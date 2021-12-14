Такой рост дней временной нетрудоспособности наблюдается Фондом с прошлого года и в большей мере это связано с распространением коронавируса.

В течение января-ноября этого года Фонд социального страхования (ФСС) принял на оплату 36,7 млн дней лечения от заболеваний, травм, а также ухода за больными родными и прохождения самоизоляции от COVID-19 украинскими работниками.

Это на 22,7% больше, чем за тот же период 2020 года, говорится в сообщении на сайте Фонда.

"Общая сумма начисленных за этот период пособий по временной потере трудоспособности составила почти 13,7 млрд грн", - отметили в Фонде.

Средний размер пособия от ФСС за один день лечения составил 372,75 грн.

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Такой рост дней временной нетрудоспособности наблюдается с прошлого года и в большей степени связан с распространением коронавирусной болезни. "Это, в сочетании с другими факторами, приводит к превышению потребности в расходах над фактическими доходами от доли ЕСВ, из которой состоит бюджет Фонда. По итогам ноября потребность в расходах превысила поступления более чем на 2,7 млрд грн", - сообщили в Фонде.

В ФСС напомнили, что несмотря на имеющиеся задержки в финансировании материального обеспечения, все виды выплат предоставляются в полном объеме. Финансирование пособий по больничным листам осуществляется Фондом на основании полученного от страхователя (работодателя) заявления-расчета, от срока подачи которого зависит дата финансирования материального обеспечения.

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Автор: Ирина Погорелая