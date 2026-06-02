Магниты для молний: какие деревья не стоит сажать рядом с домом

В сезон гроз во дворе не должно расти высоких и мощных деревьев.

Сильные грозы, порывистый ветер и молнии могут за считанные минуты нанести значительный ущерб вашему саду. При этом некоторые деревья могут представлять особую опасность во время грозы.

Если посадить их вплотную к дому, то они повысят риск попасть под удар молнии. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность на участке во время грозы, нужно избегать деревьев, которые притягивают молнии чаще других.

Как пишет dom.wp.pl, молния всегда ищет кратчайший и легкий путь к земле. Она ударяет в самые высокие или наиболее проводящие объекты. Идеальными целями являются крупные деревья, которые накапливают много влаги, имеют глубокую корневую систему и толстую, потрескавшуюся кору.

"Когда электрический заряд попадает в такой ствол дерева, резкое повышение температуры буквально разрывает клеточный сок, в результате чего дерево раскалывается пополам или взрывается. Если оно растет слишком близко к окнам, мощная энергия может напрямую передаваться в дом", - говорится в статье.

Виды, требующие особого внимания: избегайте посадки этих деревьев вблизи стен зданий.

Дуб : Король лесов, к сожалению, занимает первое место в списке целей. Он монументальный, высокий, а его глубокие корни и влажный ствол создают идеальный громоотвод.

Клен (особенно серебристый клен): Высокие, быстрорастущие сорта накапливают большое количество воды в своей древесине, что делает их отличными проводниками электричества.

Липа : Еще одно крупное дерево с мягкой и очень влажной древесиной, особенно подверженное повреждениям во время летних бурь.

Сосна и ель : эти высокие хвойные деревья вдвойне опасны. Мало того, что их высокие кроны первыми притягивают молнии, так еще и высокое содержание легковоспламеняющейся смолы несет риск их превращения в пылающие факелы при ударе молнии.

Помимо высокого риска ударов молний, некоторые виды деревьев сами по себе представляют угрозу из-за своих хрупких ветвей и неглубоких корней. По этой причине ивы, тополя и акации следует сажать подальше от домов, автомобилей и дорожек – сильный ветер может легко их повалить.

Чего нельзя делать на участке во время грозы

Когда тучи сгущаются лучше прекратит садовые работы и вернуться в дом. При этом не стоит и искать укрытий под деревьями. Даже в нескольких метрах от ствола находится опасно, так как при ударе заряд распространяется по земле.

Нельзя в грозу пользоваться шлангами для полива и другими инструментах: вода и металл могут притягивать электричество. Во время грозы не стоит пополнять запасы воды, чистить пруд или работать с металлическими инструментами - граблями, лопатами и даже секаторами.

Какие приборы нужно выключать из розетки во время грозы

Напомним, что гроза может нанести серьезный ущерб электронике и бытовой технике внутри дома. Когда при ударе молнии внезапный всплеск электроэнергии проходит через систему электропроводки дома, в системе возникают скачки напряжения. Поэтому во время непогоды дорогую и чувствительную электронику лучше отключить от сети. В первую очередь - телевизоры, настольные компьютеры, ноутбуки, игровые приставки, планшеты, Wi-Fi-роутеры и принтеры.

