Тополя раскрыла неожиданные подробности о том, кто стоит за 'сливом' видео с ней

Певица пригрозила своим обидчикам.

Украинская певица Елена Тополя раскрыла новые подробности о том, кто стоит за сливом провокационного видео с ее участием, и заявила, что расследование дела затягивается.

"Много вопросов с моей стороны, как со стороны потерпевшей, потому что мне далеко не все нравится, как дело идет. Я понимаю причины, мы все их понимаем, почему и как может затягиваться дело… Но я очень надеюсь, что даже если случится так, что мне будут препятствовать, я просто скажу все сама. Вот и все", - предупредила она в интервью для проекта "Насправді Show".

При этом певица намекнула, что за всем этим стоит нарциссический человек, с которым у нее были дружеские или иные отношения.

Видео дня

"Все это планировалось за несколько месяцев… но они просчитались. Они не ожидали, что я так отреагирую… они ждали, что я к ним обращусь за помощью, но я поняла, откуда ноги растут. Эти люди годами манипулировали в своих интересах", - сказала исполнительница.

Тополя добавила, что от того, как продвигается расследование, ей уже "смешно".

"Еще новые обвинения определенные звучат… Я уже это все получаю, читаю и просто смеюсь над этим", - отметила певица.

Напомним, как писал УНИАН, 19 января Елена Тополя заявила, что ее шантажирует видео провокационного характера 23-летний парень, с которым она встречалась.

Вас также могут заинтересовать новости: