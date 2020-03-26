В американском штате Миссисипи пронесся торнадо (видео)
Несколько человек получили травмы.
В городе Тишоминго на северо-востоке американского штата Миссисипи пронесся торнадо.
Тропический циклон "Гретель" принес непогоду в Новую Каледонию
В результате были повреждены здания, повалены деревья. Несколько человек получили ранения, передает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.
Торнадо и шторм затронули также некоторые районы штатов Алабама и Теннесси. Там возникли проблемы с электроснабжением, также повреждены дома.
Dollar General in Tishomingo, MS one of the building hit by a tornado tonight. No injuries reported but damage all over town. @weatherchannel@NWSMemphis@JimCantore@StephanieAbrams@JenCarfagno#mswxpic.twitter.com/ippKjDqdNT— Charles Peek (@CharlesPeekWX) March 25, 2020
Напомним, в районе города Уэд-Зем в центральной части Марокко 15 марта пронеслись несколько торнадо.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+11°... -2°
- Днепр+12°... +1°
- Донецк+13°... +2°
- Житомир+11°... -3°
- Запорожье+14°... +3°
- Ивано-Франковск+10°... -2°
- Киев+11°... -1°
- Кировоград+12°... +1°
- Луганск+13°... -1°
- Луцк+10°... -2°
- Львов+11°... -1°
- Николаев+13°... +2°
- Одесса+13°... +3°
- Полтава+12°... +1°
- Ровно+10°... -3°
- Симферополь+11°... +3°
- Сумы+12°... -1°
- Тернополь+10°... -3°
- Харьков+12°... -1°
- Херсон+14°... +3°
- Хмельницкий+12°... -2°
- Черкассы+11°... +1°
- Чернигов+11°... -2°
- Черновцы+11°... -2°
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+5 °
Влажность:66 %
Давление:755 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:02
Закат19:28
Видимость:8 км
Фаза луны:
Лента новостей