УНИАН делится впечатлениями о заключительной части франшизы "Веном" из "Вселенной Человека-паука от Sony".

24 октября 2024 года в украинский прокат вышел приключенческий экшн "Веном: Последний танец" (Venom: The Last Dance), в котором репортер Эдди Брок в исполнении брутального Тома Харди и инопланетный симбиот Веном должны завершить свое совместное путешествие. Почему это лучшая часть трилогии и что означают сцены после титров фильма, читайте в обзоре УНИАН.

О чем новый фильм

События фильма происходят вскоре после финала предыдущей части франшизы "Веном 2: Карнаж", вышедшей в прокат в ковидный 2021 год, однако несмотря на средние отзывы критиков сумевшей собрать в прокате солидные 500 с лишним миллионов долларов.

Некогда успешный репортер Эдди Брок, чья жизнь перевернулась вверх дном после слияния со смертоносным инопланетным симбиотом Веномом, после последних событий в Сан-Франциско теперь скрывается от американских спецслужб в Мексике. Впрочем, похоже, эта необычная парочка все же сумела найти общий язык и даже подружиться. Поэтому сейчас они проводят время, напиваясь в местных барах и периодически давая взбучку местным преступникам (потому что надо же Веному что-то кушать).

В самом начале фильма зрителям показывают, собственно, что такого наделали на своей родине симбиоты и почему они были вынуждены бежать на другие планеты. А также выясняется, что на них охотится страшная сила, угрожающая не только им, но и всей вселенной. Вскоре на Землю прилетают гигантские кровожадные монстры, которые открывают охоту на Венома и Эдди.

Параллельно за парочкой гоняются спецназовцы и ученые из "Зоны 51". Поэтому герои вынуждены отправиться в путешествие по американской пустыне, чтобы спастись от преследователей. Но впоследствии выясняется, что так просто им не отделаться – Эдди и Веном должны принять судьбоносное решение, которое станет их последним танцем.

Актеры и персонажи

К главной роли Эдди Брока в фильме вернулся Том Харди ("Темный рыцарь возвращается", "Безумный Макс: Дорога гнева", "Байкеры", сериалы "Острые козырьки", "Табу"). И, собственно, этот брутальный красавец вновь стал одним из главных украшений франшизы, прекрасно используя и свои комедийные способности.

Также в фильме сыграли Чиветел Эджиофор ("Доктор Стрэндж", "Марсианин", "12 лет рабства"), которому досталась роль генерала Рекса Стрикленда, упорно считающего симбиотов угрозой человечеству, и Джуно Темпл ("Темный рыцарь возвращается", "Рога", сериалы "Тед Лассо", "Фарго"), которая воплотила образ ученой Тедди Пейн, занимающейся изучением симбиотов. Тем временем, Кларк Бако (сериалы "Станция одиннадцать", "Подкидыш") сыграла еще одного важного для сюжета персонажа – ученую Седди "Крисмас".

Тем временем, юмора сюжету добавил персонаж Риса Иванса ("Молодой Ганнибал", "Рок-волна", "Kingsman: Начало", сериалы "Элементарно", "Дом дракона") – чудаковатого хиппи и любителя пришельцев Мартина, который вместе с семьей путешествует в фургоне в "Зону 51".

В то же время Энди Серкис (франшиза "Властелин колец", "Черная пантера", "Бэтмен", сериал "Андор") появился в небольшой роли инопланетного суперзлодея Налла, который является создателем симбиотов и несет большую угрозу для вселенной.

Кроме того, в фильме произошло возвращение нескольких персонажей из предыдущих частей. В частности, Стивен Грэм ("Большой куш", "Это Англия", сериал "Северные воды") вернулся к роли Патрика Маллигана – полицейского, который сотрудничал с Эдди и Веномом в предыдущей части, но после контакта с Карнажем превратился в симбиота.

Ну и куда же без давней знакомой Брока миссис Чен в исполнении Пегги Лу – продавщицы маленького магазинчика, которая одна из немногих знает о существовании Венома.

О режиссере

Сняла фильм бывшая актриса Келли Марсел, для которой это полнометражный режиссерский дебют. До этого же она также написала сценарии к первым двум фильмам франшизы "Веном".

Также она известна работой над сценариями к фильмам "Бронсон", "Спасение мистера Бэнкса", "50 оттенков серого" и "Круэлла", а также над сериалами "Terra Nova" и "Подкидыш".

Сцена после титров

Фильм имеет две сцены после титров, однако пока сложно спрогнозировать, будут ли они иметь какое-то влияние на будущее "Вселенной Человека-паука от Sony".

В первом ролике между титрами показывается Налл, который явно замышляет что-то плохое. В СМИ уже появлялись предположения, что он может стать новым центральным суперзлодеем киновселенной и даже встретиться с Человеком-пауком в четвертой части франшизы, в которой главную роль исполняет Том Холланд.

Между тем, вторая часть в самом конце титров является скорее комедийной, однако мы бы советовали ее дождаться.

Реакция на фильм

Первые реакции критиков на фильм скорее положительные – многие назвали его достойным финалом франшизы и лучшей частью из всех трех. Впрочем, позже средние оценки на популярных киноагрегаторах оказались куда более скромными (но все равно выше, чем у других фильмов "Вселенной Человека-паука от Sony" – 30% на Rotten Tomatoes у первого "Венома", 17% у "Мадам паутина" и 15% у "Морбиуса").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 38% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 42 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Впрочем, мы бы не советовали вам сильно зацикливаться на оценках критиков относительно "Венома" – они в целом довольно строги к фильмам из "Вселенной Человека-паука от Sony", и часто разрыв со зрительскими оценками является колоссальным. Например, первого "Венома" публика оценила на Rotten Tomatoes в 80%, а второго – в 84%. Так что не исключено, что и третья часть широкой аудитории понравится.

Наш вердикт

Мы решили оценивать третьего "Венома" с позиции обычного зрителя, а не придирчивого кинокритика, ведь, в конце концов, мы пишем этот обзор для обычных зрителей, которые просто хотят хорошо провести время.

Так вот, несмотря на определенные кинематографические огрехи, к которым могли бы придраться уважаемые кинообозреватели и преданные фанаты классических бумажных комиксов, фильм "Веном: Последний танец" является забавным и динамичным "бадди-роуд-муви", в котором два друга попадают в общую беду и отправляются в путешествие, чтобы найти из нее выход.

При этом в фильме есть немало харизматичных персонажей во главе с Эдди Броком в исполнении замечательного Тома Харди, украинская озвучка тоже на этот раз не подкачала.

Поэтому если вам понравились предыдущие части "Венома" или если вы ищете зрелищное и веселое кино для того, чтобы хорошо провести вечер с друзьями и попкорном, то можете смело идти в кинотеатр.

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

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Марина Григоренко