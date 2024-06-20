Заключительная часть трилогии "Икс" от режиссера Тая Уэста появится в кинотеатрах Украины уже в июле.

4 июля 2024 года в украинских кинотеатрах стартует показ "МаХХХХин" (MaXXXine) – заключительной части нашумевшей среди киноманов хоррор-трилогии Х. Это напряженная история о маньяке-убийце и закулисье кинобизнеса и одновременно – настоящее признание в любви Голливуду и эстетике 1980-х.

Предыдущие две части трилогии Х – фильмы Х и "Перл" – не выходили в украинском кинопрокате по понятным причинам: мировая премьера первого состоялась в марте 2022 года, а второго – в сентябре того же года. Но хотя из-за развязанной россиянами войны в Украине эта серия не слишком известна широкому зрителю, настоящие украинские киноманы, ценители хорроров и нестандартного кино – так же, как их коллеги по всему миру – трилогию Х режиссера Тая Уэста и культовой студии А24 знают, любят и очень ждут ее финальный фильм, который обещает быть действительно эпическим.

УНИАН вместе с кинокомпанией Adastra Cinema, которая смогла договориться о прокате фильма в Украине, решили разобраться, что же такое "МаХХХХин", трилогия Х, и почему они наделали столько шума в мире кино.

О чем фильм "МаХХХХин" и кто в нем играет

События "МаXXXин" разворачиваются в Лос-Анджелесе в середине 1980-х и вращаются вокруг Максин Минкс, уже известной зрителям по первому фильму серии X – амбициозной актрисы фильмов для взрослых, которая мечтает стать кинозвездой и только что получила свою первую роль в "настоящем" фильме: хорроре The Puritan 2. Но когда до успеха в Голливуде остается всего полшага, на девушку начинает охоту загадочный маньяк по прозвищу Ночной ловец, преследующий молодых актрис по всему Лос-Анджелесу (кстати, у этого образа есть реальный прототип – серийный убийца Ричард Рамирез). Впрочем, маньяк не только представляет угрозу жизни Максин, но также способен разоблачить зловещее прошлое девушки – и этим полностью уничтожить ее карьеру. Так на что же она способна пойти, чтобы защитить себя и желанную славу?

Главную роль исполняет Миа Гот ("Нимфоманка", "Суспирия", "Безграничный бассейн"), настоящая муза режиссера Тая Уэста и заодно новая общепризнанная "королева крика". Впрочем, Миа – далеко не единственная звезда в актерском составе.

Фильм собрал очень сильный ансамбль. В частности, это Элизабет Дебики (принцесса Диана из сериала "Корона", фильмы "Тенет", "Вдовы"), Лили Коллинз (звезда сериала "Эмили в Париже"), Мишель Монахан ("Миссия невыполнима", "Поцелуй навылет") и Кевин Бейкон ("Невидимка", "Люди Икс: Первый класс", "Иллюзия безопасности"), а также – Бобби Каннавале ("Ирландец", "Блондинка") и Джанкарло Эспозито (сериалы "Во все тяжкие", "Мандалорец", "Пацаны"). Также каст усилили двумя актерами-музыкантами – Мозесом Самни (сериал "Идол") и певицей Halsey ("Звезда родилась").

Как независимому фильму удалось собрать такую сильную звездную команду? Вероятно, главную роль в этом сыграла репутация продакшен-студии А24 и самой трилогии Х. Поэтому, остановимся на этих аспектах подробнее.

Студия A24: как делать успешным "странное" кино

"Несмотря на выход в 2022-м успешных блокбастеров "Топ Ган: Меверик" и "Аватар: Путь воды", главным победителем года стала компания, которой не существовало на момент рождения этих франшиз", – писало в прошлом году уважаемое киноиздание IndieWire, анализируя феномен студии А24 по мотивам церемонии "Оскар", на которой фильмы А24 тогда собрали подавляющее большинство ключевых наград. Так, "Кит" забрал статуэтку за лучшую мужскую роль для Брэндона Фрейзера и "Оскар" за лучший грим и прически, а создатели "Все везде и сразу" и вовсе взяли семь наград – включая премию за лучший фильм. Для кого-то такой оскаровский триумф независимой студии мог стать сюрпризом, но не для тех, кто внимательно следил за А24 с момента ее основания в 2012 году.

Компания А24 была создана опытными голливудскими продюсерами Даниэлем Катцом, Дэвидом Фенкелем и Джоном Ходжесом как альтернатива мейнстриму: основатели хотели дать шанс и поддержку независимому, "странному", но в то же время зрительскому кино. И оказалось, что такое кино очень востребовано. Сейчас А24 выпустила уже более сотни фильмов – в целом это от 18 до 20 лент в год. Самые известные из них – это, в частности, научная фантастика Ex Масһіпа, фолк-хоррор "Солнцестояние", недавний боевик-антиутопия "Восстание Штатов" и другие.

Студия А24 открыта для проектов абсолютно разных жанров: главное – мощная нестандартная идея. И с такой идеей еще в 2019 году к ней пришли молодой амбициозный режиссер Тай Уэст и продюсер Джейкоб Джафке. А именно: сделать серию хорроров/слэшеров, объединенных темой – поиски славы любой ценой и их кровавые последствия. Причем каждый фильм в серии должен был отдавать дань определенному периоду в истории Голливуда. Так и появилась трилогия Х.

Технически ее первым фильмом является "Х", впрочем хронологически лучше начинать с "Перл" – истории, разворачивающейся на ферме где-то в американской глуши во времена Первой мировой. Пока ее муж воюет, молодая женщина по имени Перл живет там со своими строгими родителями, однако больше всего мечтает вырваться из этой глуши и стать знаменитой артисткой. И ради славы она готова буквально на все... "Перл" снята в стилистике техниколор-фильмов Золотого века Голливуда: в частности, таких мюзиклов, как "Волшебник страны Оз" (1939) и "Мэри Поппинс" (1964).

А вот Х – это совсем другая стилистика: в духе слэшеров 1970-х – в частности "Техасской резни бензопилой" (1974). Эта лента рассказывает о съемках фильма для взрослых на той же ферме в глуши, но много-много лет спустя после событий "Перл" (впрочем, с тех пор на этой ферме безопаснее отнюдь не стало). Именно в Х мы впервые знакомимся с актрисой фильмов для взрослых Максин Минкс, которую теперь снова увидим в главной роли в "МаХХХХин" – фильме, воспевающем эстетику 1980-х и отдающем дань уважения голливудским эротическим триллерам и драмам тех лет, итальянским фильмам ужасов в жанре джалло и даже "Терминатору" (1984).

Съемки, для которых перекрыли главную улицу Голливуда и арендовали "Мотель Бейтса"

Все главные роли во всей трилогии сыграла одна и та же актриса – Миа Гот, воплощая фактически один и тот же образ в разных эпохах: образ молодой женщины, уверенной, что она должна стать звездой.

"MaXXXin" – это эволюция X и Pearl, демонстрация таланта Мии Гот в новых аспектах, отличных от предыдущих фильмов", – говорит Тай Уэст, добавляя, что поскольку в финале трилогии история вышла за пределы фермы в глуши и разворачивается в Голливуде, то и масштаб у нее будет намного больше.

Лос-Анджелес в целом – и Голливуд в частности – это, фактически, также "актеры" фильма. "Мы стремились, чтобы зрители увидели и почувствовали Голливуд таким, каким он был на пике 80-х годов", – рассказывает режиссер. Для этого, в частности, для съемок на целых четыре ночи была перекрыта часть Голливудского бульвара, что очень трудно организовать технически, ведь это одна из главных транспортных артерий этой части города.

Кроме того, поскольку "МаХХХин" – это еще и фильм о процессе съемок фильма – важным было показать реальные закулисье большой киностудии. Для этого команда получила разрешение Universal Studios на съемки в их тематическом парке с кучей локаций и декораций к культовым фильмам. И в частности – на съемки в "Мотеле Бейтса": легендарном доме маньяка из фильма Альфреда Хичкока "Психо" (1961).

"Это необыкновенно: в нашей трилогии, посвященной фильмам ужасов, иметь что-то настолько культовое – дом из самого важного фильма ужасов всех времен!", – с восторгом настоящего киномана говорит продюсер Джейкоб Джафке.

И именно это – чистый киноманский фан, многочисленные "пасхалки", отсылки и аллюзии – в первую очередь и отличает "МаХХХХин", делая ее настоящим событием в мире кино.

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