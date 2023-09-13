Больше всего наград собрала певица Тейлор Свифт.

В ночь на 13 сентября в США отгремела церемония вручения MTV Video Music Awards. Одну из наград получила украинская клипмейкер Таня Муиньо, которая сняла видео на песню Doja Cat Attention.

Как сообщается на сайте MTV, этот клип принес одесситке победу в номинации "Лучшая артрежиссура". Еще одно видео Муиньо было в номинации на главный приз - "Видео года", но там ее обошла певица Тейлор Свифт, которая в этом году собрала сразу 9 наград.

MTV Video Music Awards - список победителей

Видео года - Тейлор Свифт, Anti-Hero

Артист года - Тейлор Свифт

Песня года-Тейлор Свифт, Anti-Hero

Лучший новый артист - американский рэпер Ice Spice

лучшее выступление года - южнокорейский бойз-бэнд TOMORROW X TOGETHER (TXT), Sugar Rush Ride

Лучшая коллаборация года - KAROL G, Шакира, TQG

Лучший хип-хоп артист - Ники Минаж, Super Freaky Girl

Лучший R&B артист - американская певица SZA, Shirt

лучшая "альтернатива" - Лана Дель Рей и Джон Батист, Candy Necklace

Лучший рок-исполнитель - Maneskin, The LONELIEST

Лучший латинский артист - Anitta, Funk Rave

Лучший исполнитель K-Pop - Stray Kids, S-Class

Лучшая песня в жанре Afrobeats - Селена Гомес и нигерийский певец Rema, Calm Down

Лучший поп-артист - Тейлор Свифт, Anti-Hero

лучшее видео с социальным подтекстом - Дав Кэмерон, Breakfast

лучшее шоу этого лета - Тейлор Свифт

группа года - BLACKPINK

альбом года - Тейлор Свифт, Midnights

лучшая песня этого лета - Jung Kook та Latto, Seven

лучшая операторская работа - Тейлор Свифт, Anti-Hero

лучшие визуальные эффекты - Тейлор Свифт, Anti-Hero

лучшая артрежиссура - Doja Cat, Attention

лучший монтаж - Оливия Родриго, vampire

дучшая режиссура - Тейлор Свифт, Anti-Hero

лучшая хореография - BLACKPINK, Pink Venom.

Напомним, ранее УНИАН уже сообщал, что в одной из номинаций на награду был клип Imagine Dragons, который снимали в Украине. Он боролся за победу в категории "Лучшее видео с социальным подтекстом".

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