Букмекеры обновили свои прогнозы по победителю на Евровидение. И если на первом месте расположилась Украина, которую будет представлять дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria", то среди аутсайдеров оказались аж 15 стран.
Согласно ставкам, меньше всего шансов на победу у Бельгии, Нидерландов, Сербии, Латвии, Дании, Португалии, Молдовы, Сан-Марино. Букмекеры поставили на них всего 1%.
Такая же ситуация и у других стран, которые уже успели выбрать своих представителей и песни. Например:
Австрия
Кипр
Люксембург
Словения
Чехия
Мальта
Албания
Напомним, Евровидение-2024 состоится в шведском городе Мальме. 7 и 9 мая пройдут полуфиналы, а 11 мая - гранд-финал конкурса.
Ведущими Евровидения будут голливудская звезда Малин Окерман и телеведущая Петра Меде.
Стоит отметить, что вокруг конкурса уже разгорелся скандал. Израиль будет представлять Эден Голан, которая жила в России и выступала в незаконно аннексированном Крыму.