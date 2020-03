В американском штате Миссисипи пронесся торнадо (видео)

Несколько человек получили травмы.

Читайте также Тропический циклон "Гретель" принес непогоду в Новую Каледонию

В результате были повреждены здания, повалены деревья. Несколько человек получили ранения, передает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

Торнадо и шторм затронули также некоторые районы штатов Алабама и Теннесси. Там возникли проблемы с электроснабжением, также повреждены дома.

Dollar General in Tishomingo, MS one of the building hit by a tornado tonight. No injuries reported but damage all over town. @weatherchannel@NWSMemphis@JimCantore@StephanieAbrams@JenCarfagno#mswxpic.twitter.com/ippKjDqdNT