'Одиссея' Нолана нарвалась на критику за искажение первоисточника: что по этому поводу думают греки

В самой Греции гораздо спокойнее отнеслись к экспериментам режиссера.

"Одиссея" (The Odyssey) Кристофера Нолана ("Начало", "Интерстеллар", "Дюнкерк", "Тенет", "Оппенгеймер", трилогия "Темный рыцарь") является одним из самых ожидаемых фильмов 2026 года.

Однако еще задолго до выхода фильм подвергли критике, в первую очередь, за актерский состав и отход от общепринятых канонов – больше всех досталось темнокожей Люпите Нионго ("12 лет рабства", "Черная пантера", "Мы", "Тихое место: День первый") в роли Елены Троянской и трансгендерному Эллиоту Пейджу ("Джуно", "Начало", франшиза "Люди Икс", сериал "Академия Амбрелла") за роль Ахилла.

Однако в самой Греции, на родине эпичной поэмы Гомера "Одиссея", написанной в 7-8 веках до нашей эры, к таким экспериментам Нолана, судя по всему, относятся гораздо спокойнее. Более того, многие греки уверены, что эпос оставался живым почти 3000 лет не вопреки переосмыслению, а благодаря ему.

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"Мы хотим, чтобы дети понимали, что каждое новое творение – это именно новое творение", – сказал агентству Associated Press Филиппос Манцарис, который преподает "Одиссею" семиклассникам.

На уроках Манцариса ученики с энтузиазмом обсуждают встречи Одиссея с чудовищами и другие приключения. Их учат сравнивать интеллект героя с его силой, задаваться вопросом, моральна ли месть, является ли закалённый в боях царь действительно образцом для подражания и оправдано ли убийство женихов его жены. По его мнению, ролевые игры побуждают детей представлять, что бы они сделали на месте Одиссея.

"Это удивительный литературный текст, с которым дети могут себя отождествить, возможно, увидеть Одиссея в себе, а также увидеть свою родину", – пояснил Манцарис.

Издание отмечает, что в самой Греции существует множество интерпретаций классической "Одиссеи" – от коротких детских книжек до ярких театральных постановок, где огромная сложная поэма коротко пересказана понятным детям способом.

Актер Манос Пинцис, сыгравший Одиссея в одной из таких постановок, поясняет, что подобные интерпретации истории помогают детям открывать для себя мифологию так, как это не могут сделать одни только книги.

"Вы не говорите ребенку: "Просто читай историю, потому что ты должен", потому что ребенок будет сопротивляться, когда что-то ему навязывают. Когда ребенок видит все это, разворачивающееся перед его глазами, – это становится ценным шагом к обучению, к добровольному изучению того, что от него ожидают", – сказал Пинцис.

Примечательно, что больше всего критики в адрес каста "Одиссеи" звучат в консервативных кругах США. Например, Илон Маск заявил, что Нолан осквернил "Одиссею" после того, как на роль Елены Троянской была выбрана Нионго. Консервативные комментаторы, включая Мэтта Уолша, утверждали, что фильм ставит во главу угла политику идентичности, повторяя прошлые критические замечания фанатов в адрес научно-фантастических и фэнтезийных перезапусков, в которых чернокожие и латиноамериканские актеры играли любимых персонажей другой расы или этнической принадлежности.

Сам Нолан в интервью The Telegraph сказал, что негативная реакция "неизбежна": "Эти разговоры, которые происходят до того, как люди увидят фильм, всегда не имеют значения, потому что никто из них еще не знает, что это за фильм на самом деле".

Тем временем в комментарии AP режиссер добавил, что хотел сделать фильм доступным и понятным, а "не оглядываться на прошлые голливудские версии того, как изображать древний мир".

В Греции же эта полемика не нашла широкого распространения, поскольку там привыкли к тому, что древних греков играют иностранцы – шотландец Джерард Батлер в роли царя Леонида в фильме "300 спартанцев" кричал: "Это Спарта!", уроженец Оклахомы Брэд Питт сыграл Ахиллеса в "Трое", ирландец Колин Фаррелл исполнил роль Александра Македонского, а Анджелина Джоли сыграла его мать. Версия Нолана продолжила эту традицию, задействовав интернациональній звездный состав актеров, включая Мэтта Дэймона, Тома Холланда, Энн Хэтэуэй, Роберта Паттинсона, Зендаю, Шарлиз Терон и многих других, тогда как повествование ведет рэпер Трэвис Скотт.

Тем не менее, небольшая греческая националистическая партия "Ники" все же выразила протест против такого подбора актеров и решения правительства Греции выделить около 6 миллионов евро субсидий на поддержку местного производства фильма. Партия заявила, что таким образом греческие налогоплательщики финансируют навязывание "идеологии прогрессивного толка" греческой истории и культурной идентичности.

Им резко ответила греческая министр культуры Лина Мендони: "В обязанности государства не входит диктовать создателю, как ему следует художественно интерпретировать произведение или миф. Можем ли мы всерьез обсуждать, должно ли государство подвергать цензуре Кристофера Нолана?".

В свою очередь профессор древнегреческой литературы в Университете Аристотеля в Салониках Христос Цагалис сказал, что в конечном итоге именно зрителям предстоит судить, насколько удачна последняя интерпретация "Одиссеи" от Нолана. Что действительно важно, по его словам, так это то, передает ли она что-то фундаментальное об одной из величайших историй.

Произведения Гомера, пересказанные и переосмысленные поколениями, сохранились именно благодаря своей универсальности, пояснил Цагалис.

"Я думаю, это замечательно, что нечто, созданное в определенный момент времени определенным народом, разделяется столькими людьми по всему миру... Это общая культура. Это захватывающая история", – подытожил он.

Тем временем, как ранее сообщал УНИАН, первые отзывы критиков о фильме оказались исключительно положительными.

Ну а украинские зрители смогут оценить новинку уже с четверга, 16 июля 2026 года.

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