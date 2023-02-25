День рождения Леси Украинки / фото ua.depositphotos.com

26 февраля 1871 года появилась на свет Леся Украинка. Эта дата стала днем памяти талантливой поэтессы, которая всем сердцем любила Украину. Леся Украинка внесла неоценимый вклад в украинскую литературу, а на её произведениях выросло не одно поколение украинцев.

В творческом наследии поэтессы - патриотические и любовные стихи, драмы, поэмы, сборники украинского фольклора, публицистические сочинения. Леся очень интересовалась украинским народным творчеством. Благодаря её работе удалось сохранить немало произведений. УНИАН рассказал биографию поэтессу и собрал самые пронзительные цитаты.

Биография Леси Украинки

Настоящее имя Леси Украинки - Лариса Петровна Косач-Квитка. Она родилась 25 февраля 1871 года в семье дворян в Новограде-Волынском (в этом же городе родился Валерий Залужный). Её родители были творческими людьми с хорошим образованием, они часто устраивали дома творческие вечера и концерты.

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В детстве Леся часто слушала украинские народные рассказы от матери и узнала от неё про мавок. Это породило в будущей поэтессе любовь к народному творчеству.

В детские годы Леся часто переезжала с семьей в разные города и училась у частных учителей. Свой первый стих "Надежда" написала в 9 лет, когда её любимую тетю сослали в Сибирь.

В 1881 году в возрасте 10 лет Леся сильно простудилась, у неё начались боли в руках и ногах. Это стало началом тяжелой болезни, от которой поэтесса страдала всю жизнь. В этом же году Леся начала брать уроки игры на фортепиано у жены Николая Лысенко, изучала греческий язык и латынь.

В 1883 году у Леси диагностировали туберкулез костей и удалили часть костей в левой руке. Это стало тяжелым ударом для Леси, ведь с искалеченной рукой она больше не могла играть на фортепиано. С этого возраста она начала много писать.

В 1884 году Лариса Косач впервые опубликовала свои стихи во львовском журнале "Зоря", а также взяла себе псевдоним Леся Украинка. В юности Леся занималась самообразованием и активно писала.

С 20-летнего возраста много путешествовала по Украине и знакомилась с известными писателями. Из-за тяжелой болезни Леся была вынуждена выезжать на курортное лечение в разные страны, а впечатления от поездок отображала в творчестве.

Леся Украинка в возрасте 18 лет / фото wikimedia.org

В 1898 году во время лечения в Ялте Леся Украинка познакомилась со смертельно больным Сергеем Мержинским, своей первой любовью. В 1901 году он умер на руках у Леси, а она посвятила ему одно из лучших произведений - драму "Одержимая". После этого Леся 6 лет пребывала в трауре.

В 1907 году познакомилась с тяжело больным фольклористом Климентом Квиткой. Вскоре вышла замуж и поехала с ним на лечение в Крым. Поездка вылечила Климента, а вот Лесе становилось все хуже.

Последние годы жизни поэтесса очень тяжело болела, но при этом много работала и написала свои лучшие произведения. Умерла Леся Украинка в возрасте 42 лет в 1817 году в Грузии, где лечилась. Её муж Климент после смерти жены издал сборник украинских народных песен, исполненных голосом Леси.

Лучшие цитаты Леси Украинки

Леся Украинка писала на самые разные темы - про Украину, природу, любовь и мечты.

  • Всі - жінки, коли вони кохають.

  • Тільки зрада шлюб християнський розлучити може. А справжній – тільки смерть.

  • Адже любов, як вода, несе і крутить, грає, рве, пестить, голубить, топить. Де жар, вона кипить, а зустріне холод - і стане льодом.

  • Ту брехню, що справдиться, всі правдою зовуть.

  • Мене любов ненависті навчила.

  • Будь проклята кров ледача, не за рідний край пролита.

  • Земля не пекло, люди не прокляті, і радощі не гріх, а Божий дар.

  • Терпіть кайдани – то всесвітський сором, забуть їх, не розбивши, – гірший стид.

  • Чесний покриву не потребує.

  • Хто на розпутті прожив все життя, не піде ні в рай, ані в пекло.

  • Сором мовчки гинути й страждати,

    Як маєм у руках хоч заржавілий меч.

  • Ні, я хочу крізь сльози сміятись,

    Серед лиха співати пісні,

    Без надії таки сподіватись,

    Жити хочу! Геть, думи сумні!

  • Не поет, хто забуває

    Про страшні народні рани,

    Щоб собі на вільні руки

    Золоті надіть кайдани!

  • Скрізь плач, і стогін, і ридання

    Несмілі поклики, слабі,

    На долю марні нарікання

    І чола, схилені в журбі.

    Над давнім лихом України...

  • Слово, чому ти не твердая криця,

    Що серед бою так ясно іскриться?

    Чом ти не гострий, безжалісний меч,

    Той, що здійма вражі голови з плеч?

Напомним, в ВР предлагают 25 февраля отмечать День украинской женщины в честь дня рождения Леси Украинки. Если законопроект одобрят, то этот праздник заменит 8 марта.

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