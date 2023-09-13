В ночь на 13 сентября в США отгремела церемония вручения MTV Video Music Awards. Одну из наград получила украинская клипмейкер Таня Муиньо, которая сняла видео на песню Doja Cat Attention.
Как сообщается на сайте MTV, этот клип принес одесситке победу в номинации "Лучшая артрежиссура". Еще одно видео Муиньо было в номинации на главный приз - "Видео года", но там ее обошла певица Тейлор Свифт, которая в этом году собрала сразу 9 наград.
MTV Video Music Awards - список победителей
- Видео года - Тейлор Свифт, Anti-Hero
- Артист года - Тейлор Свифт
- Песня года-Тейлор Свифт, Anti-Hero
- Лучший новый артист - американский рэпер Ice Spice
- лучшее выступление года - южнокорейский бойз-бэнд TOMORROW X TOGETHER (TXT), Sugar Rush Ride
- Лучшая коллаборация года - KAROL G, Шакира, TQG
- Лучший хип-хоп артист - Ники Минаж, Super Freaky Girl
- Лучший R&B артист - американская певица SZA, Shirt
- лучшая "альтернатива" - Лана Дель Рей и Джон Батист, Candy Necklace
- Лучший рок-исполнитель - Maneskin, The LONELIEST
- Лучший латинский артист - Anitta, Funk Rave
- Лучший исполнитель K-Pop - Stray Kids, S-Class
- Лучшая песня в жанре Afrobeats - Селена Гомес и нигерийский певец Rema, Calm Down
- Лучший поп-артист - Тейлор Свифт, Anti-Hero
лучшее видео с социальным подтекстом - Дав Кэмерон, Breakfast
- лучшее шоу этого лета - Тейлор Свифт
- группа года - BLACKPINK
- альбом года - Тейлор Свифт, Midnights
- лучшая песня этого лета - Jung Kook та Latto, Seven
- лучшая операторская работа - Тейлор Свифт, Anti-Hero
- лучшие визуальные эффекты - Тейлор Свифт, Anti-Hero
- лучшая артрежиссура - Doja Cat, Attention
- лучший монтаж - Оливия Родриго, vampire
дучшая режиссура - Тейлор Свифт, Anti-Hero
лучшая хореография - BLACKPINK, Pink Venom.
Напомним, ранее УНИАН уже сообщал, что в одной из номинаций на награду был клип Imagine Dragons, который снимали в Украине. Он боролся за победу в категории "Лучшее видео с социальным подтекстом".