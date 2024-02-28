Визуальное чудо: обзор фильма "Дюна: Часть вторая"

УНИАН делится впечатлениями о второй части футуристической саги "Дюна", которая уже завтра появится в кинотеатрах Украины.

29 февраля 2024 года в украинский прокат выходит научно-фантастический экшн "Дюна: Часть вторая" (Dune: Part Two), который уже успел получить восторженные отзывы от критиков. Почему картину считают даже лучше первой части, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

В основу сюжета лег цикл научно-фантастических романов "Хроники Дюны" американского писателя Фрэнка Герберта. Первая книга вышла в далеком 1965 году, а в целом основной цикл состоял из шести книг, последняя из которых вышла в 1985 году. На самом деле, Герберт хотел написать еще одну книгу цикла, но не успел этого сделать – писатель умер в 1986 году в возрасте всего лишь 65 лет.

Впрочем, дело продолжил его сын Брайан Герберт, который в соавторстве с другим известным писателем-фантастом Кевином Андерсом завершил недописанный роман своего отца, а позже дуэт написал еще пару десятков романов и рассказов, последний из которых на данный момент датируется 2022 годом.

Нынче эпопея "Хроники Дюны" является крупнейшим бестселлером из всех научно-фантастических романов всех времен и считается яркой классикой жанра. Сага описывает события далекого будущего на протяжении тысячелетий, затрагивая темы выживания человека, эволюции, экологии, религии, политики и власти.

Вполне закономерно, что события столь популярного цикла решили перенести на большой экран. Первая попытка увидела свет в 1984 году еще при жизни Фрэнка Герберта – снял его выдающийся мастер сюрреализма Дэвид Линч, еще до того как в его карьере появились такие культовые фильмы, как "Твин Пикс" и "Синий бархат". Впрочем, этот фильм, снятый на основе первого романа цикла, стал кассовым провалом и профессиональной неудачей режиссера, прежде всего из-за запутанного сюжета показанной в кинотеатрах версии. Позже вышла расширенная версия, исправившая неясные моменты.

В 2000 году свет увидел трехсерийный телевизионный сериал "Дюна" от режиссера Джона Харрисона, также основанный на первой книге, а через три года вышло его продолжение, основанное на двух следующих книгах цикла – "Мессия Дюны" (1969) и "Дети Дюны" (1976).

Экранизации "Дюны" как от Линача, так и от Харрисона сумели собрать свои фанатские базы, однако так и не получили должного одобрения от критиков. Поэтому крупные студии не оставляли попыток создать наконец успешную экранизацию "Дюны". После нескольких лет борьбы, права на "Дюну" получила кинокомпания Legendary Entertainment, а в 2016 году начали курсировать слухи, что снимать новую экранизацию будет франко-канадский режиссер Дени Вильнев, на счету которого на тот момент были такие фильмы, как криминальный триллер "Пленницы", психологический триллер "Враг" и криминальный экшн "Сикарио". Впрочем, сам Вильнев был не слишком уверен в своих силах, мол, он, конечно, хотел бы снять "Дюну", но не думает, что у него получится. К тому же, на тот момент он работал над научно-фантастическими фильмами "Прибытие" и "Бегущий по лезвию 2049". Последний был готов в 2017 году, и тогда же Вильнев официально подписал контракт на "Дюну".

С самого начала было оговорено, что Вильнев снимет два фильма, разбив первую книгу на две части. В итоге первый фильм увидел свет в 2021 году. Он получил в основном одобрительные отзывы от критиков, был положительно воспринят зрителями, а также был успешным в прокате – при бюджете 165 миллионов долларов он собрал почти 435 миллионов, и это в период пандемии коронавируса, когда кинотеатры все еще работали с ограничениями. Кроме того, лента получила немало престижных наград и номинаций, включая десять номинаций на "Оскар", в том числе в категориях "Лучший фильм" и "Лучший адаптированный сценарий". В итоге фильм получил шесть "золотых человечков" в технических категориях, в частности, за визуальные эффекты, звук и саундтрек.

В первом фильме охватывались события первой половины романа "Дюна" – с момента как Дом Атрейдесов по приказу императоров прибыл править на Аракис вместо Дома Харконненов до атаки последних на планету, что привело к убийству правителя Аракиса герцога Лето I и почти всех его союзников, а также бегству его наследника Пола вглубь планеты к коренному народу – фременам.

О чем новый фильм

Во второй части зрителям показали путь Пола Атрейдеса от чужака до лидера фременов, развитие его отношений с фременкой Чани и, наконец, воплощение мести за убийство его отца. Где-то треть фильма ушла именно на изображение того, как Пол вливался в сообщество фременов, учился у них и пытался понять свои видения. Здесь вам и катание на червях, и дерзкие диверсии на производстве спайса, и зрелищные битвы.

Также все больше власти получала его мать – леди Джессика, по своему усмотрению воплощая план ордена сестер Бене Гессерит, который готовился не одно тысячелетие. В этой части уже было больше интриг и подковерных договоренностей с участием новых персонажей.

В частности, зрителям наконец показали самого императора-падишаха Шаддама IV, но куда более интересным персонажем оказалась его дочь принцесса Ирулан Коррино, которой суждено было сыграть важную роль в будущем.

Еще один новый персонаж – младший племянник барона Владимира Харконнена Фейд-Раута, которого готовили как будущего властителя Аракиса. Именно с этим жестоким воином Пол Атрейдес должен столкнуться в финале фильма.

Актеры и персонажи

Если вы думали, что первый фильм "Дюна" собрал актерский состав мечты, то второй фильм даже превзошел его. К своим ролям вернулись Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес) и Зендея (Чани), а также Ребекка Фергюсон (леди Джессика), Хавьер Бардем (Стилгар), Джош Бролин (Гурни Халлек), Стеллан Скарсгард (барон Владимир Харконнен) и Дэйв Батиста (Глоссу Раббан). Единственное, что Оскара Айзека (герцог Лето I Атрейдес) зрители увидели лишь на портретах.

Зато добавились несколько новых звездных имен. Остин Батлер ("Элвис", "Властелины воздуха") сыграл Фейд-Раута, Кристофер Уокен ("Чем заняться мертвецу в Денвере", "Бэтмен возвращается", "Семь психопатов") – падишаха-императора Шаддама IV, Флоренс Пью ("Солнцестояние", "Черная вдова", "Оппенгеймер") – Ирулан Коррино, а Леа Сейду ("Бесславные ублюдки", "007: Спектр", "Французский вестник") – влиятельную бенегессеритку Марго Фенринг.

Критики назвали актерский состав одной из самых сильных сторон "Дюны 2" – и с этим трудно не согласиться. Особенно хотелось бы выделить игру Тимоти Шаламе и Остина Батлера, чье противостояние стало кульминацией фильма.

Если вы до сих пор считаете Шаламе переоцененным актером, то в этом фильме он показал отличный перфоманс, продемонстрировав эволюцию Пола Атрейдеса от наивного идеалиста до пугающего лидера. Его взгляд и походка говорят гораздо больше слов.

В то же время Батлер прекрасно перевоплотился в безумного Фейд-Раута – жестокого воина, который на самом деле является лишь пешкой в давно спланированной игре. Актер отлично передал глазами характер своего персонажа, а его движения стали настоящим украшением боевых сцен.

Был в фильме и сюрприз – буквально в день официальной премьеры стало известно, что одну из важных ролей во франшизе получила Аня Тейлор-Джой (сериал "Ход королевы", фильмы "Сплит", "Варяг", "Меню", "Фуриоса"). До этого ее участие держалось в секрете. И хотя в "Дюне 2" ее персонаж появлялся лишь на несколько секунд, очевидно, что актриса будет иметь куда больше экранного времени в продолжении франшизы – она будет играть сестру Пола Алию Атрейдес, одного из центральных персонажей саги.

Реакция на фильм

Мировая премьера "Дюны 2" состоялась в Лондоне 15 февраля 2024 года, и сразу же после этого в СМИ и соцсетях начали появляться восторженные отзывы от киножурналистов, которые назвали его "потрясающим", "мастерским", "чрезвычайно впечатляющим" и "одним из лучших научно-фантастических фильмов всех времен", а также заявили, что вторая часть получилась даже лучше первой. Картину хвалили за невероятный актерский ансамбль, визуальные эффекты и батальные сцены.

В настоящее время на Rotten Tomatoes фильм имеет 97% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть", а на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 78 баллов из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Между тем, аналитики уже прогнозируют, что в первый уикенд проката "Дюна 2" заработает 70-80 миллионов долларов, и это только в США и Канаде. Еще столько же ожидается получить на семи десятках других международных рынков. То есть, в целом за первые выходные в кинотеатрах фильм вполне может получить около 170 миллионов долларов, а это совсем немного меньше потраченного на его производство бюджета в 190 миллионов. Соответственно, фильм должен не только стопроцентно окупиться за несколько недель проката, но и выйти в немалый плюс. А это хорошая новость для тех, кто ждет продолжения истории.

Недавно сам Дени Вильнев признался, что он намерен покончить с кинофраншизой "Дюна" (Dune) после третьего фильма серии, если его выход вообще состоится. Режиссер заявил, что не планирует экранизировать все шесть романов Фрэнка Герберта из серии "Дюна", однако так ли это будет на самом деле – покажет время.

Наш вердикт

Фильм "Дюна: Часть вторая" – это тот случай, когда можем смело согласиться с критиками. Лента действительно поражает своими визуальными эффектами пустынного Аракиса, масштабными декорациями, костюмами и саундтреком от легендарного Ханса Циммера. Это настоящее удовольствие для тех, кто любит фильмы "глазами и ушами".

В то же время у фильма чрезвычайно мощный актерский состав, который при этом выкладывается на полную, а не просто появляется в кадре только ради звездного камео или чтобы заманить дополнительную фанатскую аудиторию в кинотеатр.

Также вторая "Дюна" оказалась более динамичной и насыщенной событиями по сравнению с первой. Поэтому если на первой части вы могли заскучать, в случае со вторым фильмом этого не будет – здесь вам и гонки на гигантских червях, и зрелищные поединки, и яркие взрывы. А еще есть даже немного места юмору – как вот насчет слепой веры Стилгара в пророка.

Что касается сюжета – он вполне понятен и интересен для тех, кто не читал оригинальные романы, но и для фанатов книг припасено несколько сюрпризов.

Ну а еще украинцы невольно обязательно в течение фильма несколько раз будут проводить параллели с нашим настоящим – от борьбы со злым Владимиром и дерзких диверсий до коварной политики и угроз ядеркой.

Общая оценка – 9 из 10 баллов.

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Марина Григоренко