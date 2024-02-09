Всего в списке аутсайдеров 15 стран.

Букмекеры обновили свои прогнозы по победителю на Евровидение. И если на первом месте расположилась Украина, которую будет представлять дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria", то среди аутсайдеров оказались аж 15 стран.

Согласно ставкам, меньше всего шансов на победу у Бельгии, Нидерландов, Сербии, Латвии, Дании, Португалии, Молдовы, Сан-Марино. Букмекеры поставили на них всего 1%.

Такая же ситуация и у других стран, которые уже успели выбрать своих представителей и песни. Например:

Австрия

Кипр

Люксембург

Словения

Чехия

Мальта

Албания

Напомним, Евровидение-2024 состоится в шведском городе Мальме. 7 и 9 мая пройдут полуфиналы, а 11 мая - гранд-финал конкурса.

Ведущими Евровидения будут голливудская звезда Малин Окерман и телеведущая Петра Меде.

Стоит отметить, что вокруг конкурса уже разгорелся скандал. Израиль будет представлять Эден Голан, которая жила в России и выступала в незаконно аннексированном Крыму.

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