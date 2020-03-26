В американском штате Миссисипи пронесся торнадо (видео)

09:51, 26 марта 2020
40
0

Несколько человек получили травмы.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В городе Тишоминго на северо-востоке американского штата Миссисипи пронесся торнадо.

Тропический циклон "Гретель" принес непогоду в Новую Каледонию

В результате были повреждены здания, повалены деревья. Несколько человек получили ранения, передает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

Торнадо и шторм затронули также некоторые районы штатов Алабама и Теннесси. Там возникли проблемы с электроснабжением, также повреждены дома.

Напомним, в районе города Уэд-Зем в центральной части Марокко 15 марта пронеслись несколько торнадо.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#США#торнадо
Читайте также
Астролог спрогнозировал, когда закончится пандемия коронавируса Астролог спрогнозировал, когда закончится пандемия коронавируса
Астролог составила гороскоп на неделю 23-29 марта Астролог составила гороскоп на неделю 23-29 марта
С завтрашнего дня военные ВСУ будут патрулировать украинские города - Минобороны С завтрашнего дня военные ВСУ будут патрулировать украинские города - Минобороны
Гороскоп на 19 марта: что ждет сегодня Близнецов, Львов и Рыб Гороскоп на 19 марта: что ждет сегодня Близнецов, Львов и Рыб
32-летняя Каменских показала свое лицо без макияжа (фото) 32-летняя Каменских показала свое лицо без макияжа (фото)
Сегодня весь мир отмечает Международный день счастья: открытки и поздравления Сегодня весь мир отмечает Международный день счастья: открытки и поздравления
Новолуние 24 марта: чем оно особенно и как повлияет на знаки Зодиака Новолуние 24 марта: чем оно особенно и как повлияет на знаки Зодиака
Погода в Украине
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
66 %
755 мм
4.8 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять