Международный женский день посвящен прекрасной половине человечества.

8 марта во всем мире отмечается Международный женский день, а миллионы женщин и девушек получают поздравления. Некоторые люди в этот день вспоминают достижения борьбы за права женщин, другие ассоциируют этот день с праздником весны и красоты. Однако историю этого праздника знают немногие.

История женского дня

История женского дня началась 8 марта 1857, когда работающие женщины Нью-Йорка вышли на демонстрацию с требованием равной с мужчинами зарплаты и уменьшением рабочих часов - "Марш пустых кастрюль". Активистки привлекли внимание общественности к вопросам женских условий труда. После этого по всему миру начали появляться женские профсоюзы, а девушек стали принимать в университеты.

Новые забастовки прошли в Нью-Йорке в 1909 году, а в 1909 американские социалисты решили отмечать женский день в последнее воскресенье февраля. В 1910 суфражистка Клара Цеткин инициировала появление Международного женского дня, когда женщины могли бы собираться на митинги и рассказывать о своих проблемах.

Как был придуман праздник 8 марта

По одной из версий, праздник был придуман на Международной конференции в 1909 году, где американские активистки встретились с Кларой Цеткин и Розой Люксембург. На этой встрече женщины решили отмечать Международный день солидарности женщин в борьбе за равноправие, а первое празднование прошло 19 марта 1911 года.

По второй версий, праздник был основан американскими текстильщицами, которые выходили на митинги с требованием лучших условий труда и равной зарплаты с мужчинами.

Третья версия гласит, что основание праздника связано с демонстрациями проституток. 8 марта 1894 они вышли на демонстрацию с требованием учредить женский профсоюз и признать их работницами сферы услуг. Эти акции стали предпосылкой к съезду суфражисток, где был учрежден Женский день.

В Советском Союзе день 8 марта долгое время был обычным рабочим днем, только 8 мая 1965 он был объявлен праздником.

Традиции праздника

В этот день принято поздравлять всех близких женщин - мам, сестер, бабушек, жен, подруг, дочерей и коллег. Женщинам дарят подарки и цветы, отмечают праздник в семейном углу. Поздравления с праздником звучат не только от мужчин - женщины также поздравляют друг друга и обмениваются подарками.

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Автор: Екатерина Пулатова