Вкусный луковый пирог: рецепты ароматной и оригинальной выпечки
Луковый пирог – очень ароматная выпечка с хрустящей корочкой и нежной, мягкой начинкой из жаренного лука, сыра и зелени.
Такой пирог является довольно интересным и оригинальным, а также сытным, домашним и уютным. Готовится вкусный луковый пирог довольно просто и из доступных продуктов.
Луковый пирог
- Сливочное масло – 200 г
- Мука – 300 г
- Сметана – 6 ст.л. (20% жирности)
- Сода – 1 ч.л.
- Уксус – 1 ч.л.
- Плавленый сыр – 4 шт.
- Лук – 6 шт.
- Яйца – 5 шт. (4 – для начинки, 1 – для смазывания)
- Соль и перец – по вкусу
- Зелень – по вкусу
В большую миску высыпаем муку, кусочек сливочного масла (из морозилки) натираем на крупной терке. В миске еще раз все перетираем руками. В центре делаем небольшое углубление и выливаем сметану, добавляем соду, погашенную уксусом, соль, перемешиваем.
Замешиваем тесто, вымешиваем его около двух минут, чтобы оно сформировалось в ком. Завернуть тесто в пищевую пленку и положить в холодильник на 2 часа, а лучше на ночь.
Для начинки. Очистить лук и нарезать его тонкими полукольцами, после чего обжарить на сковороде с добавлением растительного масла до мягкости. Посолить, поперчить, обжарить еще пару минут и переложить в миску. Добавить измельченный на крупной терке сыр и перемешать.
Яйца размешать вилкой и добавить зелень. Немного остудить массу со сковороды и только после этого влить туда яйца, перемешать.
Тесто достать из холодильника и разделить на 2 части (одна больше другой). Большую часть раскатать примерно по форме, в которой будете выпекать. Форму смазываете растительным маслом и выкладываете тесто, формируя бортики.
Выложить луковую массу и распределить по всей форме, отложить форму в сторону.
Вторую часть теста раскатать и положить поверх в форму, хорошо залепить края, немного прижав. Выпекайте пирог в разогретой до 160-170°C духовке около 20-25 минут, за пару минут до готовности смазать пирог взбитым яйцом. Подавать пирог холодным.
Луковый пирог с сыром
- Лук зеленый – 150 г
- Сыр полутвердый – 150 г
- Сметана (15%) – 250 г
- Мука – 150 г
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Сахар – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу
- Сода (без горки) – 1 ч.л.
- Кунжут (по желанию) – 1 ст.л.
- Масло подсолнечное – 1 ч.л.
В сметану вбить яйцо, всыпать сахар, щепотку соли (следует учитывать, что сыр уже соленый) и соду. Тщательно перемешать ложкой или лопаткой.
Муку просеять и добавить к сметанной массе. Перемешать до однородности. Выложить в тесто нарезанный зеленый лук (большой пучок) и натертый на крупной терке сыр. Тщательно перемешать тесто. Оно получается довольно густое.
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Дно разъемной формы для выпечки (диаметр 20 см) простелить пекарской бумагой. Смазать бока и дно формы растительным маслом.
Выложить тесто в форму, разровнять. Посыпать пирог кунжутом (или маком).
Выпекать пирог в заранее разогретой до 185°C-190°C духовке ориентировочно 40 минут. Если пирог начнет сильно румяниться, можно прикрыть его фольгой за 15 минут до окончания процесса выпечки. Готовность пирога проверить деревянной шпажкой.
Остудить луковый пирог в форме минут десять, а затем выложить его на решетку и остудить полностью.
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