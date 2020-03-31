Шарлотка с яблоками - рецепты пирога со вкусом лета
Шарлотка с яблоками - пожалуй, самый простой в приготовлении, но при этом невероятно вкусный пирог.
Впервые нечто подобное на шарлотку начали готовить англичане. Однако осовременили рецепт немцы. Именно в их интерпретации шарлотка и дошла до наших дней.
Как и всегда это бывает, у каждой хозяйки есть свой рецепт этого сладкого пирога. Предлагаем и Вам выбрать себе подходящий рецепт.
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Шарлотка с яблоками
- Сахар - 1 стакан
- Мука - 1 стакан
- Яйца - 5-7 шт.
- Яблоки - 0,5 кг
- Корица - по вкусу
- Сахарная пудра
- Разрыхлитель - 10 г
Белки взбить с сахаром, добавить желтки. Постепенно добавить муку с разрыхлителем и немного корицы.
Форму для выпечки смазать маслом и присыпать мукой. Яблоки почистить, порезать пластинками. В форму вылить часть теста, выложить яблоки, сверху залить тестом. Слои можно повторить.
Выпекать при 180 градусах 40-60 минут. Первые 30 минут духовку не открывать.
Яблочная шарлотка
- 3 яйца комнатной температуры
- 3/4 ст. + 1 ст.л. сахара
- 1 стакан муки
- 2 зеленых яблока
- 3 ч.л. корицы
- 1 ч.л. ванилина
- 0,5 ч.л. разрыхлителя
- 2 ч.л. лимонного сока
- 2 ч.л. коньяка или рома
- сливочное масло для смазывания формы
Смешать муку, 2 ч.л. корицы, ваниль и разрыхлитель. Просеять. Форму 21 см смазать сливочным маслом, присыпать мукой. Яблоки очистить, порезать кубиками, полить лимонным соком и алкоголем. Посыпать сахаром и корицей, перемешать, отставить.
Взбить яйца до пены, продолжать взбивать добавляя сахар до увеличения в объеме в 2,5-3 раза. В несколько приемов всыпать муку. В готовое тесто ввести 3/4 яблок.
Вылить в форму, сверху разложить оставшиеся яблоки, чуть вдавить. Поместить в духовку на 40-50 минут. Выпекать при 200 градусах.
Шарлотка с яблоками на кефире
- 1 стакан кефира
- 2 яйца
- 0.5 см. сахара
- 50 г растопленного сливочного масла
- 0.5 ч. л. соды
- щепотка соли
- 1 пакетик ванильного сахара
- 1,5 стакана муки
- 2 крупных яблока
Взбить яйца с сахаром, солью, ванилью, маслом и кефиром. Добавить соду и просеянную муку, взбить до однородного состояния.
Форму смазать сливочным маслом, вылить половину теста, разложить очищенные и порезанные дольками яблоки. Залить второй половиной теста.
Пирог выпекать пирог при 180-200 градусах около 30-40 минут.
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Шарлотка на растительном масле
- 3 яйца
- 1 ст. сахара
- 2 ст. муки
- 0,5 ч.л соды гашеной уксусом
- 100 мл подсолнечного масла
- какао по вкусу
- 3 кислых яблока
Все ингредиенты для теста, кроме какао, взбить блендером. Тесто должно получиться густым. Разделить его на две части и в одну добавить какао.
Половину теста выложить в смазанную маслом и застеленную пергаментом форму. Сверху выложить яблоки нарезанные кусочками. Залить второй частью теста.
Выпекать около 30 минут при 180 градусах.
Быстрый рецепт шарлотки с яблоками
- Яблоки - 4шт.
- Яйца - 4 шт.
- Сахар - 1 стакан
- Мука - 1 стакан
- Сок лимона - 1-2 ч. ложки
- Масло для смазывания формы - 2 ч. ложки
- Сухари молотые - 2 ст. ложки
Яблоки нарезать дольками, можно не очищать, сбрызнуть лимонным соком, чтоб не потемнели.
Холодные яйца взбить с сахаром до увеличения массы в 2 раза. Добавить муку и осторожно перемешать.
Форму смазать маслом и посыпать сухарями. На дно формы уложить нарезанные яблоки, залить тесто.
Выпекать при 170 градусах около 50 минут.
Испеченный пирог остудить в форме в течение 15-20 мин, потом перевернуть на блюдо яблоками вверх. Можно посыпать сахарной пудрой.