Бермуды пострадали от урагана "Умберто"

На островах из-за урагана повреждены дома.

Скорость ветра оценивается в 205 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

На островах из-за урагана повреждены дома, повалены деревья, закрыты некоторые участки автодорог, отменены авиарейсы и закрыты школы. Без света остались почти 28 тысяч домов.

Hurricane Humberto knocked out power lines in Bermuda on Wednesday night, plunging half of the Atlantic archipelago into darkness. pic.twitter.com/zaUtyiB7PC