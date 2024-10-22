Всего во время нынешнего фестиваля киноманам покажут около 200 полнометражных и короткометражных фильмов.

53-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость", который является старейшим из всех действующих украинских кинофестивалей, пройдет с 26 октября по 3 ноября 2024 года сразу на нескольких столичных локациях.

УНИАН подготовил подборку из шести новых фильмов как украинского, так и зарубежного производства, которые стоит обязательно посмотреть во время нынешнего фестиваля.

Две сестры

Two Sisters (Польша, Украина, 2024, драма)

Фильм Лукаша Карвовского рассказывает о двух сводных сестрах, которые давно не находили общего языка, но теперь вынуждены отправиться вместе в Украину, чтобы спасти своего тяжело раненого отца. Они видят собственными глазами ужасные реалии войны: разрушенные дома и обгоревшие танки. Сначала сестры путешествуют на автомобиле, потом на поезде и, наконец, пешком. Неподалеку от Харькова они случайно пересекают линию фронта и оказываются на территории, оккупированной российскими войсками. Смогут ли они найти своего отца? Есть ли место для прощения и любви в мире, разорванном войной? Чем закончится это опасное путешествие?

Одну из ролей в фильме сыграла легенда украинского кино Ирма Витовская ("Мои мысли тихие", "Брама", сериал "Леся + Рома").

На "Молодости" фильм можно будет посмотреть 26 октября, он станет фильмом открытия фестиваля.

Фарфоровая война

Porcelain War (США, Австралия, Украина, 2024, документальный/военный)

Документальная лента от режиссеров Брэндона Белломо и Славы Леонтьева рассказывает о трех художниках, которые настойчиво продолжают поиски красоты и вдохновения, защищая не только свою землю, но и собственную культуру. Несмотря на ежедневные обстрелы, Аня находит опору в искусстве, Андрей отправляется в опасное путешествие, чтобы защитить близких, а Слава становится инструктором по стрельбе для обычных людей, которые невольно превратились в настоящих воинов. Когда война обостряется, Андрей берет в руки камеру, чтобы снять истории своих друзей, а Аня и Слава запечатлевают на крошечных фарфоровых фигурках свое идиллическое прошлое, неопределенное настоящее и многообещающее будущее.

Фильм уже успел получить ряд престижных наград и номинаций, в том числе и на премию кинокритиков США.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 93% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 72 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

На "Молодости" фильм можно будет посмотреть 27 и 28 октября.

Медовый месяц

Honeymoon (Украина, 2024, драма/триллер)

Камерный напряженный триллер полнометражной дебютантки Жанны Озирной рассказывает о молодой паре, Тарасе и Оле, которые только что переехали в свою новую квартиру в маленьком городке под Киевом. Впрочем, на следующее утро они проснулись от громких взрывов – российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину. Не имея возможности уехать, молодые люди остаются на пять дней в изоляции в доме, окруженном оккупантами, исследуя черную бездну настоящей интимности между двумя людьми в ситуации смертельной угрозы.

Главные роли в фильме сыграли Роман Луцкий ("Бесславные крепостные", "Сторожевая застава", "Отблеск") и Ирина Нирша (короткометражный фильм "Маляр" и сериал "Принцип наслаждения").

Мировая премьера фильма состоялась в официальной программе 81-го Венецианского кинофестиваля в секции Biennale College Cinema 2 сентября 2024 года, а его выход в национальный прокат планируется в 2025 году.

На "Молодости" фильм можно будет посмотреть 29 октября.

Токсик

Toxic (Литва, 2024, драма)

Дебютный полнометражный фильм молодого литовского режиссера Сауле Блиувайте рассказывает о брошенной матерью 13-летней Марии, вынужденной жить с бабушкой в унылом промышленном городке. Во время одной из уличных стычек она знакомится со сверстницей Кристиной, которая стремится стать фотомоделью. Пытаясь сблизиться с ней, Мария поступает в таинственную модельную школу, которая готовит девушек к крупнейшему кастингу в регионе. Неопределенные отношения с Кристиной и напряженная атмосфера внутри модельной школы, которая начинает напоминать настоящий культ, подталкивают Марию к поискам собственной идентичности.

Фильм получил "Золотого леопарда" – одну из главных наград нынешнего кинофестиваля в Локарно, а также еще два приза этого же фестиваля.

На "Молодости" фильм можно будет посмотреть 29 и 30 октября.

Еще есть завтра

There's Still Tomorrow (Италия, 2023, комедия/драма)

Фильм итальянской актрисы, режиссера, певицы и продюсера Паолы Кортеллези с ней же в главной роли возвращает зрителя в Рим конца 1940-х годов. Город начинает оправляться от ужасов войны, а главная героиня Делия живет в рабочем районе вместе со своим властным мужем Ивано, тремя детьми и свекром. Озабоченная ежедневными вызовами семейной жизни, она разделяет короткие мгновения легкомыслия со своей лучшей подругой. Делия мечтает, чтобы ее дочь Марчелла имела лучшую жизнь. Но когда женщина уже смирилась со своей судьбой, ее смирение нарушает таинственное письмо.

Фильм получил три награды международного кинофестиваля в Риме и еще несколько престижных наград, а также был признан самым успешным фильмом в итальянском прокате в 2023 году.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 100% одобрения от критиков и 92% от зрителей.

На "Молодости" фильм можно будет посмотреть 1 и 2 ноября.

Смерть Путина

Putin (Польша, Мальта, США, 2024, байопик/сатира)

Самый кассовый режиссер и продюсер Польши Патрик Вега приглашает зрителей в путешествие по глубинам сознания российского диктатора Владимира Путина, открывающее зрителю его параноидальные мысли и уязвимые точки. Кому и за сколько Путин продал последние крохи человечности в обмен на неограниченную власть? Зрителям обещают рассказать всю правду об исторических событиях, которые привели к варварскому вторжению в Украину, что стало возможным благодаря сочетанию метафизической русской души с жесткой российской реальностью. Сам Путин в фильме был сгенерирован с помощью искусственного интеллекта.

Киносообществу фильм презентовали на нынешнем Каннском кинофестивале.

В широкий украинский прокат фильм должен выйти в начале 2025 года.

На "Молодости" фильм можно будет посмотреть 3 ноября.

Как сообщал УНИАН, ранее кинофестиваль "Молодость" объявил победителя национального конкурса 2024 года – им стала драма Марины Вроды "Степное".

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