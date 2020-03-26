В американском штате Миссисипи пронесся торнадо (видео)

Несколько человек получили травмы.

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В городе Тишоминго на северо-востоке американского штата Миссисипи пронесся торнадо.

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В результате были повреждены здания, повалены деревья. Несколько человек получили ранения, передает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

Торнадо и шторм затронули также некоторые районы штатов Алабама и Теннесси. Там возникли проблемы с электроснабжением, также повреждены дома.

Напомним, в районе города Уэд-Зем в центральной части Марокко 15 марта пронеслись несколько торнадо.