Проливные дожди затопили американский Вашингтон (видео)

Из-за ливня под водой оказались многие дороги.

Спасатели эвакуировали из затопленных автомобилей десятки человек. Информация о пострадавших пока не поступала.

Look at this!! Massachusetts Avenue at Little Falls Parkway. Washed out. ⁦@nbcwashington⁩ pic.twitter.com/xE4uJsYy4B