Яблочный пирог: рецепты нежной и ароматной выпечки

Пирог из яблок – невероятно вкусная выпечка. А готовится эта вкуснятина довольно просто, к тому же из доступных ингредиентов.

Яблочный пирог – сочная, нежная и ароматная выпечка, которая буквально тает во рту. Его невероятный аромат наполняет всю кухню, и становится так сложно дождаться, когда уже можно будет насладиться вкусным пирогом за чашечкой чая.

К тому же, готовится эта вкуснятина очень просто и быстро, а ингредиенты абсолютно доступны каждой хозяйке.

Простой пирог с яблоками на кефире

Яблоки – 2 шт.

Кефир – 1 ст.

Мука – 1 ст.

Яйца – 2 шт.

Масло сливочное – 50 г

Сахар ванильный – 10 г

Соль – щепотка

Прежде всего следует приготовить продукты для пирога. Включить духовку и разогреть до 180 градусов.

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Взбить яйца с сахаром, солью, ванильным сахаром, растопленным сливочным маслом и кефиром. В яично-сливочную смесь добавить просеянную муку и соду, перемешать и взбить до однородной массы.

Яблоки очистить и нарезать кусочками.

Форму смазать сливочным маслом и выложить половину теста.

На тесто выложить яблоки и слегка посыпать сахаром, а сверху выложить тесто и разровнять его.

Выпекать при температуре 180 градусах 40 минут, до румяности. Дать остыть и посыпать сахарной пудрой.

Яблочный пирог с корицей

Яблоки – 2-3 шт.

Кефир – 250 мл

Мука – 250 г

Яйца – 2 шт.

Сахар – 200 г

Корица молотая – 1 ч. л.

Сахар ванильный – 1 ч. л.

Масло сливочное – 50 г

Разрыхлитель (не аммонийный) – 1 ч. л.

Сахарная пудра – 1 ст. л.

Соль – щепотка

Приготовить все необходимые для пирога продукты. Разогреть духовку до 180 градусов.

В глубокой миске смешать яйца с сахаром. Добавить соль и ванильный сахар и тщательно взбить смесь венчиком. Добавить сливочное масло и перемешать массу до получения однородной консистенции.

Влить в миску кефир и снова перемешать венчиком. Добавить в массу разрыхлитель, перемешать.

Всыпать просеянную муку, постоянно перемешивая смесь венчиком, чтобы она стала однородной массы. Готовое тесто должно получиться таким, как очень густая сметана.

Форму для выпекания застелить пергаментом, смазать его небольшим количеством сливочного масла.

Яблоки нарезать дольками толщиной приблизительно 0,5 см. Если у яблок очень твердая кожура, то их можно предварительно очистить.

Влить тесто в форму для выпечки, чтобы оно равномерно распределилось по ней. Если нужно, можно аккуратно разровнять его по форме с помощью столовой ложки.

Поверх теста по всей его площади выложить веером порезанные яблоки, посыпать их сверху молотой корицей. Выпекать примерно 30-40 минут. Стоит проверять готовность деревянной палочкой или зубочисткой, а при необходимости немного увеличить время выпекания.

Перед подачей посыпать пирог сахарной пудрой.

Пирог из яблок без муки (Манник)

Яблоки (кисло-сладкие) – 3 шт.

Манная крупа – 1 ст.

Кефир – 1 ст.

Яйца – 2-3 шт.

Сахар – 1 ст.

Сливочное масло – 50 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Ванильный сахар

Залить манку кефиром, перемешать и оставить примерно на 40 минут. Смесь должна получиться довольно густой.

Взбить яйца с сахаром, добавить мягкое сливочное масло и ванильный сахар. Смешать эту смесь с набухшей манкой, добавить разрыхлитель. Все перемешать и тесто готово.

Подготовить яблоки и порезать их любым способом: кубиками, соломкой или ломтиками.

Форму для выпечки смазать сливочным маслом. Вылить часть теста в форму, чтобы покрыло ее дно, выложить нарезанные яблоки. Сверху залить оставшимся тестом и выложить по кругу дольками яблоки.

Выпекать в предварительно разогретой духовке при 180 градусах примерно 40 минут. Проверять готовность выпечки палочкой из дерева или зубочисткой.

Тертый пирог с яблоками

Яблоки (средних размеров) – 4-5 шт.

Мука – 3,5-4 ст.

Сливочное масло – 200 г

Сахар – 1 ст.

Яйца – 2 шт.

Сметана – 2 ст. л.

Соль – ¼ ч. л.

1 ч. л. соды и 1 ст. л. лимонного сока (или 1,5 ч. л. разрыхлителя);

По желанию – щепотка ванилина, корицы, имбиря, кардамона.

Готовим песочное тесто для тертого пирога. В миску просеиваем муку, предварительно смешав ее с содой (или разрыхлителем, тогда лимонный сок в конце добавлять не нужно).

Добавить в муку соль, специи, а сверху потереть на крупной терке охлажденное сливочное масло. Перетереть руками содержимое миски, добавить сахар и пряности.

Теперь добавить яйца и сметану.

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И замешиваем тесто. Если оно липкое, можно подсыпать еще немного муки. Если рассыпается – добавить ложку сметаны. Тесто должно получиться не липкое, мягкое. Разделить его на 2 части: 1/3 и 2/3. Завернуть в пакетики. Большую его часть положить в холодильник, а меньшую – в морозилку на 30 минут.

Включить духовку, разогреть до 180 градусов.

Большую часть теста выложить на лист пергамента, посыпанный мукой, сверху также посыпать мукой и накрыть вторым листом. Раскатать корж по размеру противня, перенести его туда вместе с нижним листом пергамента.

Яблоки очистить от сердцевины и кожуры. Потереть на крупной терке прямо сверху на корж. Слегка посыпать сахаром (смотря насколько кислые или сладкие яблоки), посыпать щепоткой корицы. Загнуть края коржа наверх.

Достать меньшую часть теста из морозилки, потереть сверху на крупной терке.

Ставить тертый пирог в духовку на среднем уровне и выпекать до золотистого цвета, примерно 35-45 минут. Следует ориентироваться на свою духовку.

Горячий пирог немного охладить, затем нарезать квадратиками. Переложить на тарелку и посыпать сахарной пудрой.