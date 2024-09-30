Главные сериалы октября 2024 года: "Дисклеймер", "Франшиза" и "Дипломатка"

УНИАН подготовил подборку из восьми самых интересных сериалов второго месяца осени 2024 года.

Октябрь 2024 года порадует киноманов сразу несколькими мощными сериальными новинками, среди которых – психологический триллер "Дисклеймер" с Кейт Бланшетт, а также сатирическая комедия "Франшиза", спортивная драма "Машина" и приключенческая анимация "Расхитительница гробниц: Легенда Лары Крофт".

Также в этом месяце выйдут продолжения нескольких хитовых сериалов предыдущих лет, в том числе политического триллера "Дипломатка", юридического триллера "Линкольн для адвоката", ЛГБТ-драмы "Когда замирает сердце" и подросткового приключенческого шоу "Внешние отмели".

Обо всех восьми самых интересных сериалах второго месяца осени читайте в обзоре УНИАН.

Когда замирает сердце

Heartstopper (Великобритания, Netflix, подростковое/драма/романтика/ЛГБТ, 3 сезон, премьера – 3 октября)

В центре сюжета этого подросткового сериала – ученики гимназии для мальчиков Чарли Спринг и Ник Нельсон, которые никогда не встречались до того момента, пока им не пришлось сидеть за одной партой. Ник учится в выпускном классе и играет за школьную команду по регби. Он немного слышал о Чарли – парне, который пережил вынужденный каминг-аут в прошлом году и над которым издевались за это несколько месяцев. Они быстро становятся друзьями, но вскоре Чарли чувствует, что Ник для него нечто большее, чем просто друг, хотя и знает, что шансов у него нет.

Главные роли в сериале исполняют Джо Локк (сериал "Агата: Ковен хаоса") и Кит Коннор ("Рокетмен", "Малыш Джо").

Третий сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.

Франшиза

The Franchise (США, HBO, комедия/сатира, 1 сезон, премьера – 6 октября)

В центре сюжета сериала – команда кинематографистов, которые сталкиваются с множеством проблем, работая над созданием успешной супергеройской франшизы.

Главные роли в шоу исполнили Химеш Патель ("Тенет", "Энола Холмс 2"), Ая Кэш (сериал "Пацаны"), Билли Магнуссен ("Шпионский мост", "Алладин", "Дом у дороги"), Даниэль Брюль ("Бесславные ублюдки", "Первый мститель: Противостояние", "На Западном фронте без перемен") и другие.

Среди создателей сериала – Сэм Мендес ("Красота по-американски", "007: Координаты "Скайфолл", "1917") и Армандо Януччи ("Смерть Сталина", "История Дэвида Коперфилда", сериалы "Вице-президент", "Авеню 5").

Первый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю с финалом 24 ноября.

Машина

La Máquina (США, Мексика, Hulu, драма/спорт, 1 сезон, премьера – 9 октября)

Сериал рассказывает о стареющем боксере, чей хитрый менеджер обеспечивает ему последний шанс побороться за титул. Но если они хотят успеть провести этот бой, они должны справиться с криминальной стороной спорта и больным умом самого боксера.

Главные роли в шоу исполнили Гаэль Гарсия Берналь ("И твою маму тоже", "Дурное воспитание", "Ночной оборотень"), Диего Луна ("Фрида", "Бунтарь Один. Звездные Войны. История", сериалы "Андор", "Нарко: Мексика"), Эйса Гонсалес ("Малыш на драйве", "Аферистка", сериал "Проблема трех тел") и другие.

Сериал будет насчитывать шесть эпизодов, все они выйдут одновременно.

Внешние отмели

Outer Banks (США, Netflix, подростковое/приключения, 1 часть 4 сезона, премьера – 10 октября)

Этот подростковый приключенческий сериал рассказывает о компании молодых друзей, которые, получив секретную карту, отправляются на поиски легендарного сокровища. События сериала происходят на острове, жители которого делятся на две группы – богатую (акулы) и не очень (живцы).

Главные роли в сериале исполняют Чейз Стоукс ("Уродина"), Мэдлин Клайн ("Достать ножи 2"), Мэдисон Бейли, Джонатан Дэвисс, Руди Панкоу и другие. Собственно, все они прославились благодаря этому сериалу.

Четвертый сезон сериала будет иметь 10 эпизодов и будет разделен на две части: первые пять выйдут 10 октября, а еще пять станут доступны 7 ноября.

Расхитительница гробниц: Легенда Лары Крофт

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (США, Netflix, анимация/приключения, 1 сезон, премьера – 10 октября)

Оказавшись в центре грандиозного кругосветного преследования, бесстрашная искательница приключений Лара Крофт разгадывает древнюю тайну и преодолевает травмы прошлого. Известно, что события мультсериала будут разворачиваться после финала видеоигры Shadow of the Tomb Raider (2018).

В оригинальной версии главных героев в мультфильме озвучили Хейли Этвелл ("Первый мститель", "Миссия невыполнима 7", сериал "Агент Картер") и Ричард Армитадж (трилогия "Хоббит", сериалы "Кастлвания", "Ганнибал").

Дисклеймер. Все совпадения случайны

Дисклеймер* (США, Apple TV+, психологический триллер, 1 сезон, премьера – 11 октября)

В центре сюжета мини-сериала – известная тележурналистка Кэтрин Рейвенскрофт, которая обнаруживает, что она является центральным персонажем романа, раскрывающего тайну, которую женщина пыталась скрыть.

Главную роль в шоу исполнила двукратный лауреат премии "Оскар" Кейт Бланшетт ("Елизавета", "Талантливый мистер Рипли", "Кэрол", трилогии "Властелин колец" и "Хоббит"). Также в нем задействованы Лейла Джордж ("Смертные машины", "Ребенок"), Кевин Клайн ("Рыбка по имени Ванда", "Чаплин", "Розовая пантера"), Саша Барон Коэн ("Борат", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит", "Суд над чикагской семеркой"), Коди Смит-Макфи ("Власть пса", "Элвис", франшиза "Люди Икс"), Луис Партридж ("Энола Холмс"), Чон Хо Йон (сериал "Играл кальмара") и другие.

Снял сериал оскароносный мексиканский режиссер Альфонсо Куарон ("И твою маму тоже", "Гарри Поттер и узник Азкабана", "Гравитация", "Рома").

Сериал уже успели показать на нескольких влиятельных кинофестивалях в сентябре 2024 года, в частности, в Венеции и в Торонто. Он получил положительные отзывы критиков.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 81% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 72 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Сериал будет насчитывать семь эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а остальные – по одному раз в неделю с финалом 15 ноября.

Линкольн для адвоката

The Lincoln Lawyer (США, Netflix, юридическая драма/триллер, 3 сезон, премьера – 17 октября)

В новом сезоне сериала успешный адвокат из Лос-Анджелеса Микки Холлер, который возвращается в игру после ужасной аварии, берется за дело об убийстве своей давней знакомой, однако в результате оказывается в эпицентре опасного заговора. Сериал снят по пятой книге цикла романов о Микки Холлере The Gods of Guilt.

Как и в предыдущих сезонах, главную роль исполнил мексиканский актер Мануэль Гарсиа-Рульфо ("Великолепная семерка", "Вдовы", "Шестеро вне закона"). Также к своим ролям вернулись Нив Кэмпбелл (франшиза "Крик"), Бекки Ньютон ("Уродливая Бетти"), Джаз Рэйкол ("Все ненавидят Криса", "Я – Зомби"), Ангус Сэмпсон (франшиза "Астрал") и Яя Дакоста ("Крутые чуваки", "Время").

Третий сезон сериала будет насчитывать девять эпизодов, все они выйдут одновременно.

Дипломатка

The Diplomat (США, Netflix, триллер/политика/драма, 2 сезон, премьера – 31 октября)

В центре сюжета сериала – новый посол США в Великобритании Кейт Уайлер, которая должна урегулировать международный кризис, создать стратегические альянсы в Лондоне и приспособиться к своему новому месту в центре внимания, а также спасти свой брак с коллегой-дипломатом Хэлом Уайлером. Впрочем, как зрители увидели в финале первого сезона, все пошло совсем не по плану.

Главные роли в сериале исполнили Кэри Расселл (сериал "Американцы", "Ненасытный", "Медветь на кокаине") и Руфус Сьюэлл (сериалі "Человек в высоком замке", "Калейдоскоп", фильм "Отец").

Автором сериала выступила Дебора Кан, которая до этого писала сценарии к таким шоу, как "Родина", "Винил" и "Анатомия Грей".

Второй сезон сериала будет насчитывать шесть эпизодов, все они выйдут одновременно. Уже известно, что сериал продлен на третий сезон, съемки которого, по слухам, уже начались летом 2024 года.

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Марина Григоренко