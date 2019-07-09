Проливные дожди затопили американский Вашингтон (видео)

14:40, 9 июля 2019
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Из-за ливня под водой оказались многие дороги.

Вашингтон охватило наводнение / twitter.com/mcfrsPIO
Вашингтон охватило наводнение / twitter.com/mcfrsPIO

Проливной дождь затопил Вашингтон (округ Колумбия) и его пригороды в штатах Мэриленд и Вирджиния.

Жертвами наводнения в Турции стали четыре человека

Из-за ливня под водой оказались многие дороги, сообщает Stormnews

Спасатели эвакуировали из затопленных автомобилей десятки человек. Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, в американском штате Нью-Джерси после сильного дождя произошло наводнение

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Теги: #погода#США#наводнение
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