Для них было начислено материальное обеспечение (в частности, больничные и декретные пособия) на сумму 18,4 млрд грн.

В течение января-ноября этого года по выплатам согласно общеобязательному государственному социальному страхованию обратились 2,8 млн украинцев – на 598 тыс. человек, или 27,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда социального страхования (ФСС). "Для них было начислено материальное обеспечение (в частности, больничные и декретные пособия) на сумму 18,4 млрд грн. Рост потребности в расходах по сравнению с прошлым годом составил 3,9 млрд грн, или 26,7%.

В ФСС напомнили, что для получения пособия от Фонда, работник должен передать своему работодателю листок нетрудоспособности, на основании которого осуществляется формирование заявления-расчета. Дата финансирования Фондом помощи напрямую зависит именно от даты подачи заявления-расчета. "Узнать, перечислены ли средства для выплаты помощи работодателю, застрахованные лица могут из ежедневной отчетности фонда о состоянии финансирования страхователей, которая размещается в телеграм-канале https://t.me/socialfund по тегу # финансирования_страховщиков", - отметили в Фонде.

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"По итогам октября потребность в расходах Фонда на больничные, декретные и страховые выплаты превысила поступления на свыше 2,1 млрд грн. Это приводит к задержкам в финансировании материального обеспечения, однако все пособия выплачиваются Фондом в полном объеме", - указали в Фонде.

Все украинские работники имеют право на компенсацию утраченного заработка за время временной потери трудоспособности, ухода за больными родственниками, самоизоляции от COVID-19, на период отпуска по беременности и родам и тому подобное. Эту страховую защиту обеспечивает Фонд социального страхования.

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Автор: Ирина Погорелая