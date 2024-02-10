Пока Украина держится на первой строчке в таблице букмекеров.

Букмекеры ежедневно обновляют прогнозы по победителю на Евровидение-2024. Ставки на Украину, которую будут представлять Alyona Alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria", с каждым днем все растут и растут.

Если ранее букмекеры считали, что дуэт может победить с вероятностью 18%, то сейчас - 20%.

Однако у девушек есть конкурент, который уверенно держится пока на второй строчке. Им оказался представитель Великобритании, певец Олли Александр. На Евровидении в Мальме он представит песню под названием "Dizzy".

Пока артист опубликовал только тизер своего трека. При этом за два дня он набрал почти 30 тысяч просмотров на YouTube. Полная версия песни будет доступна 1 марта.

Стоит отметить, что букмекеры на победу Олли Александра поставили 8%. С Alyona Alyona и Jerry Heil у него большой разрыв.

Напомним, Евровидение-2024 состоится в шведском городе Мальме. 7 и 9 мая пройдут полуфиналы, а 11 мая - гранд-финал конкурса.

Ведущими Евровидения будут голливудская звезда Малин Окерман и телеведущая Петра Меде.

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