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Шарлотка с яблоками - рецепты пирога со вкусом лета

06:08, 31 марта 2020
Праздники
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Яблочная шарлотка / Фото: depositphotos

Впервые нечто подобное на шарлотку начали готовить англичане. Однако осовременили рецепт немцы. Именно в их интерпретации шарлотка и дошла до наших дней. 

Как и всегда это бывает, у каждой хозяйки есть свой рецепт этого сладкого пирога. Предлагаем и Вам выбрать себе подходящий рецепт.

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Шарлотка с яблоками

  • Сахар - 1 стакан
  • Мука - 1 стакан
  • Яйца - 5-7 шт.
  • Яблоки - 0,5 кг
  • Корица - по вкусу
  • Сахарная пудра
  • Разрыхлитель - 10 г

Белки взбить с сахаром, добавить желтки. Постепенно добавить муку с разрыхлителем и немного корицы. 

Форму для выпечки смазать маслом и присыпать мукой. Яблоки почистить, порезать пластинками. В форму вылить часть теста, выложить яблоки, сверху залить тестом. Слои можно повторить.

Выпекать при 180 градусах 40-60 минут. Первые 30 минут духовку не открывать.

Яблочная шарлотка / Фото: УНИАН

Яблочная шарлотка

  • 3 яйца комнатной температуры
  • 3/4 ст. + 1 ст.л. сахара
  • 1 стакан муки
  • 2 зеленых яблока
  • 3 ч.л. корицы
  • 1 ч.л. ванилина
  • 0,5 ч.л. разрыхлителя
  • 2 ч.л. лимонного сока
  • 2 ч.л. коньяка или рома
  • сливочное масло для смазывания формы

Смешать муку, 2 ч.л. корицы, ваниль и разрыхлитель. Просеять. Форму 21 см смазать сливочным маслом, присыпать мукой. Яблоки очистить, порезать кубиками, полить лимонным соком и алкоголем. Посыпать сахаром и корицей, перемешать, отставить.

Взбить яйца до пены, продолжать взбивать добавляя сахар до увеличения в объеме в 2,5-3 раза. В несколько приемов всыпать муку.  В готовое тесто ввести 3/4 яблок. 

Вылить в форму, сверху разложить оставшиеся яблоки, чуть вдавить. Поместить в духовку на 40-50 минут. Выпекать при 200 градусах.

Шарлотка с яблоками / Фото: depositphotos

Шарлотка с яблоками на кефире

  • 1 стакан кефира
  • 2 яйца
  • 0.5 см. сахара
  • 50 г растопленного сливочного масла
  • 0.5 ч. л. соды
  • щепотка соли
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 1,5 стакана муки
  • 2 крупных яблока

Взбить яйца с сахаром, солью, ванилью, маслом и кефиром. Добавить соду и просеянную муку, взбить до однородного состояния.

Форму смазать сливочным маслом, вылить половину теста, разложить очищенные и порезанные дольками яблоки. Залить второй половиной теста.

Пирог выпекать пирог при 180-200 градусах около 30-40 минут.

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Шарлотка на растительном масле

  • 3 яйца
  • 1 ст. сахара
  • 2 ст. муки
  • 0,5 ч.л соды гашеной уксусом
  • 100 мл подсолнечного масла
  • какао по вкусу
  • 3 кислых яблока

Все ингредиенты для теста, кроме какао, взбить блендером. Тесто должно получиться густым. Разделить его на две части и в одну добавить какао.

Половину теста выложить в смазанную маслом и застеленную пергаментом форму. Сверху выложить яблоки нарезанные кусочками. Залить второй частью теста. 

Выпекать около 30 минут при 180 градусах.

Рецепт шарлотки / Фото: depositphotos

Быстрый рецепт шарлотки с яблоками

  • Яблоки - 4шт.
  • Яйца - 4 шт.
  • Сахар - 1 стакан
  • Мука - 1 стакан
  • Сок лимона - 1-2 ч. ложки
  • Масло для смазывания формы - 2 ч. ложки
  • Сухари молотые - 2 ст. ложки

Яблоки нарезать дольками, можно не очищать, сбрызнуть лимонным соком, чтоб не потемнели. 

Холодные яйца взбить с сахаром до увеличения массы в 2 раза. Добавить муку и осторожно перемешать.

Форму смазать маслом и посыпать сухарями. На дно формы уложить нарезанные яблоки, залить тесто.

Выпекать при 170 градусах около 50 минут.

Испеченный пирог остудить в форме в течение 15-20 мин, потом перевернуть на блюдо яблоками вверх. Можно посыпать сахарной пудрой.

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