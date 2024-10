УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

На этой неделе в украинский прокат выйдет заключительная часть трилогии "Веном" по комиксам Marvel с Томом Харди в главной роли.

Также в кинотеатрах можно будет посмотреть фильм ужасов "Жажда жизни" и семейный мультфильм "Птичья скала".

Кроме того, 26 октября в Киеве стартует уже 53-й по счету кинофестиваль "Молодость".

Тем временем, онлайн на Netflix выйдет французская фэнтези-комедия "Оборотни" с Жаном Рено в главной роли.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Веном: Последний танец

Venom: The Last Dance (США, Великобритания, Мексика, 2024, фантастика/экшн/комедия)

После событий предыдущей части герои из комиксов Marvel Эдди Брок и Веном вынуждены бежать, ведь теперь их преследуют два мира, которые закручивают все в одну паутину. Поэтому они должны принять судьбоносное решение, которое станет их последним танцем.

К главной роли журналиста Эдди Брока, который является носителем инопланетного симбиота Венома, наделяющего его сверхчеловеческими способностями, в фильме вернулся Том Харди ("Темный рыцарь возвращается", "Безумный Макс: Дорога гнева", "Байкеры", сериалы "Острые козырьки", "Табу").

Также в фильме сыграли Чиветел Эджиофор ("Доктор Стрэндж", "Марсианин", "12 лет рабства"), Джуно Темпл ("Темный рыцарь возвращается", "Рога", сериалы "Тед Лассо", "Фарго"), Рис Иванс ("Молодой Ганнибал", "Рок-волна", "Kingsman: Начало", сериалы "Элементарно", "Дом дракона") и другие.

Тем временем, Стивен Грэм ("Большой куш", "Это Англия", сериал "Северные воды") вернулся к роли Патрика Маллигана – полицейского, который сотрудничал с Эдди и Веномом в предыдущей части, но после контакта с Карнажем превратился в симбиота.

Сняла фильм бывшая актриса Келли Марсел, для которой это полнометражный режиссерский дебют. До этого же она также написала сценарии к первым двум фильмам франшизы "Веном".

Первые реакции критиков на фильм скорее положительные – многие назвали его достойным финалом франшизы и лучшей частью из всех трех.

Кстати, фильм имеет две сцены после титров. Вряд ли они сделают какие-то важные намеки на будущее франшизы, но вторая довольно забавная.

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Жажда жизни

Don't Move (США, 2024, триллер/ужасы)

Главная героиня фильма – молодая женщина по имени Айрис, в жизни которой наступила темная полоса. Она переживает трагическую смерть сына, которая разделила ее семью. Именно тогда, когда Айрис была готова избавить себя от страданий, в ее жизни появился Ричард. Он возродил в ней желание жить, но лишь для того, чтобы использовать его в собственных извращенных целях. Теперь в ловушке манипулятивного психопата Айрис вынуждена бороться за выживание.

Главные роли в фильме исполнили Келси Эсбилл ("Новый Человек-паук", сериалы "Йеллоустоун", "Фарго") и Финн Уиттрок (антология "Американская история ужасов", сериалы "Сестра Рэтчед", "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений").

Снял фильм режиссерский дуэт Брайана Нетто ("Доставка") и Адама Шиндлера ("Незваные гости"), вместе они уже работали над сериалом "50 штатов страха".

Птичья скала

Puffin Rock and the New Friends (Великобритания, Ирландия, 2023, анимация/семейный)

Мультфильм является продолжением второго сезона хитового одноименного ирландского анимационного сериала для детей, отмеченного премией "Эмми". В центре сюжета – маленькая морская птичка-тупик Уна, которая живет на острове со своими друзьями. Вместе они помогают взрослым оберегать единственное яйцо, снесенное на острове в этом году. Но однажды оно загадочно исчезает, а на остров надвигается шторм. Теперь друзья должны разыскать яйцо – до того, как начнется непогода.

Режиссером мультфильма стал Джереми Перселл, который имеет более 20-летний опыт работы в анимационной индустрии, включая работу над номинированными на "Оскар" проектами. Его новая работа сочетает увлекательные приключения с экологической тематикой, рассказывая об изменениях климата в доступной для детей форме.

Мультфильм участвовал в международных кинофестивалях в Нью-Йорке и Кливленде, а также был в программе украинского Чилдрен Кинофеста.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 100% одобрения от критиков и 80% от зрителей.

Оборотни

Family Pack (Франция, 2024, приключения/комедия/фэнтези)

В центре сюжета фильма – семья, которая просто решает сыграть в старую карточную игру, но в результате переносится во времени в средневековую деревню. Чтобы вернуться домой невредимыми, они должны разоблачить оборотней.

Главные роли в фильме сыграли такие звезды французского кино, как Жан Рено ("Леон", "Багровые реки", франшиза "Пришельцы"), Франк Дюбоск ("Астерикс на Олимпийских играх", "Пришельцы 3: Взятие Бастилии"), Сюзанн Клеман ("Я убил свою маму", "И все же Лоранс") и Бруно Гуэри (сериалы "Эмили в Париже", "Белый лотос").

Широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix с 23 октября 2024 года.

Кинофестиваль Молодость-2024

С 26 октября по 3 ноября 2024 года сразу на нескольких столичных локациях пройдет 53-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость", который является старейшим из всех действующих украинских кинособытий. Во время нынешнего фестиваля украинским зрителям покажут около 200 полнометражных и короткометражных фильмов как украинского, так и зарубежного производства. Часть из них будет соревноваться за награды кинофестиваля.

О шести новых фильмах, которые стоит обязательно посмотреть во время нынешнего кинофестиваля "Молодость", читайте в нашем отдельном материале.

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы октября 2024 года – на этой неделе на Amazon Prime стартует криминальный экшн "Подобный дракону: Якудза", снятый по мотивам одноименной серии видеоигр.

Марина Григоренко