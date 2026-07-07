Появились первые отзывы об 'Одиссее' Нолана: как критики оценили картину

В прокат фильм выйдет 17 июля.

Первые отзывы о новом фильме знаменитого режиссера Кристофера Нолана "Одиссея" (The Odyssey) оказались исключительно положительными.

Как пишет Variety, ленту показали представителям кинопрессы, и критики назвали экранизацию поэмы Гомера "выдающимся достижением" и отметили "безупречное кинематографическое мастерство". Судя по первым впечатлениям, Нолан вновь создал потенциальный большой хит.

"Это грандиозная и захватывающая интерпретация гомеровского эпоса, которая при этом ощущается абсолютно в духе Кристофера Нолана. Искренне трудно представить другого режиссера, способного перенести этот материал на экран с таким масштабом, размахом и душой", - отметила обозреватель Collider Пери Немирофф, назвав "Одиссею" "настоящим пиром для любителей кино".

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Критик IndieWire Дэвид Эрлих отметил, что, несмотря на отдельные неровности по ходу повествования, финальная часть полностью оправдывает путешествие зрителя. А Главный редактор Discussing Film Эндрю Дж. Салазар охарактеризовал фильм как "ошеломляющее достижение".

Высоко оценил картину и кинокритик Саймон Томпсон.

"Безупречная режиссура, именно настолько эпичная, как можно было ожидать. Мэтт Дэймон, возглавляющий великолепный актерский состав, выдает одну из лучших ролей в своей карьере в образе Одиссея. Роберт Паттинсон блестяще сыграл Антиноя, а Джон Легуизамо великолепен в роли Эвмея", - отметил он.

По словам журналиста Variety Джаз Тангкей, "Одиссея" - "триумфальный, впечатляющий эпиком". А обозреватель издания по наградному сезону Клейтон Дэвис отметил великолепную игру актеров:

"Мэтт Дэймон играет с невероятной силой, а Том Холланд привносит в историю искренность и душевность. Это еще одна победа Нолана, которую его поклонники будут обсуждать долгие годы".

Фильм Кристофера Нолана "Одиссея" - что важно знать

Напомним, премьера фильма "Одиссея" состоится 17 июля 2026 года. На создание картины было потрачено более 250 миллионов долларов.

Съемки, завершившиеся в августе 2025 года, стали одним из самых масштабных кинопроизводств последних лет. Они продолжались 91 день и проходили в шести странах, включая Марокко, Грецию и павильоны студии Universal в США.

"Одиссея" также вошла в историю как первый полнометражный фильм, полностью снятый на камеры IMAX. Во время работы над картиной режиссер Кристофер Нолан использовал свыше 2 миллионов футов IMAX-пленки.

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