Лучшие новые сериалы июля 2026: 'Элль', 'Лаки' и 'Восточный дворец'

УНИАН рассказывает о 14 самых интересных сериалах второго месяца лета 2026 года.

Среди главных сериальных премьер этого месяца – приквел "Блондинки в законе", напряженный триллер "Лаки" с Аней Тейлор-Джой, южнокорейское дарк-фэнтези "Восточный дворец" и еще несколько достойных внимания новинок.

Также в июле киноманов ждут новые сезоны многих хитов предыдущих лет – постапокалиптического триллера "Укрытие" с Ребеккой Фергюсон, научно-фантастической саги "Звездный путь: Странные новые миры" и зомби-хоррора "Ходячие мертвецы: Мертвый город", а также продолжения супергеройских анимационных сериалов "Люди Икс '97" и "Бэтмен: Крестоносец в плаще".

Обо всех 14 самых интересных сериалах июля 2026 года читайте в обзоре УНИАН.

Видео дня

Люди Икс '97

X-Men '97 (США, Disney+, супергеройский/анимация, 2 сезон, премьера – 1 июля)

Первый сезон этого мультсериала, основанного на одноименных классических персонажах Marvel Comics и продолжающего оригинальное шоу 1992-1997 годов, стал настоящим хитом, покорив как критиков, так и зрителей. Поэтому неудивительно, что он получил не только второй сезон, но и сразу третий и четвёртый. Впереди у любимых героев – путешествия во времени, встреча с Апокалипсисом и еще много новых испытаний.

Второй сезон будет состоять из девяти эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно.

Элль

Elle (США, Amazon, комедия, 1 сезон, премьера– 1 июля)

Долгожданный приквел хитовой комедии "нулевых" с Риз Уизерспун "Блондинка в законе" перенесет зрителей в 1990-е годы в Сиэтл и расскажет о подростковых годах Элль Вудс – задолго до того, как она стала амбициозной студенткой Гарварда и поставила себе цель стать успешной адвокаткой.

Главную роль в сериале исполнила Лекси Майнтри, которая до этого снималась в малоизвестных украинскому зрителю проектах Broken, My Amish Double Life и других. Родителей главной героини, Еву и Уаятта Вудс, сыграли Джун Диана Рафаэль ("Горе-творец", "Оружие") и Том Эверетт Скотт ("Американский оборотень в Париже", "Ла-Ла Ленд").

Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно. Также уже известно, что у сериала будет второй сезон.

Укрытие

Silo (США, Apple TV+, научная фантастика, 3 сезон, премьера–3 июля)

События сериала, основанного на трилогии американского писателя Хью Гоуи, происходят в постапокалиптическом антиутопическом будущем, в котором 10 тысяч человек живут в гигантском многоэтажном бункере на огромной глубине. Здесь царят строгие правила, якобы призванные защитить подземных обитателей. Впрочем, со временем несколько человек начинают сомневаться в том, что им рассказывают. В третьем сезоне зрителям обещают показать немного больше предыстории того, что предшествовало их переселению в бункер.

Главные роли в проекте исполняют Ребекка Фергюсон ("Доктор Сон", франшизы "Дюна", "Миссия невыполнима"), Рашида Джонс (сериалы "Парки и зоны отдыха", "Офис"), Дэвид Оелово ("Последний король Шотландии", "Джек Ричер", "Парадокс Кловерфилда"), рэпер Common ("Короли улиц", "Терминатор: Спасение придет", "Иллюзия обмана", "Джон Уик 2"), Тим Роббинс ("Лучший стрелок", "Побег из Шоушенка", "Таинственная река") и другие.

Третий сезон сериала будет состоять из десяти эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Маленький домик в прериях

Little House on the Prairie (США, Netflix, драма/вестерн, 1 сезон, премьера – 9 июля)

Новая экранизация романов американской писательницы Лоры Инглз Уайлдер, основанная на ее собственных детских воспоминаниях, рассказывает о сплоченной семье, строящей новую жизнь на Западе Америки во второй половине XIX века, где блага природы тесно переплетаются с борьбой за выживание.

Главные роли в сериале исполняют Люк Брейси ("На гребне волны", "Пара на праздники", "Элвис"), Кросби Фицджеральд ("Путь к преступлению", сериал "Палм-Рояль") и Элис Холси (сериал "Дни нашей жизни").

Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно. Уже известно, что будет и второй сезон.

Вестис

The Westies (США, MGM+, криминал/драма, 1 сезон, премьера – 12 июля)

В центре сюжета этого сериала, вдохновленного реальными событиями в нью-йоркской Адской кухне в 1980-х годах, – два друга детства, чьи жизненные пути кардинально разошлись: один из них стал полицейским, а второй – членом известной банды ирландской мафии Вестис.

Главные роли в сериале достались Дж. К. Симмонсу ("Джуно", "Настоящее мужество", "Одержимость", "Человек-паук: Вдали от дома", "Кодовое имя "Красный") и Титусу Уэлливеру (сериалы "Босх", "Дедвуд", "Темные ветры").

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Лаки

Lucky (США, Apple TV+, триллер/криминал, 1 сезон, премьера–15 июля)

В центре сюжета этого сериала, основанного на одноименном романе-бестселлере 2021 года американской писательницы Мариссы Стэпли, – талантливая мошенница Лаки Армстронг, которая решает покончить с криминальным прошлым, когда судьба делает ей настоящий подарок. Впрочем, разумеется, вырваться из прошлой жизни оказывается не так просто, как ей бы хотелось.

Главные роли в сериале получили Аня Тейлор-Джой ("Ведьма", "Сплит", "Меню", "Фуриоза: Безумный Макс. Сага", "Дюна 3", сериалы "Ход королевы", "Острые козырьки"), Аннетт Бенинг ("Красота по-американски", "Смерть на Ниле", "Невеста"), Тимоти Олифант (сериалы "Дедвуд", "Мандалорец", "Чужой: Земля"), Онжану Эллис ("Прислуга", сериалы "Настоящая кровь", "Менталист"), Дрю Старки ("Квир", сериал "Внешние отмели") и другие.

Первый сезон сериала будет состоять из семи эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

Вместе до конца

Ride or Die (США, Amazon, комедия/приключения, 1 сезон, премьера – 15 июля)

В центре сюжета сериала – две подруги средних лет, вынужденные бежать от таинственного врага. Одна из них на самом деле является наемной убийцей, однако вторая об этом даже не догадывается.

Главные роли в сериале исполнили Октавия Спенсер ("Прислуга", "Форма воды", "Ма") и Ханна Уоддингем ("Каскадер", "Миссия невыполнима: Финальная расплата", сериалы "Игра престолов", "Тед Лассо"). Также в проекте задействованы Билл Наи ("Реальная любовь", "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца", "Жить", франшиза "Другой мир") и Эд Скрейн ("Дэдпул", "Алита: Боевой ангел", "Мидвей", "Мир юрского периода: Возрождение", сериал "Игра престолов", франшиза "Мятежная луна").

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Ястреб

The Hawk (США, Netflix, 1 сезон, комедия/спорт, премьера – 16 июля)

Главный герой сериала – легенда гольфа Лонни "Ястреб" Хокинс, который на закате своей карьеры стремится одержать последнюю большую победу и втягивает всех, кого любит, в водоворот хаоса.

Соавтором проекта и исполнителем главной роли в нем стал американский комик Уилл Феррелл ("Эльф", "Сводные братья", "Песенный конкурс Евровидение: История огненной саги", "Барби").

Первый сезон сериала будет состоять из десяти эпизодов, все они выйдут одновременно.

Восточный дворец

The East Palace (Южная Корея, Netflix, дарк-фэнтези, 1 сезон, премьера –17 июля)

В центре сюжета – мужчина, путешествующий по миру духов, и придворная дама, слышащая голоса мертвых, которые по приказу короля отправляются в загадочный Восточный дворец, чтобы раскрыть его темные тайны.

Главные роли в сериале исполнили Нам Джу Хек ("Великая битва", сериал "Стартап") и Но Юн Со (сериал "Рыцарь в черном").

Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Звездный путь: Странные новые миры

Star Trek: Strange New Worlds (США, Paramount+, научная фантастика, 4 сезон, премьера – 23 июля)

Очередной проект культовой научно-фантастической франшизы является спин-оффом сериала "Звездный путь: Дискавери" (2017-2024) и приквелом к "Звездный путь: Оригинальный сериал" (1966-1969). Он рассказывает о путешествиях капитана Кристофера Пайка и экипажа USS "Энтерпрайз" в течение десятилетия до событий, описанных в классическом культовом сериале.

Актеры Энсон Маунт ("Защитник", "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"), Ребекка Ромейн (трилогия "Люди Икс") и Итан Пек ("Ученик чародея", "Время") играют Кристофера Пайка, Уну и Спока соответственно, повторяя свои роли из "Дискавери".

Четвертый сезон будет состоять из десяти эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю. Уже известно, что у сериала будет пятый сезон, который станет для него последним.

Рэнсом-Каньон

Ransom Canyon (США, Netflix, драма/неовестерн, 2 сезон, премьера–23 июля)

По сюжету сериала, в маленьком техасском городке бушуют настоящие страсти, когда владельцы ранчо, влюбленные и соперники борются за свою привычную жизнь, наследие и близких людей.

Главные роли в сериале исполняют Джош Дюамель ("Жизнь как она есть", "Трансформеры", "Безумная свадьба") и Минка Келли ("Королевство", "500 дней лета", сериал "Титаны").

Второй сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Ходячие мертвецы: Мертвый город

The Walking Dead: Dead City (США, AMC, зомби-хоррор, 3 сезон, премьера – 26 июля)

Сиквел хитового сериала "Ходячие мертвецы", являющийся в целом пятым проектом в одноименной франшизе, рассказывает о том, как персонажи оригинального сериала Мэгги и Ниган путешествуют по постапокалиптическому Манхэттену, отрезанному от материка, в поисках похищенного сына Мэгги.

Роли Мэгги и Нигана в сериале вновь исполнили Лорен Коэн (сериалы "Сверхъестественное", "Дневники вампира") и Джеффри Дин Морган (сериалы "Сверхъестественное", "Пацаны").

Третий сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Яростная

Furious (США, Hulu, криминал/триллер, 1 сезон, премьера – 27 июля)

В центре сюжета сериала – целеустремленная агент ФБР, которая сотрудничает с опытным следователем, чтобы выследить изобретательную женщину-убийцу.

Главную роль в проекте получила Эмми Россам ("Призрак оперы", "Послезавтра", сериал "Бесстыдники").

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно.

Бэтмен: Крестоносец в плаще

Batman: Caped Crusader (США, Amazon, супергеройский/анимация, 2 сезон, премьера – 31 июля)

События этого мультсериала, основанного на культовом персонаже комиксов DC, взяты из оригинальных комиксов 1940-1960-х годов и рассказывают о первых шагах миллиардера Брюса Уэйна в роли борца с преступностью в костюме летучей мыши.

Второй сезон мультсериала будет состоять из десяти эпизодов, все они выйдут одновременно.

***

Кроме того, рекомендуем вам ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов июня 2026 года и последними новинками кинопроката.

Вас также могут заинтересовать новости: