Чем подкормить клубнику во время цветения и завязи, а также какие удобрения выбирать - узнайте на УНИАН.

Опытные дачники знают, что в период выращивания клубники ее нужно подкармливать трижды - весной, летом и осенью. Эта ягода может несколько лет расти на одном и том же месте и для того, чтобы вы получили богатый урожай, за ней нужно правильно ухаживать. УНИАН расскажет, чем подкормить клубнику в первый год и как лучше это делать.

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Чем можно подкормить клубнику - варианты

Для спелой летней ягоды подходят далеко не все виды удобрений. Самыми удачными считаются:

минеральные - азот, калий, фосфор;

- азот, калий, фосфор; органические - биогумус, компост, перегной;

- биогумус, компост, перегной; комплексные - нитрофоска, нитроаммофоска, аммофоска;

- нитрофоска, нитроаммофоска, аммофоска; органоминеральные или на основе гуминовых кислот ;

или ; микроудобрения с главным элементом - медью, бором, железом, марганцем, йодом.

Вы можете приготовить удобрение самостоятельно или купить готовый состав в магазине. Если используете покупное средство, то строго придерживайтесь рекомендаций производителя, указанных на упаковке.

Подкормка клубники по месяцам - три этапа

Существует три главных компонента, которые нужно использовать в качестве удобрений для клубники. Каждый из них актуален в разное время года и по-разному эффективен в процессе созревания ягоды.

Фосфор и азот

Фосфор используют, как удобрение, после высаживания культуры весной. Если вы видите, что новые листочки клубники обретают насыщенный зеленый оттенок, а старые окрашиваются в пурпурный цвет - растение плохо себя чувствует и ему не хватает этого элемента.

Азотистые удобрения также нужны весной до начала цветения, при этом, азотнокислый кальций считается самым эффективным для клубники. Вносить его нужно из расчета 20-25 г на 10 л воды в жидком виде вместе с поливом растения.

Калий

Данный элемент используют летом и осенью после того, как пройдет фаза активного плодоношения. Именно в этот период закладываются почки для урожая в следующем году. Чаще всего в чистом виде используют сульфат калия (25-35 гр на 1 квадратный метр) и калийную селитру (20 г на 10 л воды).

Подкормка клубники весной народными средствами

Некоторые огородники предпочитают только "бабушкины" методы в процессе ухода за своими грядками. УНИАН предлагает несколько проверенных способов подкормки клубники.

Дрожжи

Смешать 12 г сухих или 25 г свежих прессованных дрожжей и 2–3 ст.л сахара с 3 литрами теплой воды. Оставить в тёплом темном месте на час, дождаться появления пены. Затем добавить теплой воды так, чтобы в итоге получилось 10 л раствора и перемешать. Под каждый куст клубники налить по 500 мл жидкости.

Йод и нашатырный спирт

Йод растворить в воде в пропорции 10 капель на 10 л жидкости. Тщательно перемешать и опрыскивать клубнику из пульверизатора. Если хотите использовать нашатырный спирт, то в 10 л воды вам нужно растворить 2-3 ст.л нашатыря. Перемешайте раствор и поливайте растение из лейки так, чтобы жидкость попадала и на листья.

Древесная зола

Золой можно удобрять клубнику двумя способами:

смочить водой кусты и сверху через сито посыпать золой;

растворить стакан золы в 10 л воды и вылить по 500 мл средства под каждый куст.

Опытные садоводы говорят, что зола более результативна вместе с азотистыми удобрениями, но вносить такую подкормку нужно через неделю после них.

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