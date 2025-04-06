Правильно подобранная подкормка не только питает, но и защищает растение.

Понимание того, что добавить в лунку при посадке помидор, является залогом хорошего урожая. Правильно подобранные удобрения позволят получить ароматные, сочные и сладкие плоды.

Что добавлять в лунки при посадке помидоров

За день до предполагаемой посадки внесите на участок, на котором будете сажать томаты, простую подкормку. Для нее растворите 10 г прессованных дрожжей в ведре воды и сутки настаивайте. Это поможет рассаде быстрее адаптироваться в открытом грунте.

Теперь рассмотрим, что положить в лунку при посадке помидоров. Так, туда можно всыпать перетертую в порошок яичную скорлупу - ее можно сделать самостоятельно или купить. Калий в составе скорлупы укрепит корневую систему вашей рассады.

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Также он содержится в золе. Достаточно будет вносить по 100 грамм в каждую лунку, чтоб обеспечить томаты минеральными веществами.

Другие удобрения, например минеральные, лучше не вносить. Если их будет слишком много, вы рискуете сжечь молодые корешки. Комплексные удобрения, по желанию, можно вносить в грунт только через две недели после посадки. Одной чайной ложки достаточно для 900 мл воды.

Еще один вариант - добавлять в лунки для рассады помидоров луковую шелуху. Это укрепляет иммунитет и повышает устойчивость к многим болезням. Если на шелуху капнуть эфирные масла, то можно еще и отпугнуть вредителей.

Будет полезным луковый отвар для профилактики мучнистой росы и грибковых болезней. На литр кипятка берем 100 грамм шелухи и настаиваем около суток. После этого процеживаем и опрыскиваем.

Как сажать помидоры в открытый грунт

Для томатов выбирайте солнечное место. Расстояние при посадке помидор немаленькое. Лунки нужно копать так, чтобы между ними было около полуметра свободного пространства. Ямки должны быть достаточно глубокими, чтоб надежно спрятать корни растений.

Высаживаем рассаду, убираем нижние листья и закапываем. Также стоит установить каркас или палки, чтоб подвязывать помидоры по мере их роста.

Поливать растения нужно регулярно. Важно, чтоб вода не попадала на листья, иначе на солнце они могут обгореть.

Ранее УНИАН рассказывал, что положить в лунку при посадке редиса.

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