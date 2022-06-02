Когда высаживать рассаду баклажанов в открытый грунт и как правильно сеять культуру - узнайте в материале УНИАН.

Баклажаны - это теплолюбивая культура с длительным сроком вегетации. Это значит, что срок от прорастания до сбора плодов у баклажанов составляет от 100 до 150 дней в зависимости от сорта. Существуют определенные правила, которые необходимо учитывать, чтобы вырастить хороший урожай баклажанов.

Ранее мы говорили о том, когда сажать тыкву в июне 2022.

Как сажать баклажаны в грунт - основные правила

Убедитесь, что температура воздуха днем держится стабильно в пределах +12-15°C, а ночью составляет минимум +10°C. Почва на глубину до 10 см должна прогреться до +15°C - малейшее похолодание нанесет непоправимый ущерб будущему урожаю. Помните о том, что высаживать рассаду в открытый грунт можно только после того, как она росла в домашних условиях 50-60 дней.

За две недели до пересадки выставьте рассаду на открытый воздух на 1 час, а затем каждый день увеличивайте время на 30-60 минут. Такая хитрость поможет "закалить" рассаду и культура не испытает стресса во время пересадки.

Благоприятные дни для посадки баклажан в июне 2022

Опытные огородники всегда ориентируются на фазу луны прежде, чем приступить к полевым работам. Астрологи говорят, что в этом месяце график лунных дней таков:

Благоприятные дни для посадки баклажанов в июне 2022 : 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 30.

: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 30. Хорошие дни для посадки баклажанов в июне 2022 : 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 23, 24, 25, 28.

: 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 23, 24, 25, 28. Неблагоприятные дни для посадки баклажанов в июне 2022 : 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29.

Ни в коем случае нельзя пересаживать рассаду на убывающую луну, а также в новолуние и полнолуние.

Как высаживать баклажаны на грядки - технология

Для того, чтобы в итоге получить хороший урожай, выбирайте участок с хорошим освещением и воздержитесь от посадки баклажанов в места с застоем воды. Также необходимо учитывать, какие растения росли до этого на грядке:

Хорошие предшественники для баклажанов : капуста, морковь, патиссоны, тыква, фасоль, бобы, горох, лук, огурцы, арбузы, дыня.

: капуста, морковь, патиссоны, тыква, фасоль, бобы, горох, лук, огурцы, арбузы, дыня. Плохие предшественники для баклажанов : перец, помидоры, картофель и сами баклажаны.

После того, как с местом вы определились, выкопайте лунки, расстояние между которыми будет составлять 40-45 см. Расстояние между рядами - 60-65 см. Если землю не удобряли, то это нужно сделать, выкопав лунку поглубже и выложив в нее компост. Сверху нужно слегка присыпать лунку землей, а затем высадить рассаду.

Высадив всю рассаду, не забывайте иногда поливать огород, не допуская пересыхания почвы, но и не создавая на грядках болото. После полива землю нужно каждый раз рыхлить - это поможет избежать образования корки.

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