УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

На этой неделе на экраны украинских кинотеатров выйдут скандальный сатирический байопик "Ученик. История Трампа", сиквел хитового хоррора "Улыбка", высоко оцененный критиками мультфильм "Дикий робот", документальный фильм "Изюм. Освобожденный" и еще несколько новинок.

Также 17 октября стартует 8-й кинофестиваль "Киевская неделя критики", который приготовил украинским киноманам немало интересного.

Между тем, онлайн на Amazon Prime выйдет экшн-комедия "Братья" с Джошем Бролином и Питером Динклиджем в главных ролях.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Ученик. История Трампа

The Apprentice (США, Канада, Ирландия, Дания, 2024, комедия/сатира/драма/байопик)

События фильма разворачиваются в 1970-х и 1980-х годах в США и описываются его создателями как исследование силы и амбиций в мире коррупции и обмана. Это история наставника и протеже, повествующая о происхождении знаменитой американской династии Трампов, а также раскрывает моральную и человеческую цену культуры, которая определяется победителями и побежденными.

Образ миллиардера и 45-го президента США Дональда Трампа, который снова баллотируется на этот пост, воплотил исполнитель роли Зимнего солдата в киновселенной Marvel и номинант на "Золотой глобус" за сериал "Пэм и Томми" Себастиан Стэн, а обладатель премии "Эмми" за сериал "Наследники" Джереми Стронг сыграл его наставника в начале политической карьеры – скандального юриста Роя Кона. Номинантке на "Оскар" за роль в фильме "Борат 2", болгарской актрисе Марии Бакаловой досталась роль первой жены миллиардера Иваны Трамп.

Режиссером фильма выступил шведский режиссер иранского происхождения Али Аббаси, чей последний фильм "Убийца "Священный паук" был выбран номинантом от Дании на "Оскар 2024" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Также в активе режиссера премия "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале 2018 года за фильм "На грани миров".

Сценарий к фильму совместно с Аббаси написал американский писатель Габриэль Шерман – автор скандального бестселлера "Самый громкий голос в комнате: Как гениальный, напыщенный Роджер Эйлс создал Fox News – и разделил страну".

Премьера фильма состоялась в мае 2024 года на Каннском кинофестивале, где он боролся за главную награду – "Золотую пальмовую ветвь". Картина получила скорее положительные отзывы критиков, которые особенно хвалили актерскую игру Стэна и Стронга.

Прогнозируемо, команде Трампа фильм не понравился – они грозились осудить ого создателей, а также сделать все, чтобы фильм не попал на экраны кинотеатров и вообще не был выпущен. Впрочем, им этого сделать не удалось – уже на этой неделе начинается его кинотеатральный прокат во многих странах мира.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 79% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 85% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 64 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,9 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Подробнее об истории создания фильма и его скандальном релизе читайте в нашем отдельном материале.

Улыбайся 2

Smile 2 (США, 2024, триллер/ужасы)

В центре сюжета сиквела хитового хоррора 2022 года окажется мировая поп-сенсация Скай Райли, которая планирует отправиться в мировое турне, однако накануне этого начинает переживать жуткие и непонятные события. Ошеломленная нарастанием ужасf и давлением славы, Скай вынуждена столкнуться со своим темным прошлым, чтобы восстановить стабильность, прежде чем все выйдет из-под контроля.

Главную роль в фильме исполнила британская певица и актриса Наоми Скотт ("Марсианин", "Аладдин", "Ангелы Чарли"). Из предыдущего фильма к своей роли вернулся Кайл Галлнер ("Преследователь", "Тело Дженнифер"), который снова сыграл полицейского детектива Джоэла.

Режиссером фильма выступил Паркер Финн, который также снял первую часть серии.

Дикий робот

The Wild Robot (США, 2024, комедия/приключения/анимация)

Мультфильм, снятый по мотивам одноименного литературного бестселлера Питера Брауна, рассказывает о путешествии робота ROZZUM 7134, сокращенно "Роз", потерпевшего кораблекрушение на необитаемом острове. Теперь ей придется приспособиться к суровым условиям окружающей среды, постепенно наладить отношения с животными на острове и даже заменить родителей осиротевшему гусенку.

Снял фильм Крис Сандерс, который в свое время работал над такими анимационными хитами, как "Лило и Стич" и "Как приручить дракона".

В оригинальной озвучке главных героев озвучили голливудские топ-звезды Люпита Нионго ("12 лет рабства", "Черная пантера", "Мы") и Педро Паскаль (сериалы "Игра престолов", "Мандалорец", "Последние из нас").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 8,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 98% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 98% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 85 из 100 баллов с пометкой "Обязательное к просмотру", а широкая аудитория – в 8,2 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "всеобщее признание".

Изюм. Освобожденный

(Украина, 2024, документальный/военный)

Этот документальный фильм рассказывает об опасной экспедиции в только что освобожденный от российских оккупантов город Изюм в Харьковской области. Команда сотрудников Национального музея истории Украины во Второй мировой войне во главе с его директором Юрием Савчуком и командой киношников собирают там доказательства и артефакты российско-украинской войны. Участники экспедиции встречают людей, которые пережили оккупацию, оставшись на руинах своих домов и собственной жизни.

Режиссером фильма выступил Дмитрий Черный, который также является директором кинокомпании SmartMovie, снявшей этот фильм.

Код "Черная канарейка"

Canary Black (Великобритания, 2024, боевик/драма)

В центре сюжета – шпионка на службе Ее Величества Эйвери Грейвс, мужа которой похитили террористы. Чтобы спасти его, она должна принять трудное решение предать страну, передав тайную и крайне важную информацию преступникам.

Главную роль в фильме сыграла Кейт Бекинсейл (франшиза "Другой мир", "Перл-Харбор", "Ван Хелсинг", "Авиатор"). Также в фильме сыграли Руперт Френд ("Гордость и предубеждение", "Смерть Сталина", "Хитмэн", сериал "Родина"), Рэй Стивенсон ("Король Артур", "Тор", сериалы "Асока", "Викинги"), Саффрон Берроуз ("Глубокое синее море", "Троя", сериал "Ты") и Бен Майлз ("Вдова Клико", "V означает вендетта", "Наполеон", сериал "Корона").

Режиссером фильма выступил знаменитый француз Пьер Морель ("13-й район", "Заложница", "Мята", "Фрилансер").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет лишь 6 из 10 баллов.

Земля после

Survivre (Франция, Бельгия, 2024, фантастика/приключения)

Во время семейного морского путешествия пара с детьми оказывается в эпицентре неслыханной катастрофы: океан отступает, полностью обнажая сушу на тысячи километров. Выжившие вынуждены бороться за свою жизнь против существ, которые когда-то населяли океанское дно. А также друг против друга. Однако вскоре океан вернется, и этот прилив может стать последним в истории человечества.

Главные роли в фильме исполнили Эмили Декьенн ("Братство волка", "Розетта") и Андреас Пичман (сериалы "Тьма", "1899").

Снял фильм французский актер и режиссер Фредерик Жорден, наиболее известный работой над сериалами "Тотемы" и "Спираль".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет лишь 4,7 из 10 баллов.

Ночь смерти. Тайна сомнии

Malam Pencabut Nyawa / Respati (Южная Корея, Индонезия, 2024, ужасы)

После гибели родителей студента Респати мучают кошмары, а сам он обнаруживает, что может проникать в чужие сны. Когда же зло из сновидений начинает влиять на реальную жизнь и ставит под угрозу девушку Респати, ему надо научиться действовать в этих снах, чтобы ее спасти. Но попасть в сон – не самое сложное. Гораздо сложнее, изменив его, выбраться обратно, ведь для этого нужно разгадать тайны сомнии.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет лишь 6 из 10 баллов.

Киевская неделя критики

С 17 по 23 октября 2024 года в столичном кинотеатре "Жовтень" состоится 8-й кинофестиваль "Киевская неделя критики", в рамках которого традиционно покажут самые интересные новинки как украинского, так и зарубежного производства (смотрите перечень фильмов по ссылке), а также признанную классику в рамках ретроспективы (с программой можно ознакомиться здесь).

Также в рамках фестиваля состоится вручение национальной премии "Киноколо-2024". Больше всего шансов на победу получили фильмы "Медовый месяц" Жанны Озирной, "Редакция" Романа Бондарчука, "Серые пчелы" Дмитрий Моисеева и "Уроки толерантности" Аркадия Непиталюка.

О пяти фильмах из программы фестиваля, которые стоит обязательно посмотреть, читайте в нашем отдельном материале.

Братья

Brothers (США, 2024, комедия/экшн)

В центре сюжета фильмов – двое совершенно непохожих друг на друга братьев-близнецов-преступников, один из которых пытается исправиться, и в результате втягивает обоих в опасное путешествие. Сталкиваясь с юридическими проблемами, перестрелками и семейной драмой, они должны примирить свои разногласия, прежде чем их миссия приведет к самоуничтожению.

Главные роли в фильме исполнили Джош Бролин ("Старикам здесь не место", "Охотники на гангстеров", "Дэдпул 2", "Дюна", Танос в киновселенной Marvel) и Питер Динклидж (сериал "Игра престолов", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Аферистка"). Также в фильме задействованы Мариса Томей ("Четыре комнаты", "Реслер", "Человек-паук: Вдали от дома"), Гленн Клоуз ("Роковой поезд", "101 даоматинец", "Стражи галактики"), Брендан Фрейзер ("Мумия", "Кит", "Убийцы цветочной полни"), Тейлор Пейдж ("Ма Рейни: Мать блюза", "Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф.") и другие.

Снял фильм американский режиссер Макс Барбаков, наиболее известный по романтической комедии "Зависнуть в Палм-Спрингс".

10 октября фильм уже вышел в ограниченный прокат в США, тогда как широкой аудитории фильм станет доступен на Amazon Prime Video с 17 октября 2024 года.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,9 из 10 баллов.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы октября 2024 года – на этой неделе на Netflix выйдет третий сезон юридической драмы "Линкольн для адвоката".

Марина Григоренко