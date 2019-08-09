На горы Австралии обрушились метели (видео)

16:13, 9 августа 2019
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В некоторых местах уже выпало до 70 см снега.

Австралию засыпало снегом / twitter.com/SNOWSEARCH_aus
Австралию засыпало снегом / twitter.com/SNOWSEARCH_aus

На горные курорты австралийских штатов Виктория и Новый Южный Уэльс обрушились сильные снегопады. 

Австралия пострадала от шторма и снегопада (видео)

Осадки принесла сильнейшая за этот сезон «волна холода», передает Stormnews

Отмечается, что в некоторых местах уже выпало до 70 см снега, и снежные бури пока продолжаются.

Напомним, на юге и востоке канадской провинции Британская Колумбия в горной местности на высоте более 1600 м выпал снег. 

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Теги: #снег#погода#Австралия
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