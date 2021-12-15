Приготовьтесь умиляться: рецензия на фильм "Человек-паук: Нет пути домой"

16 декабря в украинский прокат выходит фильм "Человек-паук: Нет пути домой" об одном из самых популярных героев комиксов Питере Паркере. УНИАН уже посмотрел новинку и смело может заявить, что картина точно не оставит равнодушными всех фанатов "паучка". Максимально без спойлеров.

Обычно мы стараемся писать обзоры киноновинок без спойлеров, но в случае с супергеройским экшном "Человек-паук: Нет пути домой" / Spider-Man: No Way Home (США, 2021), снятым по комиксам Marvel, это практически невыполнимая задача. Тем не менее, мы постараемся максимально избежать спойлеров (кроме тех, которые итак уже известны).

Первым делом мы просто обязаны предупредить вас: перед просмотром фильма вам не только следует освежить свои знания о последнем Человеке-пауке в исполнении Тома Холланда, который появлялся в последние годы в рамках киновселенной Marvel, но и копнуть куда глубже – вспомнить фильмы о Человеке-пауке с Тоби Магуайром (2002, 2004, 2007) и Эндрю Гарфилдом (2012, 2014). Это действительно важно – как для понимания сюжета, так и для того, чтобы достигнуть высшего уровня умиления.

Итак, события разворачиваются сразу после фильма "Человек-паук: Вдали от дома" (2019), в конце которого Мистерио раскрыл личность Питера Паркера как Человека-паука (его роль исполняет Том Холланд). Более того, с помощью манипуляций злодей вывернул все так, будто Паркер виновен в лондонских разрушениях и смерти самого Мистерио, который якобы пытался остановить "обезумившего паучка". С этого момента жизнь парня превращается в настоящий ад – за ним повсюду следует пресса, общество разделилось на его фанатов и хейтеров, полиция сидит на хвосте, его родные и близкие также попали под раздачу. А ведь еще пришло время поступать в колледж!

А потому наш герой просит доктора Стивена Стрэнджа (Бенедикт Камбербетч) помочь ему восстановить тайну личности Человека-паука с помощью магии. Однако в процессе кое-что идет не так и в итоге сломанное заклинание открывает брешь в мультивселенной (чувствуете, она все ближе!). Вскоре основная вселенная Паркера начинает притягивать суперзлодеев из других реальностей, которые ранее сражались с альтернативными версиями Человека-паука.

На раскачку сюжета уходит примерно 30 минут из 2,5 часов хронометража, и все выглядит в духе предыдущих частей "Человека-паука" с Холландом, за что их многие как раз и любят – много комичных ситуаций, подростковая рутина, неотразимая тетя Мей, море добра и наивности. Впрочем, это совершенно неудивительно, ведь режиссером фильма стал Джон Уоттс, который также снял фильмы "Человек-паук: Возвращение домой" (2017) и "Человек-паук: Вдали от дома" (2019).

А дальше начинается первая волна умиления. Из последнего трейлера уже было известно, что в новом фильме появятся злодеи Отто Октавиус / Доктор Осьминог (Альфред Молина), Норман Озборн / Зеленый гоблин (Уиллем Дефо), Макс Диллон / Электро (Джейми Фокс), Флинт Марко / Песочный человек (Томас Хейден Черч) и Курт Коннорс / Ящер (Рис Иванс), появлявшиеся в фильмах 2002-2014 годов.

Так что поочередное появление каждого из них на экране не было сюрпризом для преданных фанатов Марвел, но, тем не менее, вызывало бурю эмоций в кинозале. А еще – некоторые персонажи вас точно удивят!

Но это были не единственные громкие камбеки, растопившие сердечки зрителей. Внимание, впереди будут небольшие спойлеры, которые подтвердят слухи, курсирующие до выхода фильма.

Во-первых, нас ждет камео Мэтта Мердока / Сорвиголовы в исполнении актера Чарли Кокса. Одноименный сериал об этом персонаже выходил с 2015 по 2018 год на Netflix, однако поскольку перед запуском своей четвертой фазы киногигант Marvel Studios вместе с Disney решил подмять под себя все сериалы и фильмы серии, объединив их в единую вселенную, выходившие ранее сериалы, несмотря на успех и популярность, постепенно сворачивались. Так произошло и с "Сорвиголовой", что, бесспорно, очень огорчило фанатов слепого юриста / борца с преступностью в Адской кухне. Впрочем, постепенно начали курсировать слухи, что Marvel ищет способ ввернуть героя в основную киновселенную. Что ж, будем надеяться, теперь эти слухи стали куда более правдоподобны.

Во-вторых, подтвердились слухи, что в фильме появятся Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд, исполнявшие роль Человека-паука в двух предыдущих франшизах. И если вы скептически относились к этой идеи, то отставить сомнения – возвращение удалось на славу. Еще одна мощная волна умиления вам гарантирована.

Ну и, разумеется, зрителей ждет возвращение сразу нескольких персонажей, известных по фильмам о Человеке-пауке 2017 и 2019 годов: девушка Питера Паркера Эм-Джей (Зендея), лучший друг Паркера Нед Лидс (Джейкоб Баталон), бывший телохранитель Тони Старка Гарольд "Хэппи" Хоган (Джон Фавро), тетя Мэй (Мариса Томей), а также мастера мистических искусств Вонга (Бенедикт Вонг) из "Доктора Стрэнджа".

А теперь пришло время сказать несколько слов об основном посыле фильма, ибо какой же фильм Marvel без морали – в наши дни уже недостаточно снимать просто зрелищное супергеройское кино. А он заключается в том, что с большими возможностями приходит большая ответственности, а также в том, что все заслуживают получить второй шанс. В общем-то, ничего сверхсложного и нового, но в данном случае это вполне нормально, хотя именно этот момент критики и могут поставить в вину фильму.

При этом главным антагонистом здесь, по сути, является сам Питер Паркер, который, из благих побуждений, пытаясь исправить ситуацию, в итоге навлек серьезную беду, с последствиями которой ему теперь придется жить.

К слову, о будущем "Человека-паука"… А оно пока весьма туманно. Так уж исторически сложилось, что права на отдельных персонажей из комиксов Marvel принадлежат разным киностудиям. Так, Marvel Studios и Walt Disney Studios удалось подгрести под себя большинство основных персонажей, более десятилетия выстраивая их в единую киновселенную, а вот Человек-паук, а также Веном и Морбиус, оказались под контролем Sony, тогда как "Люди Икс" принадлежат 20th Century Fox. Так или иначе, но главными пострадавшими в этой войне киногигантов оказались преданные фанаты комиксов, лишенные стольких потрясающих кроссоверов между персонажами.

И хотя Marvel Studios, Walt Disney Studios и Sony в какой-то момент удалось договориться о совместном использовании Человека-паука, благодаря чем он смог попасть в третью и четвертую фазы киновселенной Marvel, попутно упоминаясь в супергеройских фильмах от Sony, не все гладко в этом контракте. В какой-то момент даже был весьма серьезный риск, что фильма "Человек-паук: Нет пути домой" не будет вовсе, но в итоге мы получили отличную компиляцию из проектов двух студий. Удастся ли им договориться в будущем, пока до конца не ясно. Тем более, что окончание фильма дает несколько вариантов дальнейшего развития персонажа, включая полное вычеркивание его из КВМ.

И да, в фильме есть аж две сцены после титров. Мы не будем раскрывать вам их содержание (если все же интересно – переходите по ссылочке), но отметим: досидеть до второй сцены вы просто обязаны, ведь это по сути первый, до сих пор неизданный трейлер предстоящего фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", который выйдет на экраны в мае 2022 года и станет следующим полнометражным фильмом в рамках четвертой фазы киновселенной Marvel.

А что же говорят критики? По итогам предварительных показов на Rotten Tomatoes у фильма 97% рейтинг на основе 93 ревью, а на Metacritic – 72 балла на основе 28 рецензий, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы". Широкая же аудитория отметила "паучка" высокой оценкой 9,4 балла из 10 на IMDb на основе первых 1,4 тысяч отзывов. Что ж, на фоне остальных марвеловских премьер 2021 года, это впечатляющие результаты. Напомним, "Вечные" (нашу рецензию на него читайте по ссылке) были разгромлены критиками и получили на Rotten Tomatoes "гнилой" рейтинг 47%, что стало худшим результатом киновселенной Marvel со времен "Тора 2". "Черная вдова" также была принята весьма прохладно – всего 79%. Не ударил в грязь лицом разве что "Шан-Чи и легенда десяти колец" с 91%, который уже официально получил вторую часть, а также сериальные новинки от Dysney+.

Наш вердикт: "Человек-паук: Нет пути домой" – это невероятно милое зрелище с годными спецэффектами и вполне логичным сюжетом, которое явно ориентировано на фанатов Питера Паркера. Разумеется, здесь есть определенные огрехи, которые не упустят возможности отметить критики-снобы. Но, на самом деле, все эти моменты становятся совершенно незаметны на фоне того всплеска позитивных эмоций, которых зрителям дарит новый "Человек-паук". Разве не за этим мы ходим на развлекательное кино?

ПС: Для полного ощущения эффекта настоятельно советуем смотреть фильм "Человек-паук: Нет пути домой" в кинотеатре – громкие коллективные умилительные охи и аплодисменты просто бесценны.

Общая оценка – 8 из 10 баллов.

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Марина Григоренко

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