Ураган "Лорена" обрушился на Мексику
Предупреждения о проливных дождях действует в нескольких штатах.
Ураган "Лорена" обрушился на запад Мексики.
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Сейчас он находится в 115 км к юго-востоку от муниципалитета Кабо-Корриентес в штате Халиско и движется на северо-запад со скоростью 13 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
Скорость ветра оценивается в 120 км/ч, порывы - в 150 км/ч. Предупреждения о проливных дождях действует в штатах Халиско, Колима, Мичоакан, Герреро и Наярит.
Vídeo tomado en las instalaciones del Cet del Mar en #Manzanillo. #Lorena ya causa estragos en el puerto.— Webcams de México (@webcamsdemexico) September 19, 2019
Vía: @colimaenmov.pic.twitter.com/ywGvKMs9Ys
Напомним, число жертв мощного урагана "Дориан" на Багамах возросло до 50 человек.
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