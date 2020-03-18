В Марокко пронеслись торнадо (видео)
Информация о пострадавших не поступала.
В районе города Уэд-Зем в центральной части Марокко 15 марта пронесли несколько торнадо.
Воронки сняли на видео местные жители, передает Stormnews.
Информация о каком-либо ущербе и пострадавших не поступала.
Напомним, в южных штатах США пронеслись торнадо, в результате которых погибли три человека. Метеорологи получили 26 предварительных сообщений о воронках в Луизиане, Миссисипи и Алабаме. От стихии пострадали несколько населенных пунктов.
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