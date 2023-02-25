В день рождения Леси Украинки 25 февраля вспоминаем, как жила и о чем писала поэтесса.

26 февраля 1871 года появилась на свет Леся Украинка. Эта дата стала днем памяти талантливой поэтессы, которая всем сердцем любила Украину. Леся Украинка внесла неоценимый вклад в украинскую литературу, а на её произведениях выросло не одно поколение украинцев.

В творческом наследии поэтессы - патриотические и любовные стихи, драмы, поэмы, сборники украинского фольклора, публицистические сочинения. Леся очень интересовалась украинским народным творчеством. Благодаря её работе удалось сохранить немало произведений. УНИАН рассказал биографию поэтессу и собрал самые пронзительные цитаты.

Биография Леси Украинки

Настоящее имя Леси Украинки - Лариса Петровна Косач-Квитка. Она родилась 25 февраля 1871 года в семье дворян в Новограде-Волынском (в этом же городе родился Валерий Залужный). Её родители были творческими людьми с хорошим образованием, они часто устраивали дома творческие вечера и концерты.

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В детстве Леся часто слушала украинские народные рассказы от матери и узнала от неё про мавок. Это породило в будущей поэтессе любовь к народному творчеству.

В детские годы Леся часто переезжала с семьей в разные города и училась у частных учителей. Свой первый стих "Надежда" написала в 9 лет, когда её любимую тетю сослали в Сибирь.

В 1881 году в возрасте 10 лет Леся сильно простудилась, у неё начались боли в руках и ногах. Это стало началом тяжелой болезни, от которой поэтесса страдала всю жизнь. В этом же году Леся начала брать уроки игры на фортепиано у жены Николая Лысенко, изучала греческий язык и латынь.

В 1883 году у Леси диагностировали туберкулез костей и удалили часть костей в левой руке. Это стало тяжелым ударом для Леси, ведь с искалеченной рукой она больше не могла играть на фортепиано. С этого возраста она начала много писать.

В 1884 году Лариса Косач впервые опубликовала свои стихи во львовском журнале "Зоря", а также взяла себе псевдоним Леся Украинка. В юности Леся занималась самообразованием и активно писала.

С 20-летнего возраста много путешествовала по Украине и знакомилась с известными писателями. Из-за тяжелой болезни Леся была вынуждена выезжать на курортное лечение в разные страны, а впечатления от поездок отображала в творчестве.

В 1898 году во время лечения в Ялте Леся Украинка познакомилась со смертельно больным Сергеем Мержинским, своей первой любовью. В 1901 году он умер на руках у Леси, а она посвятила ему одно из лучших произведений - драму "Одержимая". После этого Леся 6 лет пребывала в трауре.

В 1907 году познакомилась с тяжело больным фольклористом Климентом Квиткой. Вскоре вышла замуж и поехала с ним на лечение в Крым. Поездка вылечила Климента, а вот Лесе становилось все хуже.

Последние годы жизни поэтесса очень тяжело болела, но при этом много работала и написала свои лучшие произведения. Умерла Леся Украинка в возрасте 42 лет в 1817 году в Грузии, где лечилась. Её муж Климент после смерти жены издал сборник украинских народных песен, исполненных голосом Леси.

Лучшие цитаты Леси Украинки

Леся Украинка писала на самые разные темы - про Украину, природу, любовь и мечты.

Всі - жінки, коли вони кохають.

Тільки зрада шлюб християнський розлучити може. А справжній – тільки смерть.

Адже любов, як вода, несе і крутить, грає, рве, пестить, голубить, топить. Де жар, вона кипить, а зустріне холод - і стане льодом.

Ту брехню, що справдиться, всі правдою зовуть.

Мене любов ненависті навчила.

Будь проклята кров ледача, не за рідний край пролита.

Земля не пекло, люди не прокляті, і радощі не гріх, а Божий дар.

Терпіть кайдани – то всесвітський сором, забуть їх, не розбивши, – гірший стид.

Чесний покриву не потребує.

Хто на розпутті прожив все життя, не піде ні в рай, ані в пекло.

Сором мовчки гинути й страждати, Як маєм у руках хоч заржавілий меч.

Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, Жити хочу! Геть, думи сумні!

Не поет, хто забуває Про страшні народні рани, Щоб собі на вільні руки Золоті надіть кайдани!

Скрізь плач, і стогін, і ридання Несмілі поклики, слабі, На долю марні нарікання І чола, схилені в журбі. Над давнім лихом України...

Слово, чому ти не твердая криця, Що серед бою так ясно іскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч, Той, що здійма вражі голови з плеч?

Напомним, в ВР предлагают 25 февраля отмечать День украинской женщины в честь дня рождения Леси Украинки. Если законопроект одобрят, то этот праздник заменит 8 марта.

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