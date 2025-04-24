УНИАН делится впечатлениями о долгожданном продолжении хитового фильма 2016 года.

24 апреля 2025 года в украинский прокат вышел напряженный триллер "Аудитор 2" (The Accountant 2), в котором Бен Аффлек и Джон Бернтал очень удачно сыграли братьев-преступников, расправляющихся с еще большими негодяями. Почему сиквел оказался лучше первого фильма, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

Остросюжетный триллер "Аудитор" с Беном Аффлеком в главной роли, также проходящий под названием "Расплата", вышел на экраны в 2016 году. Фильм рассказывал о гениальном математике Кристиане Вульффе, который зарабатывает на жизнь подделкой бухгалтерских отчетов для богатых клиентов, часто из преступного мира. Когда же Министерство финансов начинает следить за его деятельностью, появляется куча трупов.

Первый фильм имел довольно медленный темп и уделял немалое внимание знакомству с главным героем и объяснению того, как он докатился до такой жизни. Именно тогда зритель узнал, что в детстве у Криса проявилось психоневрологическое расстройство, которое очень осложняло жизнь ему самому и окружающим. В какой-то момент его мать не выдержала этого и покинула семью, в которой кроме Криса рос еще его младший на два года брат Брэкстон. Зато отец парней, суровый военный и специалист по психологическим операциям, не отвернулся от него, а вместо этого воспитывал сыновей с убеждением, что выжить они смогут только если будут сильными и смогут дать отпор обидчикам.

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Однако была у особого состояния Криса и другая сторона – чрезвычайные способности к решению сложных задач. Сначала это привело его в армию, где за ним присматривал отец, однако впоследствии парень таки сорвался и попал в тюрьму. Именно там он познакомился с человеком, который научил его быть "аудитором" – предоставлять услуги по управлению финансами состоятельным клиентам. И хотя большинство из них были нечистыми на руку, Крис компенсировал это, сливая определенную информацию Министерству финансов и делая щедрые пожертвования частному центру, который помогает таким детям, как он когда-то был. (Впоследствии становится известно, что загадочный голос, который помогает Крису во всех его делах – это дочь основателя этого центра Джастин, которая из-за неврологического расстройства не может говорить, но общается с другими с помощью специального компьютера и также имеет чрезвычайные интеллектуальные способности).

Одновременно фильм снова свел героя с братом, с которым его пути давно разошлись – ныне элитным наемным убийцей, который до сих пор злился на Криса за то, что тот бросил его в свое время.

Тогда фильм получил средние отзывы от критиков, но понравился зрителям и собрал неплохую кассу в прокате. Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 53% одобрения от критиков и 77% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 51 из 100 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы"), а широкая аудитория – в 7,3 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

О планах снять сиквел "Аудитора" было объявлено еще в 2017 году – главную роль снова согласился сыграть Бен Аффлек, а за режиссуру снова взялся Гэвин О'Коннор, который также снял первый фильм. Впрочем, до реальной работы дошло только в 2021 году.

О чем фильм

События второго фильма разворачиваются через восемь лет после первого. Кристиан Вульфф теперь живет одинокой жизнью в трейлере, продолжая заниматься тем, чем и раньше. Впрочем, спокойствие рушится, когда бывшего директора агентства по борьбе с финансовыми преступлениями Рэя Кинга, которому когда-то сливал информацию Крис, убивают. Мужчина, который на пенсии стал частным детективом, занимался поисками пропавшей семьи нелегальных мигрантов, но в конце концов напоролся на нечто гораздо более масштабное, что его и погубило. Перед смертью Кинг успел оставить послание своей протеже из предыдущего фильма Мередит Медине, ныне влиятельной агентке Министерства финансов – "найди аудитора".

Когда же Мередит удается разыскать Криса, они быстро выясняют, что дело, над которым работал Кинг, гораздо сложнее и опаснее, чем кажется – здесь замешаны сеть наемных убийц и торговцев людьми. Поэтому Крис не придумывает ничего лучшего, чем позвать на помощь своего брата Брэкса, с которым он так и не восстановил общение после событий прошлого фильма. Ну а дальше фильм постепенно переключается на некое "бро-муви", в котором поиск правды и драки с негодяями перебиваются душевными разговорами двух взрослых одиноких братьев, которые, кажется, наконец решились наверстать упущенное.

Актеры и персонажи

Если в первом фильме центральным персонажем был исключительно Кристиан Вульфф в исполнении Бена Аффлека ("Умница Уилл Хантинг", "Догма", "Перл-Харбор", "Лига справедливости", "Эйр"), то во втором создатели решили сделать ставку на харизматичный актерский дуэт, предоставив гораздо больше экранного времени Брэксу, которого снова сыграл Джон Бернтал ("Ярость", "Аутсайдеры", сериалы "Ходячие мертвецы", "Каратель", "Сорвиголова: Рожденный заново"). И это было очень удачное решение, которое значительно оживило и разбавило ленту – появилось больше юмора и душевности, что вызвало еще больше симпатии к братьям, которых, скажем прямо, нельзя назвать положительными персонажами.

Также из предыдущего фильма к своим ролям вернулись Синтия Аддай-Робинсон (сериалы "Стрела", "Властелин колец: Кольца власти") и Дж. К. Симмонс ("Ла Ла Лэнд", "Человек-паук", "Кодовое имя "Красный"), сыгравшие Медину и Кинга соответственно.

Тем временем, Даниэлла Пинеда (сериалы "Первородные", "Ковбой Бибоп") сыграла загадочную убийцу по имени Анаис, вокруг которой, собственно, и разворачивалось дело.

Кроме того, во втором фильме было уделено гораздо больше внимания персонажу Джастин – правда, с заменой исполнительницы ее роли: вместо Элисон Райт здесь ее сыграла Эллисон Робертсон.

Реакция на фильм

Мировая премьера фильма состоялась 8 марта 2025 года на кинофестивале независимого кино SXSW в Техасе – и по состоянию на сейчас фильм имеет в основном положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей.

На данный момент его оценка на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 81% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 61 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

"Фильм "Аудитор 2", который совершенствует оригинал с помощью химии "приятельской комедии" в исполнении Бена Аффлека и Джона Бернтала, можно смело отнести к кино для хорошего времяпрепровождения", – так звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

Наш вердикт

"Аудитор 2" – это отличный пример экшн-триллера, в котором харизматичные плохие парни разбираются с гораздо более опасными преступниками. Здесь есть зрелищные драки и гонки со стрельбой, разбавленные суровым юмором. И однозначным плюсом фильма стала именно ставка на актерский дуэт Аффлека и Бернтала, чья химия во многом его вытянула, восполнив то, чего, возможно, кому-то не хватало в первом фильме.

Общая оценка – 7,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко