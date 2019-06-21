Сильный ливень затопил американский штат Нью-Джерси (видео)

Вода затопила первые этажи домов.

В Нью-Джерси произошло наводнение / twitter.com/RidePATCO

В американском штате Нью-Джерси после сильного дождя произошло наводнение.

Вода поднялась до крыш автомобилей, залила первые этажи домов. Десятки людей эвакуировались из собственных домов, говорится в сюжете ТСН.

Местные жители забирали с собой вещи первой необходимости и домашних животных.

Напомним, четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате наводнения, которое произошло 19 июня в провинции Трабзон на северо-востоке Турции.