В целом прогнозируются спокойные геомагнитные условия, однако возможны отдельные активныепериоды из-за влияния корональной дыры.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек на Солнце и потоков заряженных частиц. Чаще всего они остаются незаметными, но в периоды повышенной солнечной активности могут влиять на самочувствие людей и работу техники.

Считается, что у метеозависимых людей возможны головные боли, усталость, скачки давления и нарушения сна. Также магнитные бури способны вызывать сбои в радиосвязи, навигационных системах и энергосетях.

Специалисты отмечают, что полностью избежать их влияния невозможно, однако соблюдение режима дня, полноценный отдых и снижение стресса помогают легче перенести такие периоды.

