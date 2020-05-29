Вкусный луковый пирог: рецепты ароматной и оригинальной выпечки

Пирог с интересной луковой начинкой получается сытным и по-домашнему уютным.

Луковый пирог – очень ароматная выпечка с хрустящей корочкой и нежной, мягкой начинкой из жаренного лука, сыра и зелени.

Такой пирог является довольно интересным и оригинальным, а также сытным, домашним и уютным. Готовится вкусный луковый пирог довольно просто и из доступных продуктов.

Луковый пирог

Сливочное масло – 200 г

Мука – 300 г

Сметана – 6 ст.л. (20% жирности)

Сода – 1 ч.л.

Уксус – 1 ч.л.

Плавленый сыр – 4 шт.

Лук – 6 шт.

Яйца – 5 шт. (4 – для начинки, 1 – для смазывания)

Соль и перец – по вкусу

Зелень – по вкусу

В большую миску высыпаем муку, кусочек сливочного масла (из морозилки) натираем на крупной терке. В миске еще раз все перетираем руками. В центре делаем небольшое углубление и выливаем сметану, добавляем соду, погашенную уксусом, соль, перемешиваем.

Замешиваем тесто, вымешиваем его около двух минут, чтобы оно сформировалось в ком. Завернуть тесто в пищевую пленку и положить в холодильник на 2 часа, а лучше на ночь.

Для начинки. Очистить лук и нарезать его тонкими полукольцами, после чего обжарить на сковороде с добавлением растительного масла до мягкости. Посолить, поперчить, обжарить еще пару минут и переложить в миску. Добавить измельченный на крупной терке сыр и перемешать.

Яйца размешать вилкой и добавить зелень. Немного остудить массу со сковороды и только после этого влить туда яйца, перемешать.

Тесто достать из холодильника и разделить на 2 части (одна больше другой). Большую часть раскатать примерно по форме, в которой будете выпекать. Форму смазываете растительным маслом и выкладываете тесто, формируя бортики.

Выложить луковую массу и распределить по всей форме, отложить форму в сторону.

Вторую часть теста раскатать и положить поверх в форму, хорошо залепить края, немного прижав. Выпекайте пирог в разогретой до 160-170°C духовке около 20-25 минут, за пару минут до готовности смазать пирог взбитым яйцом. Подавать пирог холодным.

Луковый пирог с сыром

Лук зеленый – 150 г

Сыр полутвердый – 150 г

Сметана (15%) – 250 г

Мука – 150 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Сахар – 1 ч.л.

Соль – по вкусу

Сода (без горки) – 1 ч.л.

Кунжут (по желанию) – 1 ст.л.

Масло подсолнечное – 1 ч.л.

В сметану вбить яйцо, всыпать сахар, щепотку соли (следует учитывать, что сыр уже соленый) и соду. Тщательно перемешать ложкой или лопаткой.

Муку просеять и добавить к сметанной массе. Перемешать до однородности. Выложить в тесто нарезанный зеленый лук (большой пучок) и натертый на крупной терке сыр. Тщательно перемешать тесто. Оно получается довольно густое.

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Дно разъемной формы для выпечки (диаметр 20 см) простелить пекарской бумагой. Смазать бока и дно формы растительным маслом.

Выложить тесто в форму, разровнять. Посыпать пирог кунжутом (или маком).

Выпекать пирог в заранее разогретой до 185°C-190°C духовке ориентировочно 40 минут. Если пирог начнет сильно румяниться, можно прикрыть его фольгой за 15 минут до окончания процесса выпечки. Готовность пирога проверить деревянной шпажкой.

Остудить луковый пирог в форме минут десять, а затем выложить его на решетку и остудить полностью.

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