На горы Австралии обрушились метели (видео)
В некоторых местах уже выпало до 70 см снега.
На горные курорты австралийских штатов Виктория и Новый Южный Уэльс обрушились сильные снегопады.
Австралия пострадала от шторма и снегопада (видео)
Осадки принесла сильнейшая за этот сезон «волна холода», передает Stormnews.
Отмечается, что в некоторых местах уже выпало до 70 см снега, и снежные бури пока продолжаются.
It's hammering down at Charlotte Pass! ❄❄❄— SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) August 7, 2019
Video: @charlottepasspic.twitter.com/W49WoIr4bS
Напомним, на юге и востоке канадской провинции Британская Колумбия в горной местности на высоте более 1600 м выпал снег.
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