Сильный ливень затопил американский штат Нью-Джерси (видео)

16:16, 21 июня 2019
43
0

Вода затопила первые этажи домов.

В Нью-Джерси произошло наводнение / twitter.com/RidePATCO
В Нью-Джерси произошло наводнение / twitter.com/RidePATCO

В американском штате Нью-Джерси после сильного дождя произошло наводнение. 

Вода поднялась до крыш автомобилей, залила первые этажи домов. Десятки людей эвакуировались из собственных домов, говорится в сюжете ТСН.

Местные жители забирали с собой вещи первой необходимости и домашних животных.

Напомним, четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате наводнения, которое произошло 19 июня в провинции Трабзон на северо-востоке Турции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#США#наводнение
Читайте также
У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение
Более 240 тысяч человек пострадали в результате землетрясения в Китае Более 240 тысяч человек пострадали в результате землетрясения в Китае
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в отдельных регионах Украины Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в отдельных регионах Украины
В Украине сегодня будет жарко, в западных областях пройдут дожди с грозами (карта) В Украине сегодня будет жарко, в западных областях пройдут дожди с грозами (карта)
В Киеве завтра без осадков, днем жара до +31° В Киеве завтра без осадков, днем жара до +31°
На Закарпатье из-за дождей ожидаются подъемы уровней воды в реках На Закарпатье из-за дождей ожидаются подъемы уровней воды в реках
Жертвами наводнения в Турции стали четыре человека Жертвами наводнения в Турции стали четыре человека

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
57 %
743 мм
8.6 м/с
11 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять