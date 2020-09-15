Модель показала новое фото.

Известная модель Памела Андерсон опубликовала в инста-сториз новые фотографии.

53-летняя звезда позировала на кухне в нижнем белье и босоножках на каблуке. На одном из фото она надела большие варежки и нагнулась к духовке. Стоит отметить, что снимок получился достаточно сексуальным.

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Автор: Диана Могилевич