Канада пострадала от снегопадов и лесных пожаров

Снег выпал в Британской Колумбии.

В Канаде бушует лесной пожар / twitter.com/AlbertaWildfire

На юге и востоке канадской провинции Британская Колумбия в горной местности на высоте более 1600 м выпал снег.

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В то же время в провинции Альберта продолжаются сильные лесные пожары, дым от которых достиг Европы, передает Stormnews со ссылкой на CBC.

В первой половине недели площадь пожаров оценивалась в 300 тысяч га. Эвакуированы 9 тысяч жителей из населенных пунктов коренных народов. Тушение осложняет сильный ветер и сухая погода.

Напомним, юго-восток Австралии продолжает страдать от непогоды. Так, в штате Виктория сильный ветер валил деревья, а ливень привел к подтоплениям.