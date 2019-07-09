Проливные дожди затопили американский Вашингтон (видео)
Из-за ливня под водой оказались многие дороги.
Проливной дождь затопил Вашингтон (округ Колумбия) и его пригороды в штатах Мэриленд и Вирджиния.
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Из-за ливня под водой оказались многие дороги, сообщает Stormnews.
Спасатели эвакуировали из затопленных автомобилей десятки человек. Информация о пострадавших пока не поступала.
В Вашингтоне из-за ливня подтопило Белый дом и метро
Look at this!! Massachusetts Avenue at Little Falls Parkway. Washed out. @nbcwashington pic.twitter.com/xE4uJsYy4B— Molette Green (@MoletteGreen) 8 июля 2019 г.
Напомним, в американском штате Нью-Джерси после сильного дождя произошло наводнение.
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