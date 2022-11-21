Не злите повара: обзор фильма "Меню" с Рэйфом Файнсом, Аней Тейлор-Джой и Николасом Холтом

17 ноября в украинский прокат вышел фильм ужасов с элементами черной комедии "Меню" с великолепным актерским составом, неожиданными сюжетными поворотами и тонким юмором. Почему еще стоит посмотреть этот фильм, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о новом фильме "Меню" / The Menu (почти без спойлеров).

О чем фильм "Меню"

В центре сюжета фильма – молодая пара Марго и Тайлер, которые в компании десятка "богатых и влиятельных" людей отправляются на отдаленный остров Хоторн, чтобы поесть в эксклюзивном ресторане под руководством известного шеф-повара Словика. Кулинар, рассматривающий свое ремесло скорее как концептуальное искусство, на протяжении многих лет готовит для избранных гостей роскошное меню молекулярной гастрономии. Чтобы попасть к нему на ужин, желающим приходится ждать месяцами и выкладывать баснословные суммы. Однако на этот раз Словик подготовил для гостей такую подачу блюд, которая напугает их до смерти и вывернет все их грязные секреты. Ведь повара злить нельзя.

Актеры и персонажи фильма "Меню"

Фильм "Меню" собрал просто впечатляющий актерский состав.

Рэйфу Файнсу ("Список Шиндлера", "Странные дни", "Английский пациент", "Залечь на дно в Брюгге", франшиза о Гарри Поттере) досталась роль известного шеф-повара Юлиана Словика, который, похоже, окончательно "выгорел" на работе и, что еще хуже, больше не чувствует благодарности от своих клиентов. Собственно, за это он решает их наказать. Актер как всегда отлично справился с ролью, да так, что несмотря на всю его жесткость и хладнокровие, ему даже начинаешь сочувствовать, мол, может он здесь и не главный негодяй вообще-то.

Ане Тейлор-Джой ("Ход королевы", "Ведьма", "Сплит", "Прошлой ночью в Сохо", "Варяг"), которая сейчас является одной из самых востребованных молодых актрис, досталась роль девушки Марго, которая попала на ужин случайно – ее спутник расстался с девушкой, а поскольку на одного в Хоторне не бронируют, он быстренько подыскал ей замену. Впрочем, Марго не так проста, как кажется.

Но, пожалуй, больше всего оваций заслуживает Николас Холт (франшиза "Люди Икс", "Безумный Макс: Дорога гнева", "Тепло наших тел", "Фаворитка"), который отлично исполнил роль помешанного на кулинарных талантах Словика молодого мужчины Тайлера. Если вы бывали когда-то на экскурсиях, дегустациях или каких-то других публичных мероприятиях, вы стопроцентно встречали такой типаж гостей, которые считают, что они разбираются в вопросе лучше профессионалов и постоянно пытаются вставить везде свои "пять копеек". Бесят, не правда ли?

Были в фильме и несколько других колоритных персонажей, которые также гиперболизировано высмеивали разные типы людей. Как, например, парочка кулинарных критиков, которые постоянно пренебрежительно сыпали непонятными терминами и всюду находили недостатки. Или троица молодых бизнесменов-стартаперов и богатая семейная пара завсегдатаев заведения, которые скорее пришли в ресторан ради статуса, но на самом деле чихать хотели на гастрономию.

В целом, весь фильм "Меню" – это о стереотипах, и, стоит отметить, режиссеру, актерскому составу и всей команде, работавшей над фильмом, удалось очень точно их высмеять.

О режиссере фильма "Меню"

Режиссером фильма выступил британец Марк Майлод (уловили определенные нотки фирменного британского черного юмора в "Меню"?).

Его режиссерским дебютом стала сатирическая комедия "Али Джи в парламенте" (Ali G Indahouse) 2002 года, снятая по сценарию комика Саши Барона Коэна (Борат). В 2005 году он снял криминальную черную комедию "Большой Белый груз" (The Big White) с Робином Уильямсом и Холли Хантер, а в 2011 году – романтическую комедию "Сколько у тебя?" (What's Your Number?) с Анной Фарис и Крисом Эвансом. Потому, как видим, с юмором на любой вкус у режиссера все в порядке.

Также Майлод много работал на телевидении, в том числе над сериалами "Наследие", "Бесстыдники" и "Антураж", а также отдельными эпизодами "Игры престолов".

Как фильм "Меню" восприняли критики

Премьера фильма состоялась в сентябре 2022 года на Международном кинофестивале в Торонто, где фильм получил в основном положительные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 7,6 балла из 10, на Rotten Tomatoes – 90% одобрения от критиков и 79% от зрителей, а на Metacritic – 71 бала от кинообозревателей и 7,1 от широкой аудитории, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы". Как видим, имеем тот случай, когда критики и зрители солидарны в оценках, поэтому фильм точно заслуживает внимания.

Впрочем, пока у фильма довольно скромные кассовые сборы – при 30 миллионах долларов бюджета по итогам первого прокатного уик-энда ему пока удалось собрать чуть больше 15 миллионов долларов.

Наш вердикт

Фильм "Меню", бесспорно, имеет под собой социальный подтекст, высмеивая недостатки нашего общества и его разделение на "бедных и богатых", "хозяев и прислугу" и тому подобное. Однако, с другой стороны, он представлен в виде гиперболизированной черной комедии с острыми, но понятными шутками.

Да, прихотливый зритель может пожаловаться на определенные недомолвки, недостаточное объяснение или отсутствие логики, однако давайте допустим, что так и задумано – поскольку в фильме много преувеличений, отсутствие логики в действиях определенных героев или чрезмерный уровень фанатизма у других, вписываются сюда вполне органично.

При этом фильм "Меню" имеет несколько сюжетных поворотов, которых нельзя было ожидать в процессе просмотра трейлера – хотя сначала казалось, что там уже рассказали основную суть фильма. Но нет, несколько сюрпризов создатели фильма припрятали.

Несмотря на то, что фильм подается как триллер/хоррор, и да, там будут жестокие смерти, благодаря черному юмору его очень легко смотреть. Потому из кинозала вы точно не выйдете "пригруженными" или морально подавленными.

А еще фильм "Меню" подается очень эстетично – от внешнего вида героев, натурной съемки и интерьеров до процесса подачи блюд. Тем не менее, после просмотра фильма, вам, скорее всего, захочется отведать какого-то чизбургера с картошечкой фри, но отнюдь не высокой кухни.

Общая оценка – 8,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко