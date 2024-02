Кому они пророчат победу - читайте в материале.

В мае в шведском городе Мальме пройдет самый масштабный песенный конкурс Евровидение-2024. Страны-участники уже называют своих представителей, поэтому букмекеры регулярно обновляют прогнозы.

На первом месте, как и ранее, осталась Украина (18%). Именно Alyona Alyona и Jerry Heil букмекеры прогнозируют победу.

На втором месте расположилась Италия, которую будет представлять Angelina Mango с песней "La noia". Закрывает тройку лидеров Хорватия, чей представитель пока неизвестен.

Кроме того, на четвертую позицию букмекеры поставили Швецию, а на пятое - Бельгию. К слову, Бельгию будет представлять певец Mustii с треком "Before the Party's Over".

Напомним, ранее главным конкурентом Украины на Евровидении-2024 был певец Олли Александр из Великобритании, однако сейчас его подвинули в списке лидеров на шестое место.

Также букмекеры назвали главных лузеров на конкурсе. Согласно ставкам, меньше всего шансов на победу у Бельгии, Нидерландов, Сербии, Латвии, Дании, Португалии, Молдовы, Сан-Марино и ряда других стран.

