Ана Чери показала фигуру в купальнике.

Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram видео, на котором позирует в купальнике.

Девушка подобрала раздельный купальник телесного цвета с темными вкраплениями. На кадрах она заходит в море и садится на качели. При этом камера запечатлела ее с разных ракурсов.

Кто такая Ана Чери:

Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме

В 2006 году начала карьеру фотомодели

Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram

По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram

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Автор: Диана Могилевич