Бермуды пострадали от урагана "Умберто"

10:48, 20 сентября 2019
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На островах из-за урагана повреждены дома.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Ураган "Умберто" прошел к северу от Бермудских островов и удаляется от них на северо-восток со скоростью 35 км/ч.

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Скорость ветра оценивается в 205 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

На островах из-за урагана повреждены дома, повалены деревья, закрыты некоторые участки автодорог, отменены авиарейсы и закрыты школы. Без света остались почти 28 тысяч домов.

Напомним, ураган "Лорена" обрушился на запад Мексики.

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Теги: #погода#ураган
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