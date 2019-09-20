Бермуды пострадали от урагана "Умберто"
На островах из-за урагана повреждены дома.
Ураган "Умберто" прошел к северу от Бермудских островов и удаляется от них на северо-восток со скоростью 35 км/ч.
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Скорость ветра оценивается в 205 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
На островах из-за урагана повреждены дома, повалены деревья, закрыты некоторые участки автодорог, отменены авиарейсы и закрыты школы. Без света остались почти 28 тысяч домов.
Hurricane Humberto knocked out power lines in Bermuda on Wednesday night, plunging half of the Atlantic archipelago into darkness. pic.twitter.com/zaUtyiB7PC— NBC News World (@NBCNewsWorld) September 19, 2019
Напомним, ураган "Лорена" обрушился на запад Мексики.
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