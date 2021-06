Британская рок-группа презентовала новый клип.

Рок-группа Coldplay выпустила клип на песню Higher Power, в котором они танцуют на другой планете.

"Higher Power - метафора нашего времени, когда люди чувствуют себя далекими от своего мира, словно попали на другую планету", - отметил режиссер клипа Дэйв Мейерс.

Стоит отметить, что эта песня войдет в девятый альбом группы, который будет называться Music Of The Spheres. Дата релиза пока неизвестна.

Интересно, что Coldplay получали премию Грэмми семь раз за альбомы Parachutes, A Rush Of Blood To the Head и Viva La Vida Or Death And All His Friends, песни "Clocks" и "Viva la Vida", выступления с "In My Place" и "Viva la Vida".

Автор: Диана Могилевич