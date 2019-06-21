Канада пострадала от снегопадов и лесных пожаров

10:44, 21 июня 2019
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Снег выпал в Британской Колумбии.

В Канаде бушует лесной пожар / twitter.com/AlbertaWildfire
В Канаде бушует лесной пожар / twitter.com/AlbertaWildfire

На юге и востоке канадской провинции Британская Колумбия в горной местности на высоте более 1600 м выпал снег. 

В горах Австралии продолжаются сильные снегопады (видео)

В то же время в провинции Альберта продолжаются сильные лесные пожары, дым от которых достиг Европы, передает Stormnews со ссылкой на CBC.

В первой половине недели площадь пожаров оценивалась в 300 тысяч га. Эвакуированы 9 тысяч жителей из населенных пунктов коренных народов. Тушение осложняет сильный ветер и сухая погода.

Напомним, юго-восток Австралии продолжает страдать от непогоды. Так, в штате Виктория сильный ветер валил деревья, а ливень привел к подтоплениям.

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Теги: #снег#погода#лесной пожар
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