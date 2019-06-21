Сильный ливень затопил американский штат Нью-Джерси (видео)
Вода затопила первые этажи домов.
В американском штате Нью-Джерси после сильного дождя произошло наводнение.
Вода поднялась до крыш автомобилей, залила первые этажи домов. Десятки людей эвакуировались из собственных домов, говорится в сюжете ТСН.
Местные жители забирали с собой вещи первой необходимости и домашних животных.
Мощный ливень затопил американский штат Нью-Джерси
Напомним, четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате наводнения, которое произошло 19 июня в провинции Трабзон на северо-востоке Турции.
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