По состоянию на сегодня ФСС выплатил пособия для семей 182 медицинских работников.

Для семей восьми медицинских работников, умерших вследствие инфицирования коронавирусом во время выполнения профессиональных обязанностей, Фонд социального страхования (ФСС) выплатил одноразовые страховки за счет средств госбюджета на сумму 13,12 млн грн.

Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда. В частности, страховая выплата в размере 1 млн 702 тыс. 500 грн профинансирована для семей генерального директора больницы из Днепропетровской области, медицинской сестры из Львовской области, врача по медицине неотложных состояний из Тернопольской области и медицинской сестры из Харьковской области.

Читайте такжеВрачу, ставшему инвалидом из-за коронавируса, выплатили страховкуТакже страховку в размере 1 млн 576 тыс. 500 грн профинансировано для семей врача-хирурга из Житомирской области, медицинской сестры из Запорожской области, врача-невролога из Полтавской области, а также заведующего приемного отделения из Киева.

В целом по состоянию на сегодня ФСС профинансированы государственные помощи в соответствии с законом "О защите населения от инфекционных болезней" для семей 182 медицинских работников.

В Фонде напомнили, что размер указанной единовременной помощи составляет 750 размеров прожиточного минимума, который действует по состоянию на 1 января календарного года, в котором произошел страховой случай.

"После завершения расследования случая инфицирования медицинского работника COVID-19, при наличии необходимых документов выплаты пособий осуществляются ФСС в оперативном режиме. Работники Фонда находятся на связи со всеми лицами, которые имеют право на выплаты, консультируют и помогают собрать необходимые документы", - отметили в Фонде.

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Автор: Ирина Погорелая