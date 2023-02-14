Из перечня праздничных и нерабочих дней предлагается изъять 1 мая - День труда и 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно установления украинских праздников, которым 25 февраля предлагается отмечать День украинской женщины.

Текст законопроекта (№9009) опубликовано на сайте парламента. Законопроекту группы депутатов предлагается в перечне праздничных и нерабочих дней вместо 8 марта - Международного женского дня установить празднования 25 февраля Дня украинской женщины (Дня украинки) - День рождения Леси Украинки.

Изъять из этого перечня предлагается 1 мая - День труда и 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы). Зато внести в перечень депутаты предлагают 9 марта - Шевченков день - День рождения Тараса Шевченко, а также празднование во второе воскресенье мая Дня матери.

Видео дня

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что "до сих пор на государственном уровне определен выходным днем 8 марта - так называемый "Международный женский день", установленный оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин".

"В противовес считаем более целесообразным отмечать "День украинской женщины" в дату рождения самой известной украинской писательницы и общественной деятельницы - Леси Украинки, а именно 25 февраля. Зато в марте необходимо отметить память Великого Кобзаря Тараса Шевченко в день его рождения, 9 марта", - пояснили авторы законопроекта.

Кроме того, отмечают они, "во избежание экономических потерь из-за еще одного выходного следует устранить другие коммунистические рудименты - прежде всего, 1 мая (так называемый "День труда"), который использовался для пропаганды в Советском Союзе и Третьем Рейхе (где тоже был официальным праздником)".

"Итак, логика запрета тоталитарных идеологий предполагает лишить этот день особого статуса. Зато на официальном уровне следует признать "День матери", который уже более ста лет традиционно празднуется украинцами. Кстати, приходится он на второе воскресенье недели, что устраняет проблемы с потерями для экономики", - говорится в пояснительной записке.

Также, считают депутаты, в мае следует избавиться от "прошлых рудиментов по празднованию "Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне" 9 мая, что используется московским режимом как главное идеологическое обоснование агрессии под лозунгами "борьбы с нацизмом и фашизмом".

"Окончание Второй мировой войны на европейском фронте в мире отмечается 8 мая. Однако в других государствах это не праздничный, а траурный день памяти десятков миллионов погибших. Соответствующий характер следует вернуть и Украине, что позволяет обойтись без празднований на костях и отменить выходной день", - говорится в тексте документа.

Так, считают авторы законопроекта, необходимо оставить только "День памяти и примирения" 8 мая, без выходного дня, как это предусмотрено указом президента №169/2015 "О мероприятиях по празднованию в 2015 году 70-й годовщины Победы над нацизмом в Европе и 70-й годовщины завершения Второй мировой войне" от 24 марта 2015 года.

Новый праздник в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, перед началом полномасштабной войны президент Владимир Зеленский заявил о создании нового праздника. День единения Украины теперь будет отмечаться ежегодно 16 февраля. Принять участие в этом патриотическом празднике может каждый украинец.

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