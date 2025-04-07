Они будут долго радовать вас урожаем и не потребуют особого ухода.

Выращенные самостоятельно овощи всегда вкуснее покупных. Хотя это требует много труда, но и награда того стоит.

Если ваш участок находится в тени, то это не повод отказываться от огородных дел. Сегодня рассмотрим, что можно посадить в тени. Эти растения обычно не требуют сложного ухода и дадут прекрасный урожай.

Какие овощи можно посадить в тени

Плодовые растения предпочитают расти под палящим солнцем. Оно им необходимо для урожая и фотосинтеза. В то же время их лиственные собратья предпочитают тень и полутень. Слишком яркие солнечные лучи уменьшают их урожай и могут обжечь листья.

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На тенистом участке лучше всего садить:

спаржевую фасоль;

свеклу;

пастернак;

редиску и редьку;

горох;

пекинскую капусту;

чеснок;

брокколи;

сельдерей.

Рядом с ними в тени можно посадить грядки салата, мяты, мелиссы, душицы, укропа и щавеля.

На юге в условиях полутени легко можно вырастить огурцы и кабачки, поскольку под жарким солнцем их листья будут сильно обгорать.

Теперь, когда установили, что посадить в тени, перейдем к условиям выращивания. Растения, которые любят тень, обычно не дают огромный урожай, зато плодоносят гораздо дольше. Особенно это касается зелени, ведь без агрессивного воздействия солнца она будет более нежной.

Очень важно при этом обеспечить своим овощам качественные удобрения и регулярный полив. В остальном выращивание в тени не отличается от обычных грядок.

По желанию, можно попробовать высаживать растения в контейнеры и время от времени выносить их на солнце. Это достаточно сложно, так как придется таскать тяжести.

Если вы очень хотите получить урожай перца или баклажанов, то придется заняться освещением. Например, проредить кусты или деревья, которые бросают тень на участок.

Ранее УНИАН рассказывал, что положить в лунку при посадке помидор.

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