Шарлотка с яблоками - рецепты пирога со вкусом лета

Мы собрали для вас простые рецепты шарлотки с яблоками, которыми непременно стоит угостить близких и друзей.

Шарлотка с яблоками - пожалуй, самый простой в приготовлении, но при этом невероятно вкусный пирог.

Впервые нечто подобное на шарлотку начали готовить англичане. Однако осовременили рецепт немцы. Именно в их интерпретации шарлотка и дошла до наших дней.

Как и всегда это бывает, у каждой хозяйки есть свой рецепт этого сладкого пирога. Предлагаем и Вам выбрать себе подходящий рецепт.

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Шарлотка с яблоками

Сахар - 1 стакан

Мука - 1 стакан

Яйца - 5-7 шт.

Яблоки - 0,5 кг

Корица - по вкусу

Сахарная пудра

Разрыхлитель - 10 г

Белки взбить с сахаром, добавить желтки. Постепенно добавить муку с разрыхлителем и немного корицы.

Форму для выпечки смазать маслом и присыпать мукой. Яблоки почистить, порезать пластинками. В форму вылить часть теста, выложить яблоки, сверху залить тестом. Слои можно повторить.

Выпекать при 180 градусах 40-60 минут. Первые 30 минут духовку не открывать.

Яблочная шарлотка

3 яйца комнатной температуры

3/4 ст. + 1 ст.л. сахара

1 стакан муки

2 зеленых яблока

3 ч.л. корицы

1 ч.л. ванилина

0,5 ч.л. разрыхлителя

2 ч.л. лимонного сока

2 ч.л. коньяка или рома

сливочное масло для смазывания формы

Смешать муку, 2 ч.л. корицы, ваниль и разрыхлитель. Просеять. Форму 21 см смазать сливочным маслом, присыпать мукой. Яблоки очистить, порезать кубиками, полить лимонным соком и алкоголем. Посыпать сахаром и корицей, перемешать, отставить.

Взбить яйца до пены, продолжать взбивать добавляя сахар до увеличения в объеме в 2,5-3 раза. В несколько приемов всыпать муку. В готовое тесто ввести 3/4 яблок.

Вылить в форму, сверху разложить оставшиеся яблоки, чуть вдавить. Поместить в духовку на 40-50 минут. Выпекать при 200 градусах.

Шарлотка с яблоками на кефире

1 стакан кефира

2 яйца

0.5 см. сахара

50 г растопленного сливочного масла

0.5 ч. л. соды

щепотка соли

1 пакетик ванильного сахара

1,5 стакана муки

2 крупных яблока

Взбить яйца с сахаром, солью, ванилью, маслом и кефиром. Добавить соду и просеянную муку, взбить до однородного состояния.

Форму смазать сливочным маслом, вылить половину теста, разложить очищенные и порезанные дольками яблоки. Залить второй половиной теста.

Пирог выпекать пирог при 180-200 градусах около 30-40 минут.

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Шарлотка на растительном масле

3 яйца

1 ст. сахара

2 ст. муки

0,5 ч.л соды гашеной уксусом

100 мл подсолнечного масла

какао по вкусу

3 кислых яблока

Все ингредиенты для теста, кроме какао, взбить блендером. Тесто должно получиться густым. Разделить его на две части и в одну добавить какао.

Половину теста выложить в смазанную маслом и застеленную пергаментом форму. Сверху выложить яблоки нарезанные кусочками. Залить второй частью теста.

Выпекать около 30 минут при 180 градусах.

Быстрый рецепт шарлотки с яблоками

Яблоки - 4шт.

Яйца - 4 шт.

Сахар - 1 стакан

Мука - 1 стакан

Сок лимона - 1-2 ч. ложки

Масло для смазывания формы - 2 ч. ложки

Сухари молотые - 2 ст. ложки

Яблоки нарезать дольками, можно не очищать, сбрызнуть лимонным соком, чтоб не потемнели.

Холодные яйца взбить с сахаром до увеличения массы в 2 раза. Добавить муку и осторожно перемешать.

Форму смазать маслом и посыпать сухарями. На дно формы уложить нарезанные яблоки, залить тесто.

Выпекать при 170 градусах около 50 минут.

Испеченный пирог остудить в форме в течение 15-20 мин, потом перевернуть на блюдо яблоками вверх. Можно посыпать сахарной пудрой.