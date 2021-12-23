В частности там пояснили, что случается, когда имя в е-больничном несущественно отличается от паспортных данных – пропущена буква в фамилии, отсутствует апостроф.

Фонд социального страхования (ФСС) принимает к оплате е-больничные с незначительными ошибками в фамилии, имени и отчестве (ФИО) застрахованного лица.

Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда. В частности там пояснили, что случается, когда имя в е-больничном несущественно отличается от паспортных данных – пропущена буква в фамилии, отсутствует апостроф. "Это означает, что была допущена ошибка при заключении декларации с семейным врачом – данные из декларации вносятся в реестр пациентов и используются при создании медицинских заключений, на основании которых формируются е-больничные", - говорится в сообщении.

В ФСС отметили, что сегодня именно информация из реестра пациентов используется для отображения на "лицевой стороне" электронного больничного – то есть той его части, которая отображается работнику и работодателю в их кабинетах на веб-портале Пенсионного фонда.

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"Специалисты работают над тем, чтобы в е-больничном приоритетно отображались данные застрахованного лица, имеющиеся в Государственном реестре застрахованных лиц, а не реестре пациентов – это поможет избежать большинства ошибок несоответствия ФИО", - уточняется в сообщении.

Однако пока такое обновление нарабатывают, Фонд соцстрахования принимает е-больничные к оплате несмотря на имеющиеся неточности, чтобы незначительные ошибки не приводили к замедлению выплат пособий.

В то же время важно, чтобы при оформлении заявления-расчета по таким больничным работодатель указал правильные идентификационные данные своего работника, указанные в ГРЗЛ. Если ошибка в ФИО, имеющаяся в е-больничном, будет продублирована также и в заявлении-расчете, это приведет к несоответствиям в автоматизированном процессе верификации.

В Фонде объяснили, что лучше всего - заблаговременно проверить правильность написания своего ФИО в декларации с семейным врачом и при необходимости внести изменения. Поскольку если ошибок в декларации будет много, е-больничный не создастся – несоответствие идентификационных данных является самой частой причиной, почему для застрахованного лица может не быть сформирован больничный.

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