Горькая правда о рыцарстве и прекрасных девах: рецензия на фильм "Последняя дуэль"

21 октября в украинский прокат выходит новая историческая драма "Последняя дуэль" от признанного мастера жанра Ридли Скотта, сценарий к которой написали оскароносные Мэтт Деймон и Бен Аффлек. УНИАН уже успел посмотреть новинку, деромантизирующую воспетое в романах рыцарство, и готов поделиться свежими впечатлениями.

Когда такие видные фигуры мирового кинематографа, как Ридли Скотт, выпускают новый фильм, безусловно, это вызывает повышенный ажиотаж. Многократный номинант на "Оскар", "Золотой глобус" и еще целое множество всевозможных престижных кинопремий, возможно, хоть и не был за свою полувековую карьеру отмечен самыми главными наградами, все же подарил миру немало фильмов, ставших знаковыми для киноиндустрии. "Чужой", "Бегущий по лезвию", "Тельма и Луиза", "Солдат Джейн", "Гладиатор", "Ганнибал", "Черный ястреб", "Прометей", "Марсианин", предстоящий "Дом Gucci"… Все это его рук дело!

Ну а если еще в команде из трех сценаристов над фильмом работает оскароносный дует Мэтта Деймона и Бена Аффлека вместе с Николь Холофсенер… Напомним, два знаменитых голливудских актера, которых вы наверняка не раз видели в крупнобюджетных блокбастерах и на страницах таблоидов, пробили себе дорогу в мир большого кино именно на писательском поприще, получив в 1997 году "Оскар" на двоих за лучший оригинальный сценарий к фильму "Умница Уилл Хантинг". Большая удача для мирового кинематографа, что спустя три десятка лет их дружба все также крепка, а творческий тандем все также плодотворен.

Добавим к этому бюджет в 100 миллионов долларов и первоклассный актерский состав – помимо Деймона и Аффлека, главные роли в "Последней дуэли" сыграли чрезвычайно востребованный Адам Драйвер ("Дом Gucci", "Аннет", "Брачная история", "Звездные войны") и восходящая звезда Джоди Комер ("Убивая Еву", "Звездные войны: Скайуокер. Восход", "Персонаж"). В общем, как вы уже догадались, фильм по умолчанию попадает в список must see, но одновременно и спрос с него строже, ведь заранее высокие ожидания публики еще нужно оправдать.

УНИАН побывал на допремьерном показе "Последней дуэли" за пару дней до выхода фильма в официальный украинский прокат с 21 октября, и спешит максимально без спойлеров поделиться с вами свежими впечатлениями, удалось ли Ридли Скотту своей новой работой удержать высокую планку.

Начнем с того, что фильм имеет реальную историческую основу, и чтобы избежать величайших спойлеров, не поддавайтесь искушению изучить ее перед просмотром фильма. События картины разворачиваются в конце 14 века и вращаются вокруг последней в истории Франции юридически санкционированной дуэли, а также событий, предшествующей ей.

Французский вассал и рыцарь Жан де Карруж (Мэтт Дэймон) переживает не лучшие времена – вокруг чума, крестьяне гибнут и денег катастрофически не хватает, а потому он вынужден регулярно отправляться в походы "во имя Короля". Но, самое главное, вовсю страдает его эго! Он уже давно в немилости у своего сюзерена Пьера д’Аленсона (Бен Аффлек), и его потихоньку съедает чувство зависти по отношению к Жаку Ле Гри (Адам Драйвер) – некогда своему близкому другу, а ныне приближенному графа Пьера. Граф щедро вознаграждает своего нового советника за службу, попутно обдирая остальных.

И вот у опального де Карружа появляется новая молодая жена – умница и красавица Маргарита (Джоди Комер), которая в отличие от него даже читать умеет. Разумеется, приглянулась она и Ле Гри. Однажды женщина признается своему мужу, что их общий знакомый ее изнасиловал, и де Карруж решает разобраться с обидчиком. Впрочем, несложно догадаться, не из благородных побуждений отстоять честь своей дамы сердца, как это принято в многочисленных средневековых романах, а чтобы защитить свои "имущественные интересы" и потешить собственную гордыню. И в этом, пожалуй, главная прелесть фильма.

"Последняя дуэль" не первой в истории кино показывает рыцарей преимущественно неотесанными и неграмотными мужланами, решающими все вопросы в сражениях. Главное для них – деньги, земля, власть и собственное эго. А жена для них не более, чем предмет торга при выгодной брачной сделке, чья основная задача – произведение на свет побольше наследников, разумеется, исключительно мужского пола (здесь весьма органично в сюжет вписалась аналогия с лошадьми). Такая себе деромантизация жанра. На этом фоне образованный и харизматичный Ле Гри довольно быстро получает расположение как графа Пьера, так и всех прекрасных дам.

На неугасающей волне движения #MeToo, захлестнувшей кинематограф последних лет, в "Последней дуэли" вопрос абьюза рассматривается под другим углом, удерживаясь в реалиях Средневековья. А ну попробуйте-ка обвините в изнасиловании мужчину в полностью патриархальном обществе! Тут скорее себе проблем наживешь… Тем не менее, Маргарита находит в себе силы, хотя для нее проблема намного шире, чем один ключевой эпизод.

Картина условно разделена на три части – события показываются с точек зрения каждого из главных героев. И хотя в целом 2,5-часой фильм пролетает довольно быстро, все же такой структуре не удалось полностью избежать определенной затянутости. Разумеется, ключевые эпизоды показаны дважды, а то и трижды совершенно оправдано для построения сюжета. Но это также требует предельной внимательности от зрителя, чтобы он сумел уловить все различия, а не негодовал, зачем растягивать хронометраж фильма повторами.

Хотя "Последняя дуэль" начинается с батальных сцен, на деле их в фильме не так уж и много. Тут скорее все строится на порой гиперболизированных диалогах, скандалах и интригах. И это все очень важно для понимания сюжета. Ведь, по сути, де Карруж решил выступить с обвинениями против Ле Гри скорее из-за личной неприязни и зависти, нараставших годами. Плевать он хотел на чувства своей жены, для которой это дело стало вопросом жизни и смерти. И будь на месте обидчика его ближайший союзник, возможно, он отреагировал бы совершенно иначе.

Отдельно хочется выделить актерскую игру в фильме. Безусловно, Деймон, Драйвер и Комер превосходно справились со своими ролями, но вот кто действительно порадовал, так это Аффлек. Его граф Пьер получился настолько гротескным, одновременно харизматичным и мерзким, идеально отображающим всю абсурдность ситуации, которую сложно принять в современном цивилизованном обществе.

Наш вердикт: "Последняя дуэль" точно стоит того, чтобы посмотреть ее на большом экране. Однако нужно быть готовым к явно неразвлекательному кино с длинным хронометражем, сюжетом, в который стоит вникать, и нескольким весьма жестоким, реалистичным сценам. Взамен получите сильную историю, красивые костюмы, первоклассную актерскую игру и даже несколько шуточек.

Марина Григоренко

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