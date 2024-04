Альбом "The Tortured Poets Department" состоит из 31 песни.

Знаменитая американская певица Тейлор Свифт, которая ранее попала в курьез, удивила поклонников новым альбомом. Поп-звезда 19 апреля презентовала сначала 16 песен в альбоме "The Tortured Poets Department", а позже выпустила его дополнение, в которое вошло еще 15 композиций.

Сегодня певица порадовала фанатов своими новыми хитами. Впервые за всю историю своей музыкальной карьеры Свифт выпустила 31 песню сразу. Как пишет Business Insider, еще в феврале знаменитость анонсировала альбом "The Tortured Poets Department", в который, как ожидалось, войдет 16 песен.

Однако уже через несколько часов после его выхода, Тейлор неожиданно выпустила "The Tortured Poets Department: The Anthology" - дополнительную часть нового альбома. Она состоит из 15 песен.

Свои действия певица назвала "сюрпризом" для поклонников. По словам Свифт, за последние годы она написала очень много композиций и поэтому решила выпустить сразу 31 песню:

Это сюрприз в два часа ночи: "The Tortured Poets Department" - это секретный двойной альбом. За последние 2 года я написала так много поэзии и хотела поделиться ею с вами, поэтому вот вторая часть "TTPD: The Anthology". 15 дополнительных песен. И теперь история больше не моя... она вся ваша.

Все песни исполнительницы были написаны в соавторстве с Джеком Антоноффом и Аароном Десснером. Только одну композицию "I Look in People's Windows" Тейлор подготовила вместе с Патриком Бергером.

