"Соперники" с Зендеей: обзор нового фильма от режиссера-провокатора Луки Гуаданьино

УНИАН делится впечатлениями о новом фильме смелого итальянского режиссера Луки Гуаданьино, который уже можно посмотреть в кинотеатрах Украины.

2 мая 2024 года в украинский прокат вышла дерзкая спортивная драма "Соперники" (Challengers) со звездой "Дюны" и "Человека-паука" Зендеей в главной роли. Какой получилась новая работа создателя фильмов "Назови меня своим именем" и "Целиком и полностью", читайте в обзоре УНИАН.

О режиссере

Итальянец Лука Гуаданьино – давно уже считается ярким провокатором-бунтарем не только в европейском, но и мировом кино. Как режиссер он дебютировал в 1999 году с криминальным триллером "Протагонисты", на главную роль в котором ему удалось заполучить саму Тильду Суинтон. Фильм был представлен в программе Венецианского кинофестиваля, однако критики восприняли его прохладно.

Следующим полнометражным игровым фильмом Гуаданьино, до которого он еще успел снять несколько короткометражек и документалок, стала эротическая драма "Мелисса: Интимный дневник" 2005 года, рассказывающая о превращении юной нимфетки в женщину, ее первых эротических переживаниях и сексуальном опыте.

Однако первый серьезный успех и признание режиссер получил благодаря мелодраме "Я – это любовь" об отношениях женщины среднего возраста из буржуазной семьи и друга ее сына. Эта картина была номинирована на кинопремии "Золотой глобус" и BAFTA как лучший фильм на иностранном языке, а также на "Оскар" за лучший дизайн костюмов.

Широко популярным Гуаданьино стал после выхода фильма "Назови меня своим именем" в 2017 году – также этот фильм зажег звезду Тимоти Шаламе. Смелая лента о летнем романе между 17-летним итало-французским юношей Элио и 24-летним американским аспирантом Оливером наделала шума в прессе и на кинофестивалях, а также получила целую кучу престижных наград и номинаций, в том числе на "Золотой глобус", BAFTA и "Оскар" (в итоге заслужив награду за лучший сценарий для Джеймса Айвори).

Далее в его карьере был ремейк культового мистического триллера Дарио Ардженто "Суспирия" 2018 года, собравший в своем касте таких звезд, как Дакота Джонсон, Тильда Суинтон, Хлоя Грейс Морец и Миа Гот.

После этого Гуаданьино снова сосредоточился на документальном и короткометражном кино, и еще снял сериал, пока в 2022 году не выпустил романтический фильм ужасов "Целиком и полностью" с уже упомянутым Тимоти Шаламе в главной роли – на этот раз в центре сюжета оказались нежные отношения двух влюбленных юных каннибалов.

Гуаданьино является открытым геем, и гомоэротический подтекст нередко прослеживается в его работах – "Соперники" тоже не стали исключением.

О чем фильм

В центре сюжета фильма – в юности перспективная теннисистка Таши Данкан, а ныне успешный тренер и бизнес-леди. Когда-то из-за тяжелой травмы она утратила возможность продолжить спортивную карьеру, поэтому единственным шансом для нее приблизиться к самым престижным спортивным титулам мира стало натренировать кого-то другого.

Этим кем-то является ее муж-теннисист Арт Дональдсон, который за свою карьеру, под строгим руководством Таши, получил все возможные титулы, кроме одного – победы на US Open. Впрочем, сейчас у 31-летнего спортсмена не лучшие времена – никак не удается выиграть даже у слабых соперников, он уже явно устал, да и вообще хочет завершить карьеру, чтобы больше времени проводить с семьей (вместе с Таши он воспитывает общую дочь Лили). И тут у Таши появляется план, как подтолкнуть карьеру мужа и возродить в нем спортивный азарт – принять участие в турнире Challengers, где обычно участвуют не очень именитые соперники, но победа на нем дает шанс квалифицироваться на US Open.

Но тут возникает серьезная проблема – также в турнире участвует теннисист-неудачник Патрик Цвейг. Они с Артом были лучшими друзьями с детства и отлично играли в парный теннис, пока в их жизни не появилась Таши, которая сначала встречалась именно с Патриком. Теперь они ненавидят друг друга.

Основные события фильма происходят именно во время турнира Challengers, однако по ходу сюжета всплывают важные флешбеки, которые проливают свет на то, как же герои оказались в нынешней ситуации.

Оригинальное название фильма Challengers отсылает к названию теннисного турнира в США, в котором, собственно, участвуют главные герои. Впрочем, украинское локализованное название "Соперники" тоже по-своему раскрывает суть фильма, в котором по факту соперниками между собой на корте и по жизни являются не только Арт и Патрик, но и Таши, которая в определенной степени также бросает вызов обоим, пытаясь доказать свое превосходство.

Актеры и персонажи

Бесспорно, трио главных актеров является одной из самых сильных сторон фильма. Роль Таши Данкан исполнила одна из крупнейших кинозвезд современности – американская актриса Зендея, звезда сериала "Эйфория", а также франшиз "Дюна" и "Человек-паук" (по поводу последнего в фильме даже есть небольшая шутка). Ее Таши – умная девушка, которая понимает, что карьера спортсмена не может длиться вечно, и которая ради достижения поставленных целей готова идти на любые шаги. Она – искусная манипуляторка, которая с легкостью играет судьбами и чувствами других, и остается с ними лишь до тех пор, пока они выполняют ее план. Однако делает ли это ее в итоге счастливой – это уже другой вопрос.

Ее партнерами на съемочной площадке стали английский актер Джош О'Коннор (Патрик Цвейг), наиболее известный по роли молодого принца Чарльза в сериале "Корона", и американский актер Майк Файст (Арт Дональдсон), наиболее громкими проектами в карьере которого на данный момент являются второстепенные роли в мюзикле "Вестсайдская история" и криминальной драме "Байкеры". Патрик и Арт – это две полные противоположности. Первый – дерзкий, непокорный и сексуальный бунтарь, второй – застенчивый юноша, который постоянно стремится соответствовать чьим-то ожиданиям и нуждается в ком-то, кто бы вел его за собой.

Все трое показали очень смелую и качественную игру, а химия между ними буквально электризует экран. Смелые интимные сцены, дерзкие разговоры и бурные ссоры – все это держит зрителя в напряжении от начала до конца фильма.

Реакция на фильм

Мировая премьера фильма состоялась в конце марта 2024 года в Сиднее, а в американский прокат он вышел 26 апреля 2024 года. За первый уикенд "Соперники" сумели возглавить прокат в США с кассовыми сборами 15 миллионов долларов (и почти 30 миллионов долларов в мировом прокате). Впрочем, чтобы окупиться, фильму с бюджетом 55 миллионов долларов еще нужно собрать в мире немалую сумму.

Интересно, что, согласно опросам, проведенным среди посетителей американских кинотеатров, более половины зрителей пришли на фильм из-за желания посмотреть на Зендею. Также большую часть зрителей составили женщины, что довольно нетипично для спортивных фильмов.

Критики же положительно оценили новинку, особенно отмечая игру трех главных актеров и дикое сексуальное напряжение между ними на протяжении всего фильма.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 89% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированные свежесть" и 79% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 83 из 100 баллов с пометкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 6,3 из 10 баллов ("в целом положительные отзывы").

Наш вердикт

"Соперники" – это скорее фильм не о спорте, а об отношениях. Да, теннис здесь показан визуально невероятно красиво, однако для того, чтобы понять сюжет, вам совсем необязательно хоть как-то разбираться в правилах этой игры.

По факту же зрителям предлагают напряженную драму о сложных отношениях (как и в большинстве предыдущих фильмов Луки Гуаданьино) между тремя давними друзьями/соперниками, пронизанных манипуляциями, шантажом и унижением. И все это подано очень сексуально. Во многом это заслуга актеров, но также и режиссер со сценаристом Джастином Курицкесом отлично поработали.

А еще фильм очень красиво снят – от цветовой гаммы до изображения человеческих тел и спортивных поединков. Прекрасно дополняет все это музыкальное сопровождение, удачно сочетая современные техно-биты авторства Трента Резнора и Аттикуса Росса с проникновенными, немного старомодными итальянскими романсами.

Общая оценка – 8 из 10 баллов.

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Марина Григоренко