Курьезная ситуация не осталась незамеченной.

Американская певица Тейлор Свифт 5 июня выступала в Чикаго. На концерт именитой артистки собрался полный стадион. Во время мероприятия произошел курьез - в рот Свифт влетел жук. Певица его проглотила.

Тысячи людей наблюдали за ее реакцией. Тейлор отвернулась, покашляла, а потом решила отшутиться о том, что ей якобы было вкусно. После этого американская звезда продолжила свое выступление.

Она в шутку спросила, есть ли шанс, что это никто не видел и не заснял, но поклонники просто посмеялись. К слову, видео инцидента Свифт сама опубликовала в своем Twitter-блоге.

"О, вкуснятина... Есть ли шанс, что никто из вас этого не видел?... Все хорошо. Я проглотила его", - сказала со сцены в Чикаго певица.

В соцсетях поклонники по-разному отреагировали на ролик. Большинство поддержали артистку, и порадовались, что после такой неприятности с ней все хорошо.

Кто такая Тейлор Свифт

Тейлор Свифт - американская певица, автор песен и актриса, родившаяся 13 декабря 1989 года в Рединге, Пенсильвания, США. Она стала одной из самых популярных певиц в мире, известной своими песнями в жанре кантри-поп, поп-музыки и поп-рока.

Свифт начала свою музыкальную карьеру в подростковом возрасте и выпустила свой дебютный альбом "Taylor Swift" в 2006 году. Ее музыкальные работы часто вдохновлены ее собственными личными историями и отношениями. Она пишет тексты своих песен самостоятельно, что сделало ее известной как талантливого автора.

Тейлор Свифт получила множество наград и достижений в своей карьере, включая 11 премий Грэмми.

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