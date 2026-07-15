'Мне 47 лет!': Полякову захейтили из-за внешности - она резко ответила (фото)

Артистка с уверенностью заявила, что при правильном освещении и удачном ракурсе она прекрасно выглядит.

Известная украинская певица Оля Полякова резко отреагировала на хейт ее внешности в сети. Исполнительница даже записала видеообращение к своим хейтерам и опубликовала его в Instagram.

"В интернете разлетается моя фотография, сделанная при таком свете и с такого ракурса, что, мне кажется, можно состарить даже 20-летнего человека. И подписи под ней приблизительно одинаковые: "Вот так она выглядит без подтяжек и уколов!". Каждый раз читая, пытаюсь понять – а в какой момент, дорогие мои, стареть стало преступлением? То есть, я что, 24 часа в сутки должна выглядеть так, будто я только вышла из кабинета косметолога? Мне что, запрещено иметь лицо, которое живет, взрослеет, меняется?... выглядеть так или иначе? Мне 47 лет!" - возмутилась Полякова.

При этом певица с уверенностью заявила, что при правильном освещении и в нужном ракурсе "без желания унизить человека" она прекрасно выглядит.

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Отдельно Полякова возмутилась тем, что именно женщины в таких ситуациях вместо поддержки выбирают унижение:

"Стареть страшно всем. Но когда одна женщина пытается сохранить молодость уходом, спортом, косметологией или даже пластической хирургией, это почему-то вызывает неуважение к ее выбору".

При этом певица будто предупредила своих недоброжелательниц, что "возраст победит всех".

Стоит отметить, что фото, о котором идет речь, было сделано во время заседания Временной следственной комиссии (ВСК) о защите прав человека в здании Киевсовета. В ходе заседания Оля Полякова заявила о нарушении ее прав отказом в участии в Нацотборе на "Евровидение-2026".

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