В Марокко пронеслись торнадо (видео)

Информация о пострадавших не поступала.

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В районе города Уэд-Зем в центральной части Марокко 15 марта пронесли несколько торнадо.

Воронки сняли на видео местные жители, передает Stormnews.

Информация о каком-либо ущербе и пострадавших не поступала.

Напомним, в южных штатах США пронеслись торнадо, в результате которых погибли три человека. Метеорологи получили 26 предварительных сообщений о воронках в Луизиане, Миссисипи и Алабаме. От стихии пострадали несколько населенных пунктов.